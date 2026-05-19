Elon Musk pierde procesul împotriva lui Sam Altman. Planurile OpenAI par acum aproape imposibil de oprit

Un juriu federal din Oakland, California, a decis luni că Elon Musk a intentat prea târziu procesul împotriva OpenAI și a directorului executiv Sam Altman, în care îi acuza că au încălcat un acord privind administrarea companiei de inteligență artificială exclusiv ca organizație nonprofit cu scop caritabil.

Verdictul consultativ al juriului, pronunțat după mai puțin de două ore de deliberări, a fost adoptat imediat de judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers.

Instanța nu s-a pronunțat asupra validității acuzațiilor formulate de Musk privind o presupusă „încălcare a unui trust caritabil”, ci a stabilit că acestea depășesc termenul legal de trei ani în care putea fi introdusă acțiunea.

Musk va face apel

Musk și avocații săi au anunțat că vor contesta decizia la Curtea Federală de Apel a celui de-al 9-lea Circuit al SUA. Finalul procesului reprezintă o înfrângere pentru Musk într-un conflict timpuriu dintre doi miliardari din tehnologie, care în trecut au fost apropiați.

Într-o postare pe rețeaua sa socială X, Musk a descris verdictul drept „o tehnicalitate de calendar”.

„Pentru oricine a urmărit cazul în detaliu nu există nicio îndoială că Altman și Brockman s-au îmbogățit prin deturnarea unei organizații caritabile. Singura întrebare este când au făcut-o”, a scris el.

Avocatul lui Musk, Steven Molo, și-a rezervat dreptul de a formula apel direct în fața judecătoarei, însă aceasta și-a exprimat scepticismul, afirmând că era pregătită să respingă imediat orice astfel de cerere.

„Există un volum considerabil de probe care susțin concluzia juriului”, a declarat judecătoarea la finalul procesului de trei săptămâni desfășurat în Oakland, California.

În afara tribunalului, un alt avocat al lui Musk, Marc Toberoff, a declarat pentru CNBC că procesul „vizează, în esență, protejarea organizațiilor caritabile împotriva unui astfel de tip de exploatare”.

Musk i-a acționat în justiție pe Altman și OpenAI în 2024, acuzându-i că au încălcat angajamentul inițial de a menține laboratorul de inteligență artificială ca entitate nonprofit. Musk a contribuit la fondarea OpenAI în 2015, însă a părăsit consiliul de administrație trei ani mai târziu.

Și Microsoft, investitor în OpenAI încă din 2019, a fost inclusă în proces. Musk a susținut că gigantul software ar fi sprijinit OpenAI în presupusa încălcare a obligațiilor sale caritabile. Instanța a respins și acuzațiile formulate împotriva Microsoft.

„Nu este o decizie tehnică, ci una de fond”, a declarat presei principalul avocat al OpenAI, William Savitt. „Mesajul este clar: acuzațiile au fost formulate prea târziu și au fost folosite ca armă de către un competitor care nu poate concura pe piață.”

Avocații OpenAI și Microsoft au salutat verdictul

Avocații OpenAI și Microsoft au salutat verdictul în sala de judecată, felicitându-se reciproc la ieșirea din tribunalul din centrul orașului Oakland.

„Faptele și cronologia acestui caz au fost clare de mult timp și salutăm decizia juriului de a respinge aceste acuzații ca tardive”, a transmis un avocat al Microsoft într-un comunicat. „Rămânem dedicați colaborării cu OpenAI pentru dezvoltarea și extinderea tehnologiilor AI pentru persoane și organizații din întreaga lume.”

Echipa lui Musk a cerut instanței să oblige OpenAI și Microsoft să renunțe la până la 180 de miliarde de dolari considerați „câștiguri obținute ilegal”, să îi îndepărteze pe Sam Altman și pe președintele OpenAI, Greg Brockman, din funcțiile de conducere și să anuleze restructurarea companiei din 2025, care a permis extinderea diviziei sale comerciale. Musk a precizat că eventualele fonduri recuperate ar trebui returnate „organizației caritabile OpenAI”, nu lui personal.

În centrul procesului s-a aflat acuzația lui Musk potrivit căreia conducerea OpenAI „a deturnat o organizație caritabilă”, abandonând misiunea inițială a companiei în favoarea profitului personal. Musk a declarat în instanță că a oferit aproximativ 38 de milioane de dolari OpenAI, înțelegând că tehnologia AI va fi dezvoltată „în beneficiul umanității”, nu pentru îmbogățirea unor persoane.

Avocații OpenAI au susținut însă că donațiile lui Musk nu au fost condiționate în niciun fel și că restructurarea companiei a fost necesară pentru a putea concura într-o cursă costisitoare cu Google DeepMind. Ei au prezentat și dovezi potrivit cărora Musk însuși ar fi propus o structură comercială, cu condiția să dețină controlul companiei, sugerând inclusiv integrarea OpenAI în Tesla.

În 2023, Musk și-a lansat propriul laborator concurent de inteligență artificială, xAI, care face acum parte din SpaceX. Avocații OpenAI au prezentat procesul drept o încercare a lui Musk de a slăbi un rival după ce nu a reușit să obțină controlul asupra companiei.

Război între titanii tehnologiei. Elon Musk și Sam Altman, proces cu miză majoră privind inteligența artificială

Pe parcursul procesului, jurații au audiat mărturii din partea lui Altman, Brockman, directorului executiv Microsoft Satya Nadella și a lui Musk însuși.

