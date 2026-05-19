„A fost deja retrogradat”. De ce este considerat Putin un oaspete de rang inferior în China, în comparație cu vizita lui Donald Trump

Astăzi, 19 mai, președintele rus Vladimir Putin, va pleca într-o vizită de lucru în China. Acolo va fi întâmpinat de ministrul de externe Wang Yi.

Asistentul lui Putin, Iuri Ușakov, a dat detalii despre vizită. El a anunțat un „program încărcat” care îl așteaptă pe dictatorul rus la Beijing.

„Partea chineză va organiza o ceremonie oficială de bun venit la aeroport. Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist și ministru al Afacerilor Externe, îi va întâmpina personal pe oaspeți. Vor fi prezenți copii și o gardă de onoare”, a declarat Ușakov presei ruse.

Vizita lui Putin este programată să coincidă cu cea de-a 25-a aniversare a Tratatului de Bună Vecinătate, Prietenie și Cooperare dintre China și Rusia.

O întâlnire între liderul de la Kremlin și liderul chinez Xi Jinping este planificată într-un format restrâns. Putin aduce o delegație numeroasă la Beijing, inclusiv viceprim-miniștri, miniștri federali și oligarhi din cercul său de apropiați.

Semnarea mai multor documente este planificată, inclusiv o declarație „privind stabilirea unei lumi multipolare și a unui nou tip de relații internaționale”.

Jurnalistul Roman Timbaliuk a menționat că președintele american Donald Trump a fost întâmpinat recent la Beijing de vicepreședintele Han Zheng, un confident de încredere al lui Xi Jinping.

„Putin nici măcar nu a ajuns să-și vadă stăpânul chinez și a fost deja retrogradat... El va fi întâmpinat de ministrul chinez de Externe, Wang Yi. Între timp, Trump a fost întâmpinat de vicepreședintele chinez Han Zheng, o figură semnificativ mai importantă în ierarhia chineză decât ministrul de Externe. Pentru Beijing, astfel de detalii nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-un semnal diplomatic. Și acest semnal este destul de transparent: China își afișează ierarhia reală în relații foarte atent, dar destul de demonstrativ”, a scris jurnalistul.

Obiectivul principal al lui Putin în China este de a negocia acordul „Puterea Siberiei 2”.

Liderul rus dorește, de asemenea, să înțeleagă modul în care Beijingul privește evoluțiile actuale ale războiului din Ucraina și eventualele perspective de negociere.

Analiștii observă că Rusia dă semne de oboseală după mai bine de patru ani de conflict. Paradele militare au fost mai restrânse, iar infrastructura energetică rusă continuă să fie lovită de atacuri ucrainene. Putin însuși a sugerat recent că războiul ar putea intra într-o etapă decisivă.

China și Rusia împart o frontieră lungă, iar Moscova rămâne un partener strategic important pentru Beijing, atât din punct de vedere geopolitic, cât și energetic. O eventuală prăbușire a regimului rus ar crea, în opinia analiștilor, riscuri majore pentru China.