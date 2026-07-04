Clafoutis, prăjitura verii, se poate face cu orice fruct. Rețeta necesită 4 ingrediente principale

Clafoutis este un desert clasic franțuzesc, o prăjitură cu fructe, o combinație între un pandișpan și o clătită mai mare. Poți pregăti prăjitura cu ce fructe preferi: cu zmeură, căpșuni, piersici, afine sau orice altceva îți place.

Este unul dintre deserturile de vară apreciate pentru simplitatea lui și pentru faptul că poate fi adaptat ușor în funcție de sezon și preferințe.

Clafoutis este un preparat ușor de făcut, cu o textură fină, ușor cremoasă, care îl face potrivit atât ca desert de familie, cât și pentru ocazii informale.

Ce este clafoutis și de ce este atât de popular

Clafoutis își are originea în regiunea Limousin din Franța și a devenit cunoscut în întreaga lume datorită modului simplu de preparare și ingredientelor accesibile.

Secretul său este aluatul fluid, asemănător celui de clătite, care se coace împreună cu fructele și capătă o textură ușor cremoasă în interior și ușor rumenită la exterior.

Rețeta de bază: doar 4 ingrediente principale

Baza oricărui clafoutis este simplă și include doar patru ingrediente principale:

ouă

zahăr

făină

lapte

Acestea formează compoziția de bază, peste care se adaugă fructele și aromele. În funcție de preferințe, se pot folosi vanilie, coajă de lămâie sau un praf de sare.

Rețetă clafoutis cu cireșe (varianta clasică)

Ingrediente

600 g cireșe fără sâmburi

4 ouă

100 g zahăr

100 g făină

250 ml lapte

30 g unt topit

1 linguriță extract de vanilie

1 linguriță coajă rasă de lămâie

un praf de sare

zahăr pudră pentru decor

2 linguri zahăr pentru tavă

Mod de preparare

Se unge o tavă de tartă de aproximativ 24 cm cu unt și se presară două linguri de zahăr. Se adaugă cireșele fără sâmburi, distribuite uniform, potrivit Bucătăraș.

Separat, ouăle întregi se bat cu un praf de sare, apoi se adaugă vanilia și zahărul treptat. Se mixează până când compoziția își dublează sau chiar triplează volumul și devine deschisă la culoare.

Se încorporează făina, coaja de lămâie, untul topit și laptele, adăugate treptat, amestecând la viteză mică. Rezultă un aluat fluid, asemănător celui de clătite.

Compoziția se toarnă peste fructe și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 30 de minute.

După coacere, temperatura se reduce la 150 de grade Celsius și se mai lasă încă 10 minute, până se încheagă complet și capătă o crustă ușor aurie.

Servire

Clafoutis se lasă la răcit înainte de servire și se pudrează cu zahăr pudră. Se servește simplu sau alături de fructe proaspete, fiind un desert ușor, rapid și ideal pentru vară.