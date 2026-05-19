Chivu a dormit puțin după petrecerea de titlu. Românul are astăzi o întâlnire importantă cu șefii Interului

Conducerea echipei Inter Milano discută astăzi cu Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul care a reușit dubla cupă-campionat, despre piața transferurilor și despre reînnoirea contractului. Ultimul meci de campionat este sâmbătă împotriva formației Bologna.

Cristian Chivu s-a trezit devreme în această dimineață, după ce duminică seară a petrecut pentru lo scudetto și Coppa Italia. La ora locală 10:00, a ajuns la sediul central al lui Inter, pe Viale della Liberazione, pentru a se întâlni cu conducerea și a discuta diverse subiecte. Mai presus de toate, reînnoirea - o prelungire așteptată până în 2029 cu un rol managerial - și piața transferurilor.

Acordul actual al lui Chivu este valabil până în 2027. Va fi prelungit pentru încă doi ani. Primul an al lui Cristian la Inter a fost un succes în prima ligă: campionatul și Coppa Italia. O dublă nemaivăzută de pe vremea lui Mourinho, care a câștigat tripla în 2010 cu Chivu în echipă.

Întâlnirea de astăzi servește și la planificarea transferurilor. Mai mulți jucători-cheie vor pleca, inclusiv Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, Frattesi și, poate, De Vrij (care are totuși șanse să prelungească pentru încă un an). Situația din jurul lui Bastoni este, de asemenea, incertă.