search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„A fost deja retrogradat”. De ce este considerat Putin un oaspete de rang inferior în China, în comparație cu vizita lui Donald Trump

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

 Astăzi, 19 mai, președintele rus Vladimir Putin, va pleca într-o vizită de lucru în China. Acolo va fi întâmpinat de ministrul de externe Wang Yi.

Vladimir Putin alături de liderul chinez Xi Jinping FOTO Adevărul
Vladimir Putin alături de liderul chinez Xi Jinping FOTO Adevărul

Asistentul lui Putin, Iuri Ușakov, a dat detalii despre vizită. El a anunțat un „program încărcat” care îl așteaptă pe dictatorul rus la Beijing.

„Partea chineză va organiza o ceremonie oficială de bun venit la aeroport. Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist și ministru al Afacerilor Externe, îi va întâmpina personal pe oaspeți. Vor fi prezenți copii și o gardă de onoare”, a declarat Ușakov presei ruse.

Vizita lui Putin este programată să coincidă cu cea de-a 25-a aniversare a Tratatului de Bună Vecinătate, Prietenie și Cooperare dintre China și Rusia.

O întâlnire între liderul de la Kremlin și liderul chinez Xi Jinping este planificată într-un format restrâns. Putin aduce o delegație numeroasă la Beijing, inclusiv viceprim-miniștri, miniștri federali și oligarhi din cercul său de apropiați.

Semnarea mai multor documente este planificată, inclusiv o declarație „privind stabilirea unei lumi multipolare și a unui nou tip de relații internaționale”.

Jurnalistul Roman Timbaliuk a menționat că președintele american Donald Trump a fost întâmpinat recent la Beijing de vicepreședintele Han Zheng, un confident de încredere al lui Xi Jinping.

„Putin nici măcar nu a ajuns să-și vadă stăpânul chinez și a fost deja retrogradat... El va fi întâmpinat de ministrul chinez de Externe, Wang Yi. Între timp, Trump a fost întâmpinat de vicepreședintele chinez Han Zheng, o figură semnificativ mai importantă în ierarhia chineză decât ministrul de Externe. Pentru Beijing, astfel de detalii nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-un semnal diplomatic. Și acest semnal este destul de transparent: China își afișează ierarhia reală în relații foarte atent, dar destul de demonstrativ”, a scris jurnalistul.

Obiectivul principal al lui Putin în China este de a negocia acordul „Puterea Siberiei 2”.  

 Liderul rus dorește, de asemenea, să înțeleagă modul în care Beijingul privește evoluțiile actuale ale războiului din Ucraina și eventualele perspective de negociere.

Analiștii observă că Rusia dă semne de oboseală după mai bine de patru ani de conflict. Paradele militare au fost mai restrânse, iar infrastructura energetică rusă continuă să fie lovită de atacuri ucrainene. Putin însuși a sugerat recent că războiul ar putea intra într-o etapă decisivă.

China și Rusia împart o frontieră lungă, iar Moscova rămâne un partener strategic important pentru Beijing, atât din punct de vedere geopolitic, cât și energetic. O eventuală prăbușire a regimului rus ar crea, în opinia analiștilor, riscuri majore pentru China.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în distribuție, ovaţionat timp de 12 minute la Cannes
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: S-aprindem lumina în cămara cu ONG-uri
gandul.ro
image
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
mediafax.ro
image
Iubita lui Florin Talpan, evacuată de la procesul cu Gigi Becali după ce a dezvăluit ce i-au făcut ultrașii FCSB. Reacția violentă a juristului CSA Steaua
fanatik.ro
image
Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
libertatea.ro
image
„Lipiciul” care ține Rusia și China împreună într-o „prietenie fără limite”
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
digisport.ro
image
Turiștii români schimbă strategia pentru vacanțe: de la „early booking” la „last minute”
click.ro
image
Submarinul-robot Ran a descoperit structuri necunoscute sub gheața Antarcticii, apoi a dispărut fără urmă
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
observatornews.ro
image
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
cancan.ro
image
Casa de Pensii precizări pentru pensionarii cu grupe de muncă. Cine primește o creștere cu 50% a punctajelor?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Este legală „taxa de kerosen” pentru vacanțe deja plătite? Ce sume cer agențiile turiștilor români
playtech.ro
image
Marius Șumudică șochează în direct: ”Îmi doresc să vină Pancu la Rapid mai mult decât să mă întorc eu!”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Cu ce fel de brânza trebuie să umpli ciupercile. Mihaela Bilic: „Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
Horoscop 19 mai. Momente karmice de cotitură și capitole încheiate brusc pentru mai multe zodii
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
”Zeița Sexului”, mărturisiri neașteptate în ultimul său interviu: ”E o povară să fii lascivă și sexuală”

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?