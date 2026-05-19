PNL, ultimatum pentru PSD: „Să iasă din lașitate și să-și asume criza pe care a provocat-o”. Ce spun liberalii despre varianta unui premier tehnocrat

Partidul Național Liberal solicită Partidului Social Democrat să își asume ieșirea din criza politică actuală prin înaintarea unei propuneri clare de prim-ministru din rândul propriilor membri, „în caz contrar să-și recunoască public incapacitatea de a conduce țara”.

„Partidul Național Liberal solicită PSD să-și asume rezolvarea crizei politice în care a băgat țara prin înaintarea unei propuneri concrete de prim-ministru, din rândurile propriilor membri. În condițiile în care PSD nu e capabil să ofere o astfel de variantă, cerem PSD să-și recunoască public incapacitatea de a conduce țara și să ofere spațiul necesar pentru formarea unui guvern democratic, pro-euroatlantic, fără participare PSD”, a transmis PNL, printr-un comunicat de presă.

PNL acuză PSD că prelungește criza politică

Liberalii susțin că România se află într-o perioadă de incertitudine politică prelungită, la două săptămâni după votarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD, acuzând lipsa de asumare a liderilor social-democrați.

„Reamintim românilor că au trecut două săptămâni de la votarea moțiunii de cenzură inițiată de PSD, iar România este ținută într-o stare de incertitudine politică din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu și a celorlalți lideri ai partidului. PSD a provocat actuala criză politică, dar refuză să își asume consecințele propriului demers. De două săptămâni, cetățenii asistă la spectacolul pesedist al fugii de răspundere, al manipulărilor și al ezitărilor”, se arată în mesajul transmis de PNL.

Formațiunea liberală mai afirmă că PSD a tratat consultările cu președintele României „superficial” și fără a propune o soluție concretă pentru formarea unui nou guvern.

„Constatăm că PSD a tratat consultările cu președintele României într-o manieră superficială, complet neserioasă, ignorând obligația morală și logică de a avansa un nume concret și o cale parlamentară pentru a forma viitorul guvern”, susține PNL.

Liberalii reamintesc că, în urmă cu un an, au propus un premier propriu în consultările cu președintele României, indicându-l pe Ilie Bolojan.

„Reamintim că, în urmă cu un an de zile, PNL și-a asumat clar, atât public, cât și în consultările cu președintele României, propunerea unui premier liberal – pe Ilie Bolojan. Atragem atenția PSD că regula democratică e simplă: atunci când înlături o soluție existentă, tu trebuie să fii următoarea soluție”, a mai transmis formațiunea.

„Premierul tehnocrat reprezintă o tentativă de evitare a răspunderii politice”

În același timp, PNL respinge ideea unui premier tehnocrat, pe care o consideră o formă de evitare a responsabilității politice, și avertizează că un astfel de scenariu, cu PSD în continuare la guvernare, ar putea masca o guvernare „pro-privilegii și anti-reforme”.

„Nu este vina Partidului Național Liberal sau a premierului Ilie Bolojan că PSD e incapabil, după două săptămâni, să-și asume guvernarea și să prezinte o formulă concretă de ieșire din criză. În același timp, considerăm că ascunderea PSD în spatele ideii unui premier tehnocrat reprezintă o tentativă de evitare a răspunderii politice a guvernării”, arată comunicatul.

Liberalii mai avertizează că România are nevoie de decizii economice dificile pentru reducerea deficitului bugetar, limitarea împrumuturilor și combaterea risipei, susținând că un premier tehnocrat nu ar avea forța politică necesară pentru astfel de măsuri.

„România traversează o perioadă complicată și vor fi necesare noi decizii ferme pentru reducerea deficitului bugetar, eliminarea risipei, limitarea împrumuturilor externe și consolidarea economiei naționale. Un premier tehnocrat nu va avea forța politică necesară pentru a promova măsuri dificile, uneori impopulare. Mai mult, un premier tehnocrat, cu participarea PSD la guvernare, riscă să devină doar un paravan pentru o guvernare PSD pro-privilegii și anti-reforme”, precizează PNL.

În final, liberalii cer PSD să își asume responsabilitatea guvernării și să propună o soluție clară pentru depășirea crizei politice.

„Cerem, deci, PSD să iasă din lașitate și din minciună și să-și asume public responsabilitatea pentru soluționarea crizei pe care a provocat-o”, a transmis Biroul de presă al Partidului Național Liberal.