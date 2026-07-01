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Turiști români în Thassos, acuzați că au plecat fără să plătească o consumație de 43 de euro: „Foarte urât, domnilor! / Probabil erau daci prea liberi”

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Mai mulți turiști români sunt acuzați că au plecat fără să plătească o consumație de aproximativ 43 de euro de pe o plajă din insula Thassos. „Foarte urât domnilor și păcat de munca amărâtului ce a stat în soare toată ziua”, a scris administratorul unei taverne de pe plajă. 

Plajă din insula Thassos
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Incidentul a fost relatat pe Forum Thassos, unde un administrator din zona Psili Ammous susține că mai mulți turiști români au consumat produse de pe plajă, după care au părăsit locația fără să achite nota de plată. 

Potrivit mesajului publicat online, incidentul ar fi avut loc pe 30 iunie 2026, la o umbrelă numerotată de pe plajă, administrată de respectivul operator. Acesta afirmă că valoarea consumației s-a ridicat la aproximativ 43 de euro.

„«Felicitări» românilor de pe plaja Psili Ammous care au stat pe 30.06.2026, la umbrela cu numărul 19, unde au făcut consumație în sumă de 43 de euro și au plecat fără să plătească. Foarte urât domnilor și păcat de munca amărâtului ce a stat în soare toată ziua și care trebuie să plătească pentru voi. Sper că vedeți acest mesaj și că v-ați îmbogățit din afacerea asta. Apropo, nu mai puteați de „iPhone»-uri de ultimă generație pe care le tot afișați...”, a scris acesta pe forumul respectiv.

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Postarea a stârnit mai multe reacții în mediul online. „Probabil erau daci prea liberi”, a scris un internaut.

Au cu ce să se laude la ei în sat... cât de șmecheri au fost ei”, a comentat altcineva. 

„Nu găsești și niște poze cu ei, să-i facem vedete?”, a scris altcineva.

Insula Thassos este cea mai accesibilă și populară destinație de vacanță din Grecia pentru turiștii români, atrăgând sute de mii de vizitatori anual. 

Psili Ammos este una dintre cele mai spectaculoase și populare plaje din Thassos, renumită pentru nisipul său extrem de fin și apele cristaline. Se află la aproximativ 5 km sud de Potos. 

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