Băutura care cucerește tot mai mulți tineri: „Învigorează simțurile, te familiarizează cu puterea vindecătoare a plantelor”

Ceaiurile, dar și ceainicele și ceștile clasice de ceai, au revenit la modă în ultimii ani, în România, gama de produse este extrem de diversă, iar interesul cumpărătorilor pentru tradiția preparării și consumului ceaiurilor este ridicat.

Numeroși români și-au declarat pasiunea tot mai mare pentru ceaiuri, dezvoltată în ultimii ani, la concurență cu obiceiul consumului de cafea, băutura extrem de populară, care creează dependență, arată oamenii de știință.

Pe rețelele de socializare unii au relatat că și-au recăpătat interesul pentru astfel de băuturi și investesc în cești și ceainice care arată deosebit, chiar dacă ajung să cheltuiască până la câteva sute de lei pe ele. Costul unor cești de porțelan, cu sită, ajunge să depășească 100 de lei, iar al ceainicelor la câteva sute de lei.

„Până acum o lună eram sub nivelul mării la capitolul ceai. Acum câțiva ani beam ceaiul cu zahăr, în copilărie mă urcam singur în tei să culeg ceaiul, dar cam atât despre ceai. Azi nu pot să zic că sunt vreun expert, doar că învăț, observ beneficiile ceaiurilor și mă documentez cât de mult pot. Momentan investesc doar în ceaiuri, dar în curând o să investesc și în tehnică: în ceainice, presă franceză și altele. Ba chiar am aflat pe propria piele că poți să faci supradoză de ceai”, scrie un român, pe Reddit.

Numeroși români povestesc că folosirea ceaiurilor fie în scop terapeutic, fie doar pentru relaxare sau bună dispoziție, a început să îi captiveze.

„Un ceai bun este un hobby, nu doar o marcă de ceai”, scrie unul dintre ei.

Pe rețele sociale ca Reddit, o mulțime de români povestesc despre preferințele lor legate de ceaiuri și caută sfaturi despre produsele de calitate legate de acestea.



„Cele mai bune plante sunt cele pe care le culegi cu mâna ta”, este de părere un alt consumator pasionat de ceaiuri.

Cărțile despre ceaiuri, căutate

Ceaiurile, dar și ceainicele și ceștile de ceai au devenit prezențe obișnuite pe rafturile multor librării, fiind asociate cu cititul, relaxarea și cadourile. Și cărțile despre ceaiuri sunt tot mai căutate, atât de cei care vor să le folosească pentru terapie, dar și de oameni care vor să afle cât mai multe despre prepararea lor, remarcă un librar din Hunedoara.

„Vindem ceaiuri aduse din Asia (Sri Lanka, India) foarte apreciate pentru savoarea lor și pentru starea pe care o dau. Pentru a ne bucura din plin de ele, este important să ținem cont și de instrucțiunile de folosire afișate pe cutii și pungi, cu privire la modul în care trebuie preparate și la timpul în care plantele trebuie lăsate în apa fierbinte, pentru că fiecare dintre ele are propriile caracteristici, iar gustul și aroma lor pot fi simțite cel mai bine atunci când respectăm întocmai durata de câteva minute menționată de producători, în care lăsăm plantele în apă”, afirmă acesta.

Nu doar aroma și beneficiile terapeutice ale ceaiurilor sunt căutate de români, dar și atmosfera creată prin prepararea și consumarea lor, tradiții din vechime pe care oricine le poate învăța.

„Să faci un ceai din plante este un proces similar împletirii unui coș, în care planta contribuie cu energia și proprietățile sale la realizarea unei țesături delicate, dar suficient de puternice pentru a înlătura din corp greutățile. Prepararea ceaiului este o modalitate plăcută de a vă învigora simțurile și de a vă familiariza cu plantele și cu puterile lor vindecătoare. Aveți ocazia să lucrați direct cu mâinile, pentru a crea ceva potrivit nevoilor și dorințelor voastre, participând astfel la procesul de menținere a unei stări bune de sănătate”, scrie Sarah Farr, într-una dintre cărțile căutate în librării despre ceaiuri, denumită „Ceaiuri care vindecă”.

Ceaiurile vrac sunt preferate celor la pliculeț, fiind considerate mai naturale. „Se recomandă ceaiul vărsat, deoarece cel la pliculeţ nu mai are proprietăţi terapeutice. Şi asta din trei motive: 1. calitatea pulberii este greu de controlat; 2. dacă o plantă are un grad mare de mărunţire, pe fondul oxidării, îşi pierde valabilitatea (de la un an la două luni); 3. pliculeţul este confecţionat din material plastic oxidabil”, afirma fitoterapeutul Ovidiu Bojor (1924 - 1923), într-un interviu pentru Adevărul.

Deși pentru mulți insulari, tradiția servirii ceaiului părea condamnată sǎ se stingă, în ultimul timp, vânzările de ceainice și ale altor articole de casă sunt din nou în creștere, fiind preferate de tot mai mulți clienți tineri, informează publicația The Telegraph.

Ceainicele, tot mai căutate de tineri

În Marea Britanie, ceaiurile au devenit tot mai populare începând din secolul al XVII-lea, la început pentru aristocrați, apoi în rândul întregii populației. Cu timpul, britanicii au devenit printre cei mai mari consumatori de ceai din lume.

În ultimii ani, mai puțin conservatoare, generațiile mai tinere din Marea Britanie au îmbrățișat tot mai mult ustensilele folosite în trecut la servirea mesei sau a ceaiului, precum fețele de masă retro, vase pentru unt și inele pentru șervețele, informează publicația The Telegraph.

Consumatorii mai tineri sunt cei care conduc revenirea în trenduri a acestor obiecte. Aproape o treime dintre persoanele cu vârste cuprinse între 29 și 44 de ani au spus că ceainicele au revenit la modă, potrivit unui sondaj recent din Marea Britanie, citat de publicația The Thelegraph.

Un brand care comercializează astfel de obiecte a raportat o creștere cu 20 la sută a vânzărilor articolelor sale de porțelan alb, cu cea mai mare creștere pentru produsele tradiționale – precum ceainice.



Vânzările de căni și farfurioare au crescut, iar suporturile pentru prăjituri sunt un alt produs în tendințe. Totul se potrivește perfect cu popularitatea continuă a „cottagecore” – un trend care idealizează viața rurală și celebrează un mod de viață mai lent și mai tradițional.