Pepenii care au această pată pe coajă sunt mai dulci. Semnul pe care trebuie să îl cauți înainte de cumpărare

Mulți cumpărători ignoră un detaliu care poate face diferența între un pepene dulce și unul fără gust: pata de pe partea inferioară a fructului. Experții spun că dimensiunea și culoarea acestuia arată dacă pepenele s-a copt suficient pe câmp sau a fost recoltat prea devreme.

Aproape fiecare pepene verde are o pată deschisă la culoare pe partea inferioară. Este vorba despre așa-numita „pată de câmp”, locul în care fructul s-a sprijinit de pământ în perioada în care s-a copt. Apariția acestei pete este un fenomen complet natural și că aceasta se găsește întotdeauna pe partea de jos a fructului.

„O pată alb-crem pe partea inferioară a unui pepene verde apare exact în locul în care fructul a stat pe sol în timpul dezvoltării sale. De aceea există, de regulă, o singură astfel de pată”, explică specialiștii în horticultură, potrivit Blic.

Când pata albă poate indica un pepene necopt

Deși existența petei este normală, culoarea și dimensiunea acesteia pot spune multe despre gradul de maturitate al fructului. Dacă pata este foarte palidă, aproape albă, sau are dimensiuni reduse, există șanse mari ca pepenele să fi fost recoltat înainte de a se coace complet pe câmp. În astfel de situații, fructul este adesea mai puțin dulce și nu are aroma intensă specifică unui pepene bine copt. În schimb, o pată galbenă sau crem închis indică faptul că fructul a rămas mai mult timp pe câmp și a avut suficient timp să se coacă natural.

Ce pepeni trebuie evitați

Specialiștii recomandă evitarea pepenilor care prezintă mai multe pete mici, albe sau cenușii, în special dacă acestea sunt adâncite sau prezintă urme de mucegai. Astfel de semne nu sunt pete naturale de câmp, ci pot indica apariția putregaiului sau a unor infecții fungice.

La fel de importantă este și textura petei. O pată normală trebuie să fie fermă și netedă, asemănătoare cu restul cojii. Dacă zona este moale, spongioasă sau umedă, există posibilitatea ca fructul să fie afectat de mucegai și să nu mai fie bun pentru consum.

Aspectul exterior al pepenelui poate oferi numeroase indicii despre gustul acestuia. O pată galbenă sugerează că fructul s-a copt suficient și este, cel mai probabil, dulce și aromat.

O pată portocalie este considerată un semn și mai bun, specialiștii afirmând că astfel de pepeni au de obicei un conținut ridicat de zahăr și un gust mai intens.

Liniile fine și strălucitoare de pe coajă sunt complet normale și apar în timpul procesului de polenizare a florii. În schimb, un model pronunțat de tip plasă sau o rețea închisă la culoare indică o polenizare foarte bună și, implicit, un fruct mai dulce.

Și culoarea cojii este importantă. O coajă verde deschis și lucioasă poate sugera că pepenele a fost cules prea devreme, în timp ce o coajă verde închis și mată indică, de regulă, un fruct ajuns la maturitate.

Cum alegi un pepene verde bun

Pentru a alege un pepene gustos, specialiștii recomandă câteva reguli simple:

-căutați un fruct cu o pată mare, galbenă sau chiar portocalie pe partea inferioară; alegeți pepenii cu coajă verde închis și aspect mat;

-loviți ușor fructul în zona centrală: un pepene copt produce un sunet profund și plin;

- comparați doi pepeni de dimensiuni asemănătoare și alegeți-l pe cel mai greu, deoarece acesta conține, de regulă, mai mult suc;