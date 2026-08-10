Oana Gheorghiu condamnă violențele asupra salvării din Cluj: „Ambulanțele nu fură copii, dar TikTok-ul fură creiere”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a reacționat după atacul asupra unei ambulanțe din județul Cluj, incident provocat de zvonuri răspândite pe TikTok despre o presupusă „ambulanță care fură copii”. Vicepremierul a cerut adoptarea unor măsuri legislative împotriva dezinformării din mediul online și o responsabilizare mai mare a utilizatorilor rețelelor de socializare.

„Ambulanțele nu fură copii, dar TikTok-ul fură creiere. Avem nevoie de o lege puternică împotriva dezinformării și manipulării online”, a scris Oana Gheorghiu, duminică, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Vicepremierul a calificat situația drept „absolut șocantă” și a condamnat reacția violentă a localnicilor care au oprit ambulanța și au agresat personalul medical.

„Este absolut șocant că oamenii au ajuns la acest grad de acțiune după niște dezinformări, că au ajuns să creadă lucruri de pe TikTok în asemenea hal încât să oprească o ambulanță și să agreseze personalul”, a declarat Oana Gheorghiu, într-un interviu acordat Digi24.

Oana Gheorghiu cere o lege privind dezinformarea online

Vicepremierul susține că este necesară o reglementare prin care persoanele care răspândesc informații false să poată fi trase la răspundere. Gheorghiu a atras atenția și asupra rolului politicienilor care, în opinia sa, contribuie la răspândirea unor informații care generează teamă și panică în rândul populației.

„Cred că trebuie să facem ceva în materie de legislație privind răspunderea oamenilor pentru dezinformare. Trebuie să ne uităm și la răspunderea politicienilor pentru dezinformare, pentru că avem inclusiv politicieni care folosesc aceste arme în mod populist și duc în spațiul public multe lucruri care îi fac pe oameni să se teamă, să le fie frică, să se panicheze”, a spus Gheorghiu.

Gheorghiu a vorbit și despre necesitatea verificării identității persoanelor care își creează conturi pe rețelele de socializare. În opinia sa, utilizatorii ar trebui să aibă o responsabilitate mai mare pentru conținutul pe care îl publică și pentru efectele pe care acesta le poate avea asupra altor persoane.

„Cred că la un moment dat vom ajunge ca atunci când îți creezi un cont, ai și o responsabilitate în spate pentru că ai o identitate verificată și că știi că cineva te va trage la răspundere dacă faci lucruri care au un impact atât de mare asupra unor oameni”, a afirmat vicepremierul.

Ambulanță atacată cu bâte, topoare și pietre

Reacția Oanei Gheorghiu vine după un incident violent produs în județul Cluj. O ambulanță a fost atacată cu bâte, topoare și pietre în timp ce echipajul intervenea pentru salvarea unui pacient din comuna Recea Cristur.

Potrivit informațiilor disponibile, mai mulți localnici ar fi reacționat după ce au auzit pe TikTok zvonuri potrivit cărora în zonă ar circula o „ambulanță care fură copii”.

În urma incidentului, polițiștii clujeni au reținut trei tineri, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, în legătură cu atacul.

Șapte persoane, arestate după atacul asupra ambulanței din Cluj

Șapte persoane, printre care și o femeie, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Dej în cazul atacului asupra unui echipaj de ambulanță produs în comuna Recea-Cristur, județul Cluj. Cei șase bărbați sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, iar femeia este acuzată atât de această faptă, cât și de loviri și alte violențe.

Procurorii cred că ea a aruncat piatra care l-a rănit pe șoferul ambulanței.