Miercuri, 20 August 2025
Cele mai simple metode de a ține glicemia sub control pe parcursul întregii zile, potrivit nutriționiștilor

Glicemia este principala sursă de energie a organismului. Când mâncați, organismul descompune carbohidrații în glucoză și o eliberează în fluxul sanguin, furnizând energie celulelor din întregul organism. Unele alimente pot determina creșterea bruscă a nivelului de zahăr din sânge.

Controlul glicemiei FOTO: Arhivă, Adevărul
Cu toate acestea, în unele cazuri, consumul excesiv sau consumul anumitor tipuri de carbohidrați poate determina creșterea bruscă a nivelului de zahăr din sânge. Din când în când, acest lucru nu este o problemă. Dar un nivel cronic ridicat al zahărului din sânge poate crește riscul de rezistență la insulină, prediabet și diabet, potrivit eathingwell.

Și dacă sunteți predispus la un nivel scăzut al zahărului din sânge, aceste creșteri bruște pot fi urmate de o cădere neplăcută.

„Glicemia scăzută, cunoscută și sub numele de hipoglicemie, poate contribui la apariția simptomelor precum amețeli, confuzie și slăbiciune, afectând activitățile zilnice”, spune Patricia Kolesa, medic nutriționist.

Din fericire, există măsuri pe care majoritatea dintre noi le putem lua pentru a menține nivelul glicemiei constant și stabil pe tot parcursul zilei. Dacă ești predispus la niveluri scăzute de zahăr din sânge, acele creșteri bruște pot fi urmate de o cădere neplăcută.

„Zahărul scăzut din sânge, cunoscut și sub numele de hipoglicemie, poate contribui la simptome precum amețeală, confuzie și slăbiciune, afectând activitățile zilnice”, spune Patricia Kolesa. 

Medicii recomandă o serie de pași pe care îi putem urma pentru a menține nivelurile de zahăr din sânge pe parcursul zilei.

Mănâncă regulat pe parcursul zilei

Dacă obișnuiești să sari peste mese, acest lucru ar putea afecta nivelul de zahăr din sânge.

„Săritul peste mese poate duce la scăderi ale zahărului din sânge, ceea ce te-ar putea lăsa să te simți obosit, tremurând sau iritabil,” spune dr. Lauren Manaker, medic dietetician.

În loc să sari peste micul dejun sau prânz, încearcă să mănânci la intervale regulate pe parcursul zilei. Încearcă o gustare echilibrată, precum brânză și biscuiți din cereale integrale sau un parfait cu iaurt, fructe și nuci. În schimb, vei ajuta corpul tău să mențină un aport constant de energie, reducând șansele ca zahărul din sânge să scadă prea mult sau să crească prea mult.

Consumă mai multe fibre solubile

„Deși toate sursele de fibre sunt benefice în dietă, fibrele solubile găsite în alimente precum ovăzul, fasolea și semințele de in contribuie la stabilizarea glicemiei,” spune dr. Kolesa.

Când consumi fibră solubilă, aceasta se dizolvă în apă, formând o substanță asemănătoare gelului. Acest gel gros ajută la încetinirea digestionării și absorbției carbohidraților pentru o eliberare a glucozei mai uniformă și graduală.

Tipurile de carbohidrați pe care îi consumi pot avea un impact semnificativ asupra nivelului tău de glicemie. Carbohidrații rafinați, care se găsesc frecvent în pâinea albă, orezul alb, covrigii, biscuiții, cerealele dulci de mic dejun și băuturile îndulcite, pot contribui la creșteri rapide ale glicemiei, mai ales dacă îi consumi singuri.

Consumă proteine

Proteina este digerată mai lent decât carbohidrații, așa că este mult mai puțin probabil să îți crească glicemia. Asta spunând, unele alimente proteice sunt mai bune pentru tine decât altele. Asociația Americană de Diabet recomandă proteine slabe precum fasole, edamame, tofu, tempeh, pește, carne de pasăre, ouă și produse lactate cu conținut redus de grăsimi. 

Rămâi hidratat

Hidratarea joacă un rol cheie în gestionarea glicemiei pentru că apa ajută rinichii să elimine excesul de zahăr prin urină.

„Când ești deshidratat, glicemia ta poate deveni mai concentrată, ducând la niveluri mai mari de glucoză în sânge. Semnele deshidratării includ amețeală, oboseală, senzație extremă de sete sau urinare rară”, susține medicul dr. Lauren Manaker.

Limitează consumul de alcool

„Alcoolul poate avea efecte imprevizibile asupra glicemiei”, spune dr. Manaker.

„Poate determina scăderea periculoasă a nivelului glicemiei, mai ales dacă este consumat pe stomacul gol, deoarece interferează cu capacitatea ficatului de a elibera glucoză. Pe de altă parte, băuturile alcoolice zaharoase pot provoca creșteri bruște ale nivelului de zahăr”, adaugă dieteticianul.

 Menține consumul de zahăr adăugat la un nivel minim

„Consumul excesiv de zahăr adăugat, mai ales când nu este combinat cu fibre, proteine și grăsimi sănătoase, poate provoca creșteri rapide ale zahărului din sânge, urmate de scăderi care te fac să te simți obosit și flămând. În timp, creșterile frecvente pot afecta capacitatea organismului de a regla glicemia, crescând riscul de rezistență la insulină și diabet de tip 2”, spune Manaker. 

Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru o glicemie mai stabilă este să renunți la bomboane, dulciuri, produse de patiserie și băuturi zaharoase. 

Viață sănătoasă

