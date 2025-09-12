Adevărul despre produsele cu îndulcitori. Au uneori la fel de multe calorii ca cele cu zahăr, avertizează nutriționistul Mihaela Bilic

Un produs fără zahăr compensează gustul cu grăsimi. Nu există o formă mai sănătoasă de zahăr, toți agenții de îndulcire au același număr de calorii și același efect în organism, atrage atenția nutriționistul Mihaela Bilic.

La polul opus, susține Mihaela Bilic, se află îndulcitorii artificiali, de tipul aspartam, acetsulfam și zaharină, care au zero calorii și o putere de îndulcire de 100-600 ori mai mare decât zahărul.

„Îi găsiți de obicei în băuturile răcoritoare light. În produsele făinoase și în ciocolată se pun alcooli de zahăr, care se numesc tot îndulcitori - de aici confuzia și iluzia că produsele au zero calorii”, explică nutriționistul Mihaela Bilic, pentru stirileprotv.

Mihaela Bilic a făcut și o mică mențiune legată de Acesulfamul K, despre care spune că este „un îndulcitor de sinteză extrem de versatil, utilizat într-o gamă largă de alimente și băuturi, sucuri, deserturi, înghețate, dulciuri, shake-uri proteice, dar și în suplimente și medicamente lichide”.

Este de 200 ori mai dulce decât zahărul și, spre deosebire de îndulcitori similari, cum ar fi aspartamul, este stabil la căldură fiind potrivit și pentru produsele de patiserie și pentru preparatele reci. Anul trecut acetsulfamul a fost declarat sigur de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Reevaluarea EFSA este în concordanță cu evaluările realizate de Comitetul de experți pentru aditivi alimentari al Organizației pentru Alimentație și Agricultură din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. Cât despre avantajele pentru siluetă, țineți cont că îndulcitori artificiali taie pofta de mâncare în general și pofta de dulce în special”, susține dr. Bilic.

Mai există o gamă de îndulcitori numiți POLIOLI, care „sunt alcooli naturali din zahăr și au jumătate din numărul de calorii al acestuia, adică 2 cal/g în loc de 4. Din categoria polioli face parte xilitolul, sorbitolul și manitolul. Xilitolul are aceeași putere de îndulcire ca și zahărul, celelalte două îndulcesc la jumătate”.

Aceștia u efect anti-carie, sunt rezistenți la acțiunea bacteriilor din gură și opresc atacul acid asupra dinților. Xilitolul se folosește în guma de mestecat, în bomboane și în pasta de dinți. Alcoolii de zahăr se absorb lent în sânge, au indice glicemic scăzut și sunt recomandați în diabet. Dau o textură cremoasă produselor în care sunt folosiți și au aport caloric redus, deci îi putem utiliza și în cura de slăbire.

Atenție, poliolii nu pot fi digerați și, odată ajunși în colon, fermentează, produc gaze și au efect laxativ. Un consum excesiv de xylitol poate provoca balonare și diaree. Și la gătit pot apărea probleme, alcoolii de zahăr nu se dizolvă în apă.

„Ca să poată fi folosiți în diferite preparate, poliolii sunt asociați cu grăsime - facem economie de zahăr, dar aducem 9 cal/g din ulei. Citiți cu atenție eticheta, un produs de tipul biscuiți <fără zahăr> are 30% maltitol, multă grăsime vegetală și număr de calorii identic cu al biscuiților clasici”, concluzionează dr. Bilic.