Verdictul vine într-un moment crucial atât pentru Altman, cât și pentru Musk, în condițiile în care cei doi încearcă să își conducă firmele către piețele publice prin listări care ar putea deveni recorduri în industrie.

La finalul lunii martie, OpenAI a atras finanțări evaluate la 122 de miliarde de dolari, compania fiind estimată la peste 850 de miliarde de dolari. Dezvoltatorul ChatGPT încearcă să își accelereze modelele AI și serviciile pentru consumatori, menținând în același timp ritmul concurenței cu Anthropic pe piața AI pentru companii.

Între timp, Musk este așteptat să înceapă în curând discuțiile cu investitorii înaintea unei oferte publice inițiale pentru SpaceX, evaluată la 1,25 trilioane de dolari după fuziunea cu xAI din februarie. SpaceX a depus confidențial documentele pentru listare în aprilie, iar prospectul ar putea deveni public chiar săptămâna aceasta.

Cum deschide victoria lui Sam Altman împotriva lui Elon Musk drumul ambițiilor de un trilion de dolari ale OpenAI

Planurile OpenAI par acum aproape imposibil de oprit, după ce nici cel mai bogat om din lume nu a reușit să le blocheze.

Decizia juriului, urmată imediat de respingerea tuturor acuzațiilor de către judecător, oferă companiei de inteligență artificială o validare importantă pentru planurile sale comerciale, deja aflate în desfășurare, și deschide drumul către o posibilă listare bursieră mai târziu în acest an, la o evaluare estimată la aproximativ un trilion de dolari, scrie The Guardian.

Solicitările lui Musk — care cerea înlăturarea lui Altman din funcția de director executiv și transferul a circa 150 de miliarde de dolari din divizia comercială către entitatea nonprofit — ar fi putut pune în pericol una dintre cele mai mari oferte publice inițiale din istoria industriei tehnologice.

O eventuală întârziere a expansiunii financiare a OpenAI ar fi putut reprezenta unul dintre obiectivele lui Musk. SpaceX — conglomeratul său care include activitățile spațiale, serviciul de internet Starlink și compania de inteligență artificială xAI, rivală a OpenAI — ar intenționa, potrivit informațiilor apărute în presă, să se listeze la bursă în luna iunie.

În prezent, planurile OpenAI par aproape garantate, având în vedere că nici Musk nu a reușit să le oprească. Potrivit profesoarei Sarah Kreps, directoarea Tech Policy Institute de la Universitatea Cornell, investitorii de pe Wall Street ar putea privi verdictul cu ușurare, evitând astfel incertitudinea și turbulențele pe care le-ar fi generat o decizie diferită.

Ea a afirmat că verdictul reflectă realitatea dificilă a industriei AI: dezvoltarea modelelor de ultimă generație este extrem de costisitoare, iar menținerea unei structuri nonprofit devine greu sustenabilă într-un mediu dominat de concurență intensă și necesar uriaș de capital.

„Decizia va liniști probabil investitorii și întregul sector AI“

„Decizia va liniști probabil investitorii și întregul sector AI, deoarece evită un rezultat potențial haotic care ar fi putut afecta structura comercială a OpenAI, parteneriatul cu Microsoft și planurile sale viitoare de finanțare”, a spus Kreps. „Modelele exclusiv nonprofit sunt dificil de susținut la frontiera tehnologică.”

Mărturii explozive în procesul OpenAI: Elon Musk dorea să strângă 80 de miliarde de dolari pentru colonizarea planetei Marte

Procesul nu a oferit însă răspunsuri la unele dintre cele mai importante întrebări legate de boomul inteligenței artificiale: siguranța sistemelor, guvernanța și impactul asupra muncii. Musk, considerat de unii un susținător al siguranței AI, s-a confruntat la rândul său cu critici privind propriile sale companii și modul în care acestea gestionează derapajele chatboturilor dezvoltate.

„Să nu confundăm verdictul juriului cu ideea de justiție sau responsabilitate față de cetățenii Californiei”, a declarat Catherine Bracy, director executiv al organizației Tech Equity. Ea a spus că Musk a pierdut „dintr-o chestiune procedurală”, făcând referire la termenul legal de introducere a acțiunii în instanță, și a cerut procurorului general al statului California să reanalizeze acordul care a permis OpenAI să adopte o structură comercială.

Sarah Kreps consideră că verdictul lasă însă multe întrebări fără răspuns.

„Faptul că procesul s-a concentrat pe o problemă procedurală legată de termenul legal lasă nerezolvate dezbateri importante: cum ar trebui reglementate aceste sisteme, cine beneficiază economic de ele și dacă ritmul dezvoltării lor începe să se desprindă de nivelul de confort al societății față de această tehnologie”, a spus ea.

Indiferent de rezultat, procesul a evidențiat influența concentrată a unui grup restrâns de lideri din tehnologie asupra industriei inteligenței artificiale. Rivalitatea dintre Musk și Altman a dominat cazul, mai mult decât dezbaterea privind beneficiile AI pentru umanitate.

„Procesul a demonstrat încă o dată cât de mult depinde viitorul inteligenței artificiale de un număr foarte mic de figuri puternice din tehnologie și de rivalitățile personale dintre ele”, a spus Kreps. „A evidențiat și distanța tot mai mare dintre cei care construiesc aceste sisteme și oamenii care vor trebui să trăiască și să muncească alături de ele.”