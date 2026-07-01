search
Miercuri, 1 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Pepenii care au această pată pe coajă sunt mai dulci. Semnul pe care trebuie să îl cauți înainte de cumpărare

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mulți cumpărători ignoră un detaliu care poate face diferența între un pepene dulce și unul fără gust: pata de pe partea inferioară a fructului. Experții spun că dimensiunea și culoarea acestuia arată dacă pepenele s-a copt suficient pe câmp sau a fost recoltat prea devreme.

Tarabă cu pepeni
Pepeni în piață Foto: FB/Sorin Sandu

Aproape fiecare pepene verde are o pată deschisă la culoare pe partea inferioară. Este vorba despre așa-numita „pată de câmp”, locul în care fructul s-a sprijinit de pământ în perioada în care s-a copt. Apariția acestei pete este un fenomen complet natural și că aceasta se găsește întotdeauna pe partea de jos a fructului.

„O pată alb-crem pe partea inferioară a unui pepene verde apare exact în locul în care fructul a stat pe sol în timpul dezvoltării sale. De aceea există, de regulă, o singură astfel de pată”, explică specialiștii în horticultură, potrivit Blic.

Când pata albă poate indica un pepene necopt

Deși existența petei este normală, culoarea și dimensiunea acesteia pot spune multe despre gradul de maturitate al fructului. Dacă pata este foarte palidă, aproape albă, sau are dimensiuni reduse, există șanse mari ca pepenele să fi fost recoltat înainte de a se coace complet pe câmp. În astfel de situații, fructul este adesea mai puțin dulce și nu are aroma intensă specifică unui pepene bine copt. În schimb, o pată galbenă sau crem închis indică faptul că fructul a rămas mai mult timp pe câmp și a avut suficient timp să se coacă natural.

Ce pepeni trebuie evitați

Specialiștii recomandă evitarea pepenilor care prezintă mai multe pete mici, albe sau cenușii, în special dacă acestea sunt adâncite sau prezintă urme de mucegai. Astfel de semne nu sunt pete naturale de câmp, ci pot indica apariția putregaiului sau a unor infecții fungice.

La fel de importantă este și textura petei. O pată normală trebuie să fie fermă și netedă, asemănătoare cu restul cojii. Dacă zona este moale, spongioasă sau umedă, există posibilitatea ca fructul să fie afectat de mucegai și să nu mai fie bun pentru consum.

Aspectul exterior al pepenelui poate oferi numeroase indicii despre gustul acestuia. O pată galbenă sugerează că fructul s-a copt suficient și este, cel mai probabil, dulce și aromat.

O pată portocalie este considerată un semn și mai bun, specialiștii afirmând că astfel de pepeni au de obicei un conținut ridicat de zahăr și un gust mai intens.

Liniile fine și strălucitoare de pe coajă sunt complet normale și apar în timpul procesului de polenizare a florii. În schimb, un model pronunțat de tip plasă sau o rețea închisă la culoare indică o polenizare foarte bună și, implicit, un fruct mai dulce.

Și culoarea cojii este importantă. O coajă verde deschis și lucioasă poate sugera că pepenele a fost cules prea devreme, în timp ce o coajă verde închis și mată indică, de regulă, un fruct ajuns la maturitate.

Cum alegi un pepene verde bun

Pentru a alege un pepene gustos, specialiștii recomandă câteva reguli simple:

-căutați un fruct cu o pată mare, galbenă sau chiar portocalie pe partea inferioară; alegeți pepenii cu coajă verde închis și aspect mat;

-loviți ușor fructul în zona centrală: un pepene copt produce un sunet profund și plin; 

