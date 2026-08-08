Delicii pe vreme de caniculă, fantastic de gustoase. Oricine le poate găti și te ajută să treci cu bine peste zilele foarte călduroase

Canicula face ravagii în multe zone din România și oamenii nu mai știu cum să se mai răcorească. Pentru această perioadă, există o rețetă absolut delicioasă, ușor de făcut și cu efect răcoritor și hidratant garantat. În plus folosește unul dintre cele mai delicioase fructe de sezon.

Temperaturile crescute din ultima perioadă taie orice poftă de mâncare și stârnesc o sete aproape inumană. Ajungem să ne umplem stomacul mai mult cu lichide decât cu mâncare, ceea ce nu este tocmai bine. Specialiștii spun că, pe caniculă, este bine să mâncăm alimente ușoare, în special fructe și legume proaspete, pentru a menține hidratarea organismului, dar și pentru a asigura necesarul de minerale și vitamine pierdute prin transpirație, prevenind în același timp oboseala.

Evident, nu trebuie să ne suprasolicităm sistemul digestiv. Există o multitudine de rețete culinare numai bune pentru vremea caniculară. Adică din categoria celor care ne pot oferi nutrienții și mineralele necesare, dar și ne pot hidrata corespunzător. Multe dintre acestea îmbină ingrediente surprinzătoare într-o adevărată cascadă de arome.

O delicatesă hidratantă și aromată

Una dintre cele mai delicioase rețete de făcut pe vreme de caniculă, cu un fruct foarte apreciat de sezon, este o salată de pepene roșu cu brânză feta și mentă. Este foarte simplu de făcut.

Iată ingredientele de care aveți nevoie: aproximativ 1 kilogram de pepene verde, brânză feta sfărâmată, două linguri de muguri de pin prăjiți, frunze proaspete de mentă și ulei de măsline.

Se prepară foarte ușor. Tot ce trebuie să faceți este să combinați ingredientele în ordinea sugerată. În primul rând, îndepărtați coaja pepenelui verde, apoi tăiați-l în cuburi mai mari și așezați-le pe un platou de servire. Sfărâmați brânza feta deasupra. La urmă, presărați mugurii de pin prăjiți peste întregul preparat și decorați cu frunze proaspete de mentă. Stropiți cu ulei de măsline.

Are o aromă deosebită, un gust incredibil și un efect hidratant perfect, mai ales datorită conținutului de apă de peste 90% din fruct. În plus, echilibrează electroliții pierduți prin transpirație datorită sării din brânză. Nu mai vorbim de faptul că susține digestia ușoară și oferă sațietate fără a încărca organismul în zilele toride.

O rețetă simplă, delicioasă și răcoritoare

O altă rețetă extraordinară pentru zilele călduroase este salata de căpșuni cu busuioc. Practic, este un preparat culinar extrem de simplu, care reușește să îmbine unul dintre fructele preferate ale verii cu nuci, brânză, frunze verzi și o vinegretă deosebită, cu semințe de mac.

Este salata răcoritoare și ușor de savurat la care apelezi atunci când este foarte cald și nu ți-e prea foame sau când vrei să completezi carnea la grătar cu ceva ușor și plin de frunze verzi.

Adăugarea unor migdale tocate și prăjite, precum și a brânzei feta, transformă această salată într-un preparat consistent, care nu te va lăsa cu senzația de foame după ce o mănânci. O notă aparte este dată de busuiocul proaspăt tocat, care adaugă salatei o prospețime aparte.

Cum să transformați semințele de pepene roșu într-o gustare sănătoasă. Sunt bogate în vitamine și minerale

Iată de ce aveți nevoie pentru a o prepara: două linguri de oțet de mere, o lingură de zahăr pudră, zeama de la o jumătate de lămâie, trei linguri de ulei de măsline, o lingură și jumătate de semințe de mac, sare și piper proaspăt măcinat, după gust, 280 de grame de căpșuni proaspete, feliate, o caserolă cu amestec de frunze verzi pentru salată, busuioc proaspăt tocat, o jumătate de cană de migdale tocate și prăjite, brânză feta sfărâmată.

Se prepară foarte ușor. Începeți prin a amesteca oțetul, zahărul și zeama de lămâie într-un bol. Încorporați uleiul de măsline treptat, amestecând cu un tel până când se formează o emulsie. Adăugați semințele de mac, sarea, piperul și amestecați bine.

Într-un bol mare, combinați frunzele verzi de salată cu busuiocul tocat și căpșunile. Adăugați dressingul deasupra și presărați migdalele tocate. La final, adăugați brânza feta peste salată și serviți în maximum o oră de la adăugarea dressingului.

Cea mai rapidă și delicioasă rețetă de vară

Una dintre cele mai rapide și delicioase rețete de vară este, fără îndoială, salata caprese.

Acest preparat culinar își are originea pe insula italiană Capri. Ea a apărut la începutul secolului al XX-lea ca un omagiu adus Italiei prin culorile sale, care corespund cu cele de pe drapelul național: roșu de la roșii, alb de la mozzarella și verde de la busuioc.

A devenit faimoasă în anii 1950, odată cu creșterea turismului pe insulă, fiind mai ales preferată de bogătași și artiști.

Se prepară incredibil de ușor și de rapid, dar necesită ingrediente premium. Avem nevoie de roșii, mozzarella, busuioc proaspăt, ulei de măsline, oțet balsamic, sare grunjoasă și piper negru.

Practic, trebuie doar să punem ingredientele pe un platou. Aranjați roșiile și mozzarella pe un platou, alternând feliile. Adăugați frunzele de busuioc peste roșii și mozzarella. Asezonați cu sare grunjoasă și piper negru. Stropiți cu ulei de măsline și oțet balsamic. Serviți imediat.

Este important să folosiți roșii coapte, de vară. Marele avantaj al preparării unei salate caprese în timpul verii este că aproape orice tip de roșie folosiți va avea un gust excelent (evident, din categoria celor de țară). Totodată, folosiți mozzarella proaspătă de calitate.