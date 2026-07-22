România cu țintele la vedere: atacul care ne-a pus infrastructura critică pe hartă

Există o naivitate specifică epocii digitale, aceea de a crede că numai documentele ștampilate „secret” pot ucide.

Atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a scos la iveală tocmai reversul acestei naivități: o bază de date administrativă, gândită pentru litigii de vecinătate și intabulări, se dovedește a fi, privită prin lentila potrivită, o hartă a vulnerabilităților naționale. Generalul Dorin Toma, care a comandat până în ianuarie Comandamentul Diviziei Multinaționale Sud-Est al NATO de la București, a formulat public avertismentul cel mai limpede de până acum despre ceea ce riscă România: nu pierderea unor date personale, ci transformarea infrastructurii critice într-o „rețea de ținte transparente”.

Mecanica unei vulnerabilități invizibile

Argumentul generalului este, în esență, unul de metodologie a informațiilor, nu de tehnologie brută. Planurile cadastrale nu conțin, subliniază el, schemele tehnice ale rețelelor strategice — adâncimea unei conducte, traseul exact al unui cablu de fibră optică sunt date clasificate, care nu circulă prin ANCPI. Ceea ce circulă însă sunt zonele de servitute și culoarele de protecție impuse prin lege în jurul magistralelor de gaz, liniilor de înaltă tensiune sau aducțiunilor majore de apă, alături de amplasamentele punctuale — stații de transformare, stații de reglare-măsurare a gazului, turnuri de telecomunicații — intabulate individual, cu coordonate precise. Nu e nevoie de planul tehnic al conductei atunci când legea însăși obligă la marcarea, pe hartă, a fâșiei de teren pe care nu ai voie să construiești tocmai pentru că dedesubt trece ceva important.

Unind aceste puncte — stâlpi, stații, culoare de servitute — cu imagini satelitare și alte surse deschise, un analist de informații poate reconstitui, spune generalul, traseul liniar al unei magistrale subterane, inclusiv nodurile unde aceasta își schimbă direcția. Rezultatul e o hartă vectorială de mare acuratețe, obținută fără a fi avut acces vreodată la schița tehnică originală. Disciplina care descrie acest tip de muncă are un nume consacrat în literatura de intelligence — GEOINT, informațiile geospațiale — și o rudă apropiată, OSINT, informațiile din surse deschise; combinația celor două a devenit, în ultimul deceniu, motorul principal al targetării de precizie în conflictele hibride, mult înaintea oricărui satelit militar dedicat.

Precedente care nu sunt ipotetice

Utilitatea acestui tip de analiză nu e un exercițiu de imaginație strategică. Războiul din Ucraina a demonstrat, an de an, cât de eficient poate fi cuplajul dintre date geospațiale publice și armament de precizie: rețeaua energetică ucraineană a fost lovită repetat exact în nodurile de interconectare — substațiile care alimentează simultan mai multe orașe —, nu la întâmplare de-a lungul liniilor, pentru că distrugerea unui nod produce un efect de cascadă mult mai greu de reparat decât o secțiune izolată de rețea. Sabotajul gazoductelor Nord Stream, oricare i-ar fi fost în cele din urmă autