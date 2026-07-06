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Ce se întâmplă cu glicemia dacă mănânci fructe seara? Ce spun nutriționiștii despre consumul înainte de culcare

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Consumul fructelor seara este însoțit de numeroase mituri, de la ideea că favorizează îngrășarea până la cea potrivit căreia zahărul natural din acestea provoacă creșteri importante ale glicemiei în timpul nopții. Potrivit specialiștilor, aceste temeri nu sunt justificate în cazul majorității persoanelor sănătoase.

Fructele consumate cu moderație nu cresc semnificativ glicemia, spun specialiștii. FOTO: Click
Fructele consumate cu moderație nu cresc semnificativ glicemia, spun specialiștii. FOTO: Click

Nutriționiștii explică faptul că organismul continuă să regleze nivelul glicemiei și în timpul somnului. Ficatul eliberează cantități mici de glucoză pentru a asigura energia necesară organismului, iar insulina contribuie la menținerea valorilor normale ale glicemiei. Din acest motiv, o porție obișnuită de fructe întregi produce, în general, doar o creștere moderată și temporară a glicemiei, spun specialiștii citați de Click.

Situația este diferită pentru persoanele cu diabet zaharat sau rezistență la insulină, la care organismul produce mai puțină insulină sau nu o utilizează eficient. În aceste cazuri, alegerea fructelor și cantitatea consumată ar trebui stabilite împreună cu medicul sau dieteticianul.

Specialiștii recomandă consumul fructelor întregi, bogate în fibre, în locul sucurilor de fructe, deoarece fibrele încetinesc absorbția zaharurilor în sânge. De asemenea, fructele pot fi asociate cu surse de proteine sau grăsimi sănătoase, precum iaurtul grecesc, nucile, migdalele sau untul de arahide, pentru a reduce impactul asupra glicemiei.

Potrivit Click, și cantitatea contează. O porție moderată înainte de culcare înseamnă un fruct de dimensiune medie sau aproximativ o cană de fructe proaspete ori congelate. O scurtă plimbare după cină poate contribui, de asemenea, la utilizarea glucozei de către organism și la menținerea unui control mai bun al glicemiei.

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