88% dintre căpșunile analizate în Europa conțin reziduuri de pesticide. Ce țară este mai puțin contaminată, contrar opiniei publice

88% dintre căpșunile analizate în Europa conțin reziduuri de pesticide, potrivit unui studiu realizat de organizația PAN Europe, în colaborare cu mai multe organizații neguvernamentale. În schimb, contrat așteptărilor, căpșunile cultivate în Spania se numără printre cele mai puțin contaminate din Uniunea Europeană.

Cercetarea a analizat probe de căpșuni din 11 state europene și a constatat că, în 58% dintre acestea, au fost identificate substanțe din categoria PFAS, cunoscute și drept „substanțe chimice eterne”, din cauza persistenței lor în organism și în mediul înconjurător, relatează Euronews.

Potrivit autorilor studiului, mai mult de jumătate dintre pesticidele depistate sunt considerate printre cele mai periculoase autorizate în Uniunea Europeană și figurează pe lista substanțelor care ar trebui eliminate treptat.

În cazul Spaniei, rezultatele au fost semnificativ mai bune. În una dintre cele două probe de căpșuni provenite din agricultura convențională au fost identificate doar două pesticide, ambele autorizate și în concentrații sub limitele legale.

Studiul evidențiază și faptul că toate probele de căpșuni provenite din agricultura ecologică, atât din Spania, cât și din celelalte țări analizate, au fost lipsite de reziduuri de pesticide.

„Nu doar căpșunile ecologice sunt lipsite de pesticide, ci și o mare parte dintre cele cultivate convențional, ceea ce demonstrează că Spania poate și trebuie să practice o agricultură fără pesticide”, a declarat Kistiñe García, coordonatoarea grupului pentru substanțe toxice din cadrul organizației Ecologistas en Acción.

Autorii raportului susțin că rezultatele contrazic argumentele privind relaxarea regulilor de utilizare a pesticidelor și cer aplicarea mai strictă a legislației europene.

Totodată, aceștia atrag atenția asupra impactului cultivării intensive a căpșunilor asupra resurselor de apă și asupra condițiilor de muncă din sectorul agricol.