Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
Ceai CCF din trei semințe, gata în 7 minute: reduce balonarea și inflamația, susține digestia și detoxifierea

0
0
Publicat:

Băut adesea după mese, acest ceai nu doar că ajută la calmarea disconfortului digestiv, dar poate avea și efecte antiinflamatoare și detoxifiante. Specialistul în sănătate și nutriție Luke Coutinho a împărtășit recent o soluție naturală și rapidă pentru cei care se confruntă cu balonare, indigestie sau inflamații. El recomandă o băutură, amestec simplu de plante, cunoscut sub numele de ceai CCF – preparat din semințe de chimion, coriandru și fenicul – ca tonic blând, potrivit pentru consum zilnic, care susține sănătatea intestinului și metabolismul.

Ceai CCF din 3 semințe: reduce balonarea și inflamațiile, ajută digestia și detoxifiere VeggieFest
Luke Coutinho, fondatorul și mentorul principal al programului „You Care Wellness” și al „Luke Coutinho Holistic Healing Systems Private Ltd.”, este un influent specialist asiatic care a transformat abordarea medicinei într-o experiență holistică și integrativă. El promovează o viziune care depășește tratarea simptomelor și pune accent pe prevenție, nutriție personalizată și echilibrul corp-minte. În plus, este cofondator al platformei digitale GOQii și al Lifeness Science Institute, un institut dedicat formării specialiștilor în nutriție integrativă și dietetică, marcând astfel o adevărată revoluție în modul în care publicul învață să înțeleagă și să aplice principiile sănătății holistice.

În continuare vei afla cum se prepară ceaiul CCF, ce beneficii aduce pentru digestie și inflamație, ce spun specialiștii despre eficiența polifenolilor și uleiurilor esențiale, dar și care sunt posibilele riscuri ale consumului zilnic.

Ceai CCF: Beneficii pentru digestie, detoxifiere și reducerea inflamațiilor

„Se prepară în mai puțin de 7 minute”, scrie Luke despre ceaiul propus, explicând că este suficient să fierbi în două căni de apă fierbinte toate cele trei tipuri de semințe, în cantități egale.

El a subliniat beneficiile: „Fiecare sămânță aduce compuși bioactivi unici, precum polifenoli, uleiuri esențiale și antioxidanți, care stau la baza efectelor sale terapeutice potențiale”.

De regulă, consumat după mese, ceaiul CCF poate ajuta nu doar la reducerea disconfortului digestiv, ci și la combaterea inflamațiilor și la susținerea proceselor naturale de detoxifiere și, prin urmare, este util și în lupta cu excesul de kilograme. Iată însă și ce spun specialiștii.

Ce efect are ceaiul CCF asupra digestiei și inflamației

Deepika Sharma, antrenor personal specializat în nutriție funcțională și wellness tradițional indian, explică: „Da, ceaiul CCF poate sprijini digestia și reduce inflamația, dar este important de înțeles cum funcționează fiecare ingredient”.

  • Chimenul stimulează enzimele pancreatice, îmbunătățind digestia, și are proprietăți antiinflamatoare și carminative, ajutând la eliminarea gazelor.
  • Coriandrul acționează ca un diuretic ușor, reducând balonarea, și contribuie la diminuarea inflamației intestinale datorită linaloolului, un compus care calmează tractul digestiv.
  • Feniculul este un clasic anti-gaze, bogat în anetol, cu efecte ușor antispastice și antiinflamatoare.

Împreună, aceste plante formează o infuzie blândă care susține digestia, mai ales după mese. Nu este un remediu miraculos, dar poate reduce disconfortul ușor, balonarea și poate facilita o digestie mai lină, fiind deosebit de eficient în context ayurvedic sau atunci când focul digestiv (agni) este scăzut.

Ceai CCF: reduce balonarea și inflamațiile, ajută digestia și detoxifiere The100YearLifestyle
Antioxidanți și uleiuri esențiale în ceaiul CCF: cât de eficiente sunt față de semințele întregi

Prepararea ceaiului extrage compușii solubili în apă, explică Sharma, însă majoritatea uleiurilor esențiale și antioxidanților (precum polifenolii) sunt lipofili, adică solubili în grăsimi. Prin urmare, infuzia oferă doar o parte din beneficiile semințelor întregi.

„Mestecarea sau măcinarea semințelor ori gătirea lor în unt clarificat sau ulei asigură o extracție mult mai eficientă. Totuși, în contextul unui ritual zilnic, chiar și infuziile blânde pot aduce beneficii cumulative — prin hidratare constantă, activarea sistemului parasimpatic și eliminarea ușoară a toxinelor”, adaugă Sharma.

Riscuri ale consumului zilnic de ceai CCF

Specialiștii atrag atenția și că există anumite riscuri, în special pentru anumite categorii de persoane:

  • Reflux gastroesofagian/GERD: Feniculul poate relaxa sfincterul esofagian inferior, agravând refluxul.
  • Medicație pentru tensiune sau diuretice: Coriandrul și feniculul sunt diuretice ușoare, ceea ce poate interacționa cu medicamentele sau provoca dezechilibre electrolitice.
  • Sarcină: Doze mari de fenicul pot stimula uterul, așadar nu sunt recomandate în formă concentrată în timpul sarcinii.
  • Reacții alergice: Rar, dar posibile cu orice produs pe bază de semințe sau plante. „De asemenea, consumul excesiv de chimen sau fenicul poate suprima ușor testosteronul sau acționa ca fitoestrogen — mai ales în formă de extract; ceaiul prezintă risc redus”, avertizează Sharma.

Se recomandă 1–2 căni pe zi, considerat sigur pentru majoritatea persoanelor. „Dacă iei medicamente, ai reflux sau o constituție sensibilă (în special tipurile Pitta — unul dintre cele trei tipuri fundamentale de energie biologică, specifice persoanelor ambițioase și energice, cu metabolism rapid, digestie puternică, constituție medie și sensibilitate la căldură sau alimente picante și acide — n.red.), consumă cu moderație și urmărește cum reacționează corpul”, adaugă ea.

Ceaiul CCF: Remediu ayurvedic rapid pentru balonare, digestie ușoară și detoxifiere naturală

Ceaiul CCF, preparat din chimion, coriandru și fenicul, rămâne un remediu ayurvedic simplu și natural, folosit de secole pentru susținerea digestiei, reducerea balonării și calmarea inflamațiilor. Deși infuzia nu concentrează toți compușii bioactivi din semințe, consumul zilnic (1–2 căni) poate aduce beneficii blânde și cumulative pentru sănătatea intestinului și metabolism.

Important de reținut: ceaiul CCF nu este un tratament miraculos, ci un sprijin natural pentru echilibrul digestiv. Înainte de a-l introduce constant în rutina ta, mai ales dacă iei medicamente, ești însărcinată sau te confrunți cu reflux gastroesofagian, este recomandat să ceri sfatul unui specialist.

Astfel, acest ceai ayurvedic rapid, gata în mai puțin de 7 minute, poate deveni un ritual zilnic de hidratare și îngrijire naturală a digestiei, potrivit celor care caută soluții simple pentru un stil de viață sănătos.

Viață sănătoasă

loading Se încarcă comentariile...
