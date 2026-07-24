Wi-Fi-ul gratuit din cafenele, aeroporturi și hoteluri te poate costa scump. Cum îți pot fi furate parolele și datele bancare

Rețelele Wi-Fi gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri pot expune datele personale în fața atacatorilor cibernetici, avertizează DNSC. Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru protejarea conturilor și informațiilor sensibile.

O conexiune Wi-Fi gratuită poate părea o soluție practică atunci când suntem în oraș, la aeroport sau în vacanță, însă utilizarea acestor rețele vine cu riscuri pentru securitatea datelor personale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția că rețelele publice pot fi folosite de hackeri pentru a intercepta informațiile transmise sau pentru a crea capcane digitale.

Potrivit specialiștilor, infractorii cibernetici pot folosi tehnici precum crearea unor rețele false, cunoscute sub denumirea de Wi-Fi spoofing, prin care imită conexiuni oferite de locația respectivă, pentru a determina utilizatorii să se conecteze.

„Fie că pleci într-o escapadă de weekend sau într-o călătorie internațională, siguranța digitală ar trebui să fie pe lista ta de priorități. Dispozitivele conectate, rezervările online și accesarea rețelelor Wi-Fi publice pot deveni puncte vulnerabile, dacă nu iei măsuri de protecție”, au transmis reprezentanții instituției.

Odată accesată o astfel de rețea, datele transmise fără protecție, precum parolele, informațiile bancare sau sesiunile de autentificare, pot ajunge la persoane neautorizate, a explicat DNSC, vineri, 24 iulie, într-o postare pe reţelele sociale.

Recomandările specialiştilor

▪️ Conectează-te doar la rețele Wi-Fi sigure sau folosește un VPN

▪️ Evită accesarea conturilor bancare de pe dispozitive publice sau nesecurizate

▪️ Activează autentificarea în doi pași pentru toate conturile importante

▪️ Nu posta în timp real locația ta pe rețelele sociale

▪️ Verifică legitimitatea site-urilor de rezervări și ale aplicațiilor de călătorie

▪️ Fă backup datelor importante înainte de plecare.

„Conexiunea gratuită nu trebuie să coste securitatea ta digitală. Protejează-ți datele oriunde te conectezi!”, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică.