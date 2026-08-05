 Obiceiul de a adormi cu televizorul pornit poate ascunde anxietate sau singurătate. Psihologii explică de ce unii oameni au nevoie de zgomot înainte de culcare | adevarul.ro
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Obiceiul de a adormi cu televizorul pornit poate ascunde anxietate sau singurătate. Psihologii explică de ce unii oameni au nevoie de zgomot înainte de culcare

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Adormitul cu televizorul pornit este un obicei răspândit, dar puțini se întreabă de ce au nevoie de zgomotul și lumina ecranului pentru a închide ochii. Psihologii explică mecanismele din spatele acestui comportament și arată că, uneori, el poate fi legat de anxietate, hipervigilență sau singurătate.

Unii oameni nu pot dormi fără televizorul pornit Foto: arhivă, adevărul
Unii oameni nu pot dormi fără televizorul pornit Foto: arhivă, adevărul

Potrivit psihologilor, televizorul nu funcționează doar ca un simplu zgomot de fundal. Spre deosebire de zgomotul alb sau de sunetele ambientale, imaginile și dialogurile oferă creierului un stimul asupra căruia își poate concentra atenția, potrivit Click! 

Acest lucru ajută la diminuarea fluxului de gânduri care apare frecvent înainte de culcare. În loc să analizeze problemele zilei, grijile legate de serviciu sau planurile pentru ziua următoare, mintea este distrasă de ceea ce se întâmplă pe ecran, iar starea de tensiune se poate reduce.

Pentru multe persoane, televizorul creează astfel o senzație de confort și predictibilitate, facilitând instalarea somnului.

Anxietatea poate sta la baza acestui obicei

Psihologii spun că persoanele anxioase folosesc adesea televizorul ca pe o metodă de a-și liniști mintea.

Anxietatea este caracterizată de un șir continuu de gânduri și îngrijorări, iar în momentele de liniște acestea tind să devină și mai intense. Urmărirea unui program TV mută atenția asupra unei povești sau conversații, reducând temporar intensitatea acestor gânduri.

Specialiștii atrag însă atenția că televizorul nu tratează anxietatea, ci doar atenuează simptomele pe termen scurt.

Cum influențează traumele nevoia de a dormi cu televizorul pornit

În unele cazuri, acest obicei poate fi legat de experiențe traumatice din trecut.

După un eveniment traumatizant, unele persoane dezvoltă hipervigilență, o stare în care creierul rămâne permanent în alertă și reacționează puternic la orice zgomot neașteptat.

În astfel de situații, sunetul constant al televizorului poate masca zgomotele din locuință sau din exterior și creează impresia unui mediu controlat. Pentru creier, acest zgomot este previzibil și mai puțin amenințător decât liniștea întreruptă de sunete bruște.

Psihologii subliniază că acest mecanism nu apare la toate persoanele care au trecut prin traume, însă poate reprezenta o strategie inconștientă de adaptare.

Singurătatea și nevoia unei prezențe familiare

Obiceiul este întâlnit frecvent și în rândul persoanelor care locuiesc singure.

Vocile auzite din televizor pot crea senzația unei prezențe umane și reduc sentimentul de izolare, motiv pentru care multe persoane spun că le este dificil să adoarmă într-o casă complet tăcută.

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Acest fenomen este mai frecvent în cazul persoanelor în vârstă sau al celor care petrec mult timp singure.

Psihologii au observat că și persoanele care tind să analizeze excesiv fiecare situație sunt mai predispuse să adoarmă cu televizorul pornit.

În momentul în care se întind în pat, acestea rememorează conversații, iau din nou decizii sau își fac griji pentru ziua următoare. Programul TV întrerupe acest proces și oferă creierului un alt punct de interes. Din acest motiv, pentru unele persoane liniștea poate deveni mai dificil de suportat decât un zgomot constant și familiar.

Este sănătos să dormi cu televizorul pornit?

Specialiștii spun că răspunsul nu este unul categoric.

Dacă o persoană adoarme repede și televizorul se oprește după scurt timp, acest obicei nu reprezintă neapărat o problemă. În schimb, dacă aparatul rămâne pornit întreaga noapte, lumina ecranului și schimbările permanente de sunet pot afecta calitatea somnului.

Mai multe studii au arătat că expunerea la lumina ecranelor înainte și în timpul somnului poate reduce secreția de melatonină, hormonul care reglează ciclul somn-veghe. În consecință, somnul poate deveni mai superficial și mai fragmentat.

Cum poate fi înlocuit acest obicei

Pentru persoanele care își doresc să renunțe la televizor înainte de culcare, psihologii recomandă o schimbare treptată.

Printre alternativele care pot avea același efect de relaxare se numără zgomotul alb, sunetele din natură, podcasturile sau cărțile audio cu voci calme, exercițiile de respirație, meditația ghidată ori cititul câtorva pagini înainte de somn.

În cazul în care lipsa televizorului provoacă neliniște puternică, anxietate, coșmaruri frecvente sau dificultăți persistente de adormire, specialiștii recomandă consultarea unui psiholog, pentru identificarea cauzelor care stau la baza acestui comportament.

Psihologii subliniază că nu orice persoană care adoarme cu televizorul pornit a trecut printr-o traumă sau suferă de anxietate. În multe cazuri este vorba doar despre un obicei format în timp. 

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