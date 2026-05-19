Video Moment hilar: o broască țestoasă a dat peste cap traficul în Florida. O polițistă s-a chinuit să o scoată de pe șosea

Un moment amuzant a fost surprins într-o suburbie din Florida, unde o polițistă a încercat să salveze o broască țestoasă aflată pe șosea. Reptila, vizibil agitată, a fugit însă în direcția opusă și a ajuns din nou pe carosabil.

Totul s-a petrecut zilele acestea, în Brandon, o suburbie din apropierea orașului Tampa din Florida, potrivit Daily Mail Entertainment.

Inițial, polițista a ridicat țestoasa de pe mijlocul șoselei și a dus-o pe iarbă, într-o zonă sigură. La scurt timp însă, reptila a fugit în direcția opusă, către o zonă cu apă, ajungând din nou pe carosabil.

Televiziunea locală WLPG din Miami scrie că, în fiecare an, între martie și octombrie, aproximativ 40.000 de țestoase marine ajung în Comitatul Palm Beach din Florida pentru reproducere și depunerea ouălor.

Specialiștii spun că loviturile provocate de bărci pot provoca răni grave, inclusiv la creier, coloana vertebrală și organele interne.

„Pierderea unui singur exemplar reprezintă o pierdere foarte mare pentru întreaga specie”, a declarat Heather Barron, director medical și de cercetare al Clinicii pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice (CROW).

Conservaționiștii avertizează că astfel de accidente afectează și mai mult o populație deja vulnerabilă și îi îndeamnă pe navigatori să circule prudent, mai ales în apropierea țărmului. În zonă rămân activi până pe 31 octombrie un grup de voluntari care se ocupă cu protejarea țestoaselor marine.

„Dacă multe dintre țestoasele marine care ar veni să depună ouă aici sunt lovite de bărci și ucise, vor exista din ce în ce mai puține animale care se vor întoarce în această zonă”, a spus Barron.

Tot legat de fauna din Florida, la începutul anului, un fenomen neobișnuit a captat atenția locuitorilor: zeci de creaturi au început să cadă din copaci în timpul valului de frig record care a cuprins statul american.

Autoritățile de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) explică că este vorba despre iguane verzi, reptile cu sânge rece care, atunci când temperaturile scad aproape de 0 °C, se imobilizează complet.

„Este atât de frig în Florida încât iguanele au început să cadă din copaci. Când temperaturile scad sub 4 °C, iguanele pot fi afectate de frig. Acestea pierd controlul asupra mușchilor. Ele își revin odată cu încălzirea vremii”, a scris accuweather, pe X.

