Cafeaua de dimineață, greșeala care poate falsifica analizele de sânge. Medic: „Afectează glicemia, lipidele și hormonii de stres”

Medicii trag un semnal de alarmă privind o greșeală frecventă înainte de recoltarea analizelor de sânge: consumul de cafea, chiar și neagră, poate altera parametrii și poate duce la diagnostice eronate.

Rezultatele analizelor de sânge depind nu doar de testele efectuate, ci și de pregătirea pacientului înainte de recoltare. Specialiștii spun că una dintre erorile frecvente este consumul de cafea, chiar și fără zahăr sau lapte.

Cofeina poate influența semnificativ organismul înainte de recoltarea analizelor. Aceasta determină eliberarea hormonilor de stres, în special cortizol și adrenalină, ceea ce poate duce la creșteri temporare ale glicemiei.

„Chiar și cafeaua neagră pură poate influența parametrii legați de hidratare și poate modifica valori precum glicemia, lipidele sau hemoglobina glicată”, explică medicul internist Joshua Quinones, citat de Blic.

În unele cazuri, aceste variații pot duce la interpretări eronate ale rezultatelor, existând riscul ca pacientul să fie încadrat într-o categorie de diagnostic mai gravă decât în realitate.

Medicul de familie Uma Darji subliniază că efectele devin și mai pronunțate în cazul băuturilor cu aditivi: „Zahărul determină creșteri imediate ale glicemiei, iar laptele poate influența valorile colesterolului. Cafeaua cu lapte sau zahăr este absolut contraindicată înainte de analizele pe stomacul gol.”

Efecte asupra hormonilor de stres și glicemiei

Specialiștii explică faptul că, dincolo de aportul caloric sau de compoziție, cofeina are un efect direct asupra organismului prin stimularea hormonilor de stres.

„Cofeina declanșează eliberarea cortizolului și a adrenalinei, ceea ce poate duce la creșteri temporare ale glicemiei și la modificarea unor parametri biologici”, afirmă medicul Brina Connor.

Aceste fluctuații pot influența interpretarea unor analize importante, inclusiv cele legate de metabolism sau de riscul metabolic.

Cazuri în care rezultatele au fost alterate

Medicii au observat și situații clinice în care consumul de cafea înainte de recoltare a dus la rezultate înșelătoare.

Medicul Bayo Currie-Winchell descrie un caz în care un pacient a prezentat valori sugestive pentru prediabet după ce a consumat două cești de cafea înainte de testul A1C.

„După repetarea analizelor, fără consum de cafea, rezultatele au revenit la normal. Astfel de situații pot genera stres inutil, investigații suplimentare și chiar suspiciuni diagnostice eronate”, a precizat acesta.

Pe lângă efectele hormonale, cafeaua are și un efect diuretic, favorizând eliminarea lichidelor din organism. Medicii avertizează că acest lucru poate duce la deshidratare, ceea ce îngreunează recoltarea sângelui și poate influența anumiți parametri biologici.

În unele cazuri, deshidratarea poate modifica nivelul ureei și al altor markeri utilizați în evaluarea funcției renale, ceea ce poate conduce la interpretări eronate.

Prin urmare, medicii recomandă respectarea strictă a indicațiilor de post înainte de analizele de sânge și evitarea cafelei în orice formă, fie ea neagră sau cu aditivi.