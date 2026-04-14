Băutura care poate înlocui cafeaua și nu conține cofeină: calmează organismul, susține digestia și are efect diuretic

O alternativă naturală la cafea, fără cofeină și cu efecte benefice asupra organismului, este ceaiul de păpădie, o băutură din ce în ce mai recomandată datorită proprietăților sale calmante și a rolului pe care îl are în susținerea funcțiilor hepatice și digestive.

Deși este considerată de mulți o simplă plantă de pajiște, păpădia este utilizată de secole în medicina tradițională pentru efectele sale asupra organismului. Rădăcina plantei este cea mai valoroasă parte din punct de vedere terapeutic și este folosită inclusiv ca înlocuitor de cafea.

Potrivit botanistului Marko Nestorovic, consilier muzeal la Muzeul de Istorie Naturală din Belgrad, rădăcina prăjită de păpădie este apreciată pentru conținutul său ridicat de inulină.

„Rădăcina prăjită, datorită conținutului ridicat de inulină, poate fi folosită ca înlocuitor pentru cafea. Această băutură nu conține cofeină și are un efect calmant plăcut”, a explicat dr. Marko Nestorovic, pentru Blic.

Inulina, o fibră cu rol prebiotic, contribuie la menținerea unei flore intestinale sănătoase și susține procesele digestive.

„Preparatele din rădăcină au un efect bun asupra organelor digestive, stimulează pofta de mâncare și sunt folosite în afecțiuni ale bilei, ficatului și gastritei”, a mai precizat Nestorovic.

Pe lângă efectele asupra digestiei, păpădia este cunoscută și pentru acțiunea sa diuretică naturală, ajutând la eliminarea excesului de lichide din organism.

De asemenea, ceaiul din păpădie este benefic pentru sănătatea hormonală și pentru sănătatea intestinală.

„Datorită conținutului ridicat de săruri de potasiu, păpădia are efect diuretic și este recomandată pacienților cardiaci”, a subliniat dr. Marko Nestorovic.

Spre deosebire de unele diuretice sintetice, planta ajută la eliminarea apei fără pierderi importante de minerale, datorită aportului de potasiu.

Rădăcina de păpădie conține numeroși compuși activi, precum flavonoide, inulină și minerale importante (potasiu, magneziu și mangan), substanțe care stau la baza efectelor sale asupra organismului.

Planta este utilizată atât în alimentație, cât și în scop terapeutic. Frunzele tinere sunt consumate în salate, iar florile sunt folosite pentru siropuri, vin sau „miere” de păpădie. Rădăcina este însă cea mai utilizată pentru prepararea băuturii asemănătoare cafelei, dar fără cofeină.

Recoltarea se face primăvara sau toamna, când concentrația de substanțe active este mai ridicată. După uscare și prăjire, rădăcina este măcinată și folosită pentru prepararea infuziei.

Deși este o plantă extrem de răspândită în Europa și Asia, păpădia rămâne insuficient valorificată, în ciuda utilizărilor sale cunoscute încă din antichitate.