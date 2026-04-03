Băutura recomandată de medici seara pentru o glicemie echilibrată: hidratare, somn liniștit și control al zahărului din sânge

Nu doar ce mâncăm seara afectează glicemia, ci și ce bem. Nutriționiștii recomandă ceaiurile din plante, precum mușețelul și scorțișoara, pentru efecte pozitive asupra zahărului din sânge și somnului.

Cercetările arată că scorțișoara poate ajuta la reducerea creșterilor bruște ale zahărului din sânge după masă, atât la persoanele cu diabet de tip 2, cât și la cei care își monitorizează glicemia. Acest efect se datorează proprietăților antioxidante și antiinflamatoare ale scorțișoarei, care contribuie la stabilizarea nivelului de glucoză, potrivit eathingwell.

De asemenea, ceaiul de mușețel poate sprijini un somn mai odihnitor. Somnul insuficient este asociat cu niveluri crescute de cortizol – hormonul stresului – care poate determina creșteri ale zahărului din sânge. Nutriționiștii subliniază că un somn mai bun contribuie la reglarea glicemiei și la reducerea poftei de zahăr dimineața.

„Somnul neîntrerupt și de calitate poate ajuta organismul să mențină niveluri sănătoase de cortizol, reducând astfel riscul creșterii zahărului din sânge,” explică Tracy Lockwood Beckerman, dieteticiană.

Pe lângă efectul calmant și somnul mai bun, ceaiul din plante ajută la menținerea hidratării.

„O hidratare insuficientă poate crește glicemia, iar persoanele cu diabet pot observa valori mai ridicate dacă nu consumă suficiente lichide,” spune Patricia Kolesa, dieteticiană.

Ce trebuie să eviți seara

Nutriționiștii recomandă să fii atent la băuturile dulci sau bogate în cofeină. Cofeina poate crește cortizolul, ceea ce duce la eliberarea glucozei în sânge, iar zaharurile adăugate provoacă creșteri rapide ale glicemiei urmate de scăderi bruște și oboseală.

Deși ceaiul din plante nu este un remediu miraculos, specialiștii consideră că acesta reprezintă o alegere bună pentru seară.

Prin urmare, pe lângă hidratare și efectul calmant, ceaiul din plante poate contribui la un somn mai odihnitor și la reglarea nivelului de zahăr din sânge, mai ales dacă este consumat regulat și fără adaosuri de zahăr.