Gigi Becali, supus cerințelor lui Donald Trump. Patronul FCSB a semnat pentru cea mai recentă solicitare a liderului american. „Ne cer favorul!”

Recent, Camera Deputaților și Senatul României au aprobat solicitarea Statelor Unite de a staționa pe teritoriul României avioane, soldați și echipamente militare, măsura fiind luată în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Printre cei care au votat pentru a fost și Gigi Becali, deputat, care a făcut o declarație neașteptată: acesta a recunoscut că nici măcar nu a citit documentul transmis de SUA și și-a exprimat acordul „cu ochii închiși”.

„Eu nu am mai citit documentul din SUA. Am zis că ce rost are, dacă americanii ne cer favorul. Să ne mândrim și să mulțumim. Altfel, cum vrei tu, mă? Vrei toate favorurile, vrei să fii apărat, dar nu accepți nici măcar atât, să fie avioanele alimentate.

„Eu am spus așa: votez ce votează puterea!”

De ce? Că e pericol. Păi, băi, asumă-ți și riscul dacă vrei să fii apărat. Asumă-ți și un risc! Eu am spus așa: votez pentru, fără să citesc nimic. Că trebuia noi, parlamentarii, să mergem să citim acolo, nu se dădea materialul decât acolo, pentru că era secret. Nu citesc, votez pentru! Eu am spus așa: votez ce votează puterea.

Adică, dacă ei sunt la putere și dacă ei hotărăsc asta, păi, hai să fim de partea lor acum că sunt la putere și dacă nu fac bine, o să fie schimbați!”, a spus Gigi Becali, conform realitatea.net.