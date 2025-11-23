search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ce îți recomandă nutriționiștii să faci azi dacă ai mâncat prea multe dulciuri aseară

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fie că ai terminat un pahar întreg de înghețată în timp ce te uitai la un film, fie că ai mâncat mai mult desert decât ți-ai fi dorit la o reuniune de familie, cu toții am trecut prin asta. Dar dimineața următoare te trezești cu senzația că nu te simți tocmai bine, poate puțin vinovat și anxios, întrebându-te ce ar trebui să faci mai departe.

Ce să faci dacă ai mâncat prea multe dulciuri FOTO: Arhivă
Ce să faci dacă ai mâncat prea multe dulciuri FOTO: Arhivă

Deși tentația de a reduce drastic caloriile, de a elimina carbohidrații sau de a apela la o cură costisitoare poate fi mare, nutriționiștii recomandă să lași totul în urmă și să revii la rutina obișnuită. Nu sunt necesare măsuri extreme.

Primul pas: revino la rutina ta

Poate crezi că cea mai bună modalitate de a recupera după o noapte încărcată cu zahăr este să urmezi reguli stricte privind mâncarea. Dar această abordare poate crea un cerc vicios. În schimb, lasă situația să treacă și revino la programul tău obișnuit.

„Rezistă tentației de a «anula» zahărul prin restricții suplimentare”, spune Marissa Beck, M.S., RDN, potrivit publicației EatingWell. „Revino la rutină, acordă atenție semnalelor de foame și sațietate și încearcă să ai mese și gustări regulate care să includă toate macronutrienții”. Concentrându-te pe echilibru și pe hrănirea corpului, vei putea continua ziua într-un mod care susține sănătatea fizică și mentală.

Primul pas concret: un mic dejun hrănitor, bogat în proteine și fibre. „Chiar dacă poate părea tentant să sari peste mic dejun pentru a compensa zahărul consumat, adevărul este opus. Un mic dejun nutritiv ajută la menținerea nivelului echilibrat al zahărului din sânge și te ține energizat pe parcursul zilei. De asemenea, previne poftele și supraalimentarea ulterioară.

Pentru restul zilei, încearcă să ai mese și gustări echilibrate. Săritul peste mese pentru a compensa excesul poate avea efect invers: lipsa nutrienților necesari poate crește hormonii foamei și te poate determina să mănânci mai mult mai târziu. Beck recomandă, de exemplu, o gustare de iaurt grecesc cu fructe de pădure, nuci și semințe de chia între mic dejun și prânz, un bol de cereale cu pui la prânz și o salată de năut între prânz și cină.

De ce este important să revii la rutină

Nu sunt necesare diete stricte, detoxifiere sau restricții calorice. Restricțiile duc la supraalimentare, iar supraalimentarea duce la restricții. „Îmi place să subliniez importanța dezvoltării unei relații sănătoase cu mâncarea”, spune Alexis Silver, M.P.H., RDN. „În anumite momente vei consuma mai mult zahăr, sodiu sau grăsimi. Dar obiceiurile și alegerile tale pe termen lung sunt cele care îți determină cu adevărat sănătatea. Suntem cu toții oameni!”

Alte sfaturi utile

Pe lângă mesele echilibrate, există câteva strategii care pot reduce efectele fizice sau emoționale neplăcute:

  • Plimbă-te: „Ajută la scăderea zahărului din sânge și limpezește mintea. O noapte de excese nu îți va distruge sănătatea, dar mișcarea te poate face să te simți mai bine”, explică Lisa Andrews, M.Ed., RD, LD.
  • Hidratează-te: Chiar dacă apa nu „anulează” zahărul, este esențială pentru digestie și sănătate generală. Uneori senzația de slăbiciune sau balonare provine mai degrabă din deshidratare decât din zahăr, spune Alyssa Smolen, M.S., RDN, CDN.
  • Fii blând cu tine și reflectează: Nu există alimente bune sau rele, iar mâncatul nu trebuie să fie o sursă de rușine. Încearcă să înțelegi ce te-a determinat să consumi atât de mult zahăr - o zi dificilă, plictiseala sau pur și simplu gustul delicios al înghețatei? Această reflecție te ajută să iei decizii diferite pe viitor.

Dacă episoadele de supraalimentare se repetă frecvent, poate fi util să discuți cu un specialist în sănătate.

Concluzia experților

Consumul excesiv de zahăr se întâmplă tuturor. Nu este nevoie să intri în panică sau să te pedepsești a doua zi. Renunță la diete stricte și detoxifiere și concentrează-te pe revenirea la rutina obișnuită: mese echilibrate, hidratare și mișcare. Fii blând cu tine, reflectează asupra situației și las-o să treacă. Sănătatea ta depinde de obiceiurile și alegerile pe termen lung, nu de o singură noapte cu zahăr.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este ”un terorist din Hezbollah”
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Adevăratul motiv pentru care Cristiano Ronaldo nu a apărut în filmul lui Ladislau Boloni: “A fost de negăsit! Are două avioane private”
fanatik.ro
image
Povestea casei din România unde a stat împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei. Se află în centrul orașului Pitești
libertatea.ro
image
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie
playtech.ro
image
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă vede”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
Regula care se aplică din 23 noiembrie 2025 în toate magazinele din România. Amenzile sunt uriaşe!
romaniatv.net
image
Cât de sănătoasă este pâinea cu maia. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul despre cel mai căutat aliment al momentului
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Rulada gem de mere Sursa foto shutterstock 774793309 jpg
Ruladă cu gem de mere şi glazură. Nimeni nu se poate opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?