- comparați doi pepeni de dimensiuni asemănătoare și alegeți-l pe cel mai greu, deoarece acesta conține, de regulă, mai mult suc; 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Efectul Bolojan. Au apărut reclame pentru relocarea afacerilor din România tocmai în Georgia, unde taxele sunt mult mai mici. Cu ce oferte sunt atrași investitorii. Peste 200 de firme s-ar fi mutat deja
gandul.ro
image
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție
mediafax.ro
image
Jucătorul din SuperLiga care s-a duelat cu Messi la Mondial e nerăbdător să revină la echipă! A renunţat la două săptămâni de vacanţă
fanatik.ro
image
Elevii care nu ajung la probele la matematică și istorie de la Bac 2026 la ora 9:00 dau examenul la ora 13:00
libertatea.ro
image
Caz șocant în România: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care nu a intervenit
digi24.ro
image
Mihaela Evi, cea mai sexy antrenoare din România, concediată
gsp.ro
image
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
digisport.ro
image
Carmen de la Sălciua, prima reacție după vestea divorțului dintre Ileana Sterp și Daniel Aloman: „Ei erau foarte bine”
click.ro
image
"Negustorul Morții" amenință România de la Moscova, într-un interviu pentru Tucker Carlson. "Rusia va ataca"
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Subiectele la matematică de la BAC 2026, publicate astăzi. Ce exerciţiu le-a dat bătăi de cap elevilor
observatornews.ro
image
Ileana Sterp A DIVORȚAT de soțul ei, Daniel. A făcut anunțul trist în urmă cu câteva minute: 'Eu și soțul meu...'
cancan.ro
image
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Cum poți primi despăgubire dacă mașina ți-a fost avariată de furtună. Nu trebuie să ai CASCO, pași de urmat
playtech.ro
image
Modul original în care Ionuț Radu și-a anunțat revenirea la Celta Vigo din vacanță. Cât de ”gras” este portarul naționalei României
fanatik.ro
image
De ce resimțim căldura mai tare decât acum 10-15 ani. „Orașele s-au mărit și sursele de căldură din orașe s-au intensificat. Nu există interes pentru crearea unor păduri”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp a spus "DA" și e gata să revină pe bancă
digisport.ro
image
BREAKING NEWS. Victor Willis, liderul legendarei formații Village People, a murit la vârsta de 74 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Ileana Sterp a CONFIRMAT DIVORȚUL de soțul ei: Da, este adevărat, vom merge pe drumuri separate
romaniatv.net
image
Alocații iulie 2026. Când intră banii pentru copii, dar și indemnizațiile și restul plăților sociale
mediaflux.ro
image
Greu de imaginat cu ce se ocupă la 45 de ani Jeremie Njock, colosul camerunez care teroriza fundașii Diviziei A: „E grozav! Mi-a schimbat viața”
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Anca Țurcașiu s-a întors pe băncile școlii, la 56 de ani. Ce studiază actrița: „Vârsta nu este o limită”
click.ro
image
Zodia care va avea o surpriză neașteptată în dragoste pe 3 iulie. Va fi o zi memorabilă pentru acest nativ
click.ro
image
Cine e „cocoșul” în familia Măruță. David și Eva au spus adevărul: „Mama e mai...”
click.ro
Regina Suthida a Thailandei și Brigitte Macron la Palatul Elysee profimedia 1113374184 jpg
73 de ani versus 48 de ani! Cine se ține atât de bine „sus pe toc” și la vârsta pensionării?
okmagazine.ro
Budinca de orez Sursa foto shutterstock 2570084045 jpg
Răsfăț rece pentru zile fierbinți: budincă de orez
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și Dan Giuvelic: „L-am întrebat câți ani are și am zis aoleu”
image
Anca Țurcașiu s-a întors pe băncile școlii, la 56 de ani. Ce studiază actrița: „Vârsta nu este o limită”

OK! Magazine

image
73 de ani versus 48 de ani! Cine se ține atât de bine „sus pe toc” și la vârsta pensionării?

Click! Pentru femei

image
A început tranzitul lui Jupiter în Leu! Până la finalul lunii iulie 2027, porțile spre marile reușite sunt deschise

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic