Ce îți recomandă nutriționiștii să faci azi dacă ai mâncat prea multe dulciuri aseară

Fie că ai terminat un pahar întreg de înghețată în timp ce te uitai la un film, fie că ai mâncat mai mult desert decât ți-ai fi dorit la o reuniune de familie, cu toții am trecut prin asta. Dar dimineața următoare te trezești cu senzația că nu te simți tocmai bine, poate puțin vinovat și anxios, întrebându-te ce ar trebui să faci mai departe.

Deși tentația de a reduce drastic caloriile, de a elimina carbohidrații sau de a apela la o cură costisitoare poate fi mare, nutriționiștii recomandă să lași totul în urmă și să revii la rutina obișnuită. Nu sunt necesare măsuri extreme.

Primul pas: revino la rutina ta

Poate crezi că cea mai bună modalitate de a recupera după o noapte încărcată cu zahăr este să urmezi reguli stricte privind mâncarea. Dar această abordare poate crea un cerc vicios. În schimb, lasă situația să treacă și revino la programul tău obișnuit.

„Rezistă tentației de a «anula» zahărul prin restricții suplimentare”, spune Marissa Beck, M.S., RDN, potrivit publicației EatingWell. „Revino la rutină, acordă atenție semnalelor de foame și sațietate și încearcă să ai mese și gustări regulate care să includă toate macronutrienții”. Concentrându-te pe echilibru și pe hrănirea corpului, vei putea continua ziua într-un mod care susține sănătatea fizică și mentală.

Primul pas concret: un mic dejun hrănitor, bogat în proteine și fibre. „Chiar dacă poate părea tentant să sari peste mic dejun pentru a compensa zahărul consumat, adevărul este opus. Un mic dejun nutritiv ajută la menținerea nivelului echilibrat al zahărului din sânge și te ține energizat pe parcursul zilei. De asemenea, previne poftele și supraalimentarea ulterioară”.

Pentru restul zilei, încearcă să ai mese și gustări echilibrate. Săritul peste mese pentru a compensa excesul poate avea efect invers: lipsa nutrienților necesari poate crește hormonii foamei și te poate determina să mănânci mai mult mai târziu. Beck recomandă, de exemplu, o gustare de iaurt grecesc cu fructe de pădure, nuci și semințe de chia între mic dejun și prânz, un bol de cereale cu pui la prânz și o salată de năut între prânz și cină.

De ce este important să revii la rutină

Nu sunt necesare diete stricte, detoxifiere sau restricții calorice. Restricțiile duc la supraalimentare, iar supraalimentarea duce la restricții. „Îmi place să subliniez importanța dezvoltării unei relații sănătoase cu mâncarea”, spune Alexis Silver, M.P.H., RDN. „În anumite momente vei consuma mai mult zahăr, sodiu sau grăsimi. Dar obiceiurile și alegerile tale pe termen lung sunt cele care îți determină cu adevărat sănătatea. Suntem cu toții oameni!”

Alte sfaturi utile

Pe lângă mesele echilibrate, există câteva strategii care pot reduce efectele fizice sau emoționale neplăcute:

Plimbă-te: „Ajută la scăderea zahărului din sânge și limpezește mintea. O noapte de excese nu îți va distruge sănătatea, dar mișcarea te poate face să te simți mai bine ”, explică Lisa Andrews, M.Ed., RD, LD.

”, explică Lisa Andrews, M.Ed., RD, LD. Hidratează-te: Chiar dacă apa nu „ anulează ” zahărul, este esențială pentru digestie și sănătate generală. Uneori senzația de slăbiciune sau balonare provine mai degrabă din deshidratare decât din zahăr, spune Alyssa Smolen, M.S., RDN, CDN.

” zahărul, este esențială pentru digestie și sănătate generală. Uneori senzația de slăbiciune sau balonare provine mai degrabă din deshidratare decât din zahăr, spune Alyssa Smolen, M.S., RDN, CDN. Fii blând cu tine și reflectează: Nu există alimente bune sau rele, iar mâncatul nu trebuie să fie o sursă de rușine. Încearcă să înțelegi ce te-a determinat să consumi atât de mult zahăr - o zi dificilă, plictiseala sau pur și simplu gustul delicios al înghețatei? Această reflecție te ajută să iei decizii diferite pe viitor.

Dacă episoadele de supraalimentare se repetă frecvent, poate fi util să discuți cu un specialist în sănătate.

Concluzia experților

Consumul excesiv de zahăr se întâmplă tuturor. Nu este nevoie să intri în panică sau să te pedepsești a doua zi. Renunță la diete stricte și detoxifiere și concentrează-te pe revenirea la rutina obișnuită: mese echilibrate, hidratare și mișcare. Fii blând cu tine, reflectează asupra situației și las-o să treacă. Sănătatea ta depinde de obiceiurile și alegerile pe termen lung, nu de o singură noapte cu zahăr.