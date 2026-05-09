Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea cercetătorilor îi va bucura pe iubitorii acestei licori

Una dintre cele mai consumate băuturi din lume ar putea avea efecte mai complexe asupra organismului decât se credea până acum. Un nou studiu arată că atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată influențează microbiomul intestinal și pot avea efecte diferite asupra memoriei, atenției, stresului și stării de spirit.

Cafeaua are și beneficii asupra stării de spirit. FOTO: istock

Cercetarea este prima care analizează în detaliu modul în care cafeaua influențează așa-numita axă intestin-creier, sistemul complex de comunicare dintre microbiomul intestinal și creier.

Rezultatele au fost publicate în prestigioasa revistă științifică Nature Communications.

Cum a fost realizat studiul

La cercetare au participat 62 de persoane, dintre care 31 consumatori obișnuiți de cafea și 31 care nu consumau această băutură.

Participanții au fost evaluați psihologic și au completat jurnale privind consumul de cofeină și alimentația. În plus, cercetătorii au analizat probe biologice pentru a urmări modificările microbiomului intestinal și schimbările legate de dispoziție și stres.

Consumatorii de cafea au fost definiți ca persoane care beau între trei și cinci cești pe zi, o cantitate considerată moderată și sigură de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

În prima etapă, participanții au întrerupt consumul de cafea timp de două săptămâni, perioadă în care au continuat evaluările.

Ulterior, cafeaua a fost reintrodusă într-un protocol desfășurat în orb: jumătate dintre participanți au primit cafea cu cofeină, iar ceilalți cafea decofeinizată.

Ce au descoperit cercetătorii

Rezultatele au arătat că ambele tipuri de cafea au fost asociate cu niveluri mai scăzute de stres, depresie și impulsivitate.

Acest lucru sugerează că beneficiile asupra stării de spirit nu sunt date exclusiv de cofeină.

Cercetătorii au observat, de asemenea, modificări importante la nivelul microbiomului intestinal.

La persoanele care consumau cafea au fost identificate niveluri mai ridicate ale unor bacterii precum Eggertella sp și Cryptobacterium curtum, despre care se crede că joacă un rol important în digestie și în producerea unor compuși care ajută la menținerea echilibrului intestinal.

Totodată, au fost identificate niveluri mai mari de bacterii din grupul Firmicutes, asociate în studii anterioare cu stări emoționale pozitive.

Cafeaua decofeinizată ar putea ajuta memoria

Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale studiului este că îmbunătățiri clare ale învățării și memoriei au fost observate doar la participanții care au consumat cafea decofeinizată.

Autorii cercetării cred că aceste efecte ar putea fi explicate de alte substanțe din cafea, precum polifenolii, și nu de cofeină.

În schimb, cafeaua cu cofeină a fost asociată în special cu creșterea vigilenței și atenției, dar și cu reducerea anxietății.

De asemenea, cercetătorii au observat indicii care sugerează un risc mai scăzut de inflamație în cazul consumatorilor de cafea cu cofeină.

Ce spun specialiștii

„Interesul public pentru sănătatea intestinală a crescut foarte mult. Relația dintre sănătatea digestivă și cea psihică este tot mai bine înțeleasă, însă mecanismele prin care cafeaua influențează această axă intestin-creier au rămas neclare”, a declarat profesorul John Cryan, coordonatorul studiului.

Potrivit acestuia, atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată pot influența sănătatea prin mecanisme diferite, dar complementare.

Cercetarea a fost realizată de specialiștii de la APC Microbiome Ireland, centru de cercetare din cadrul University College Cork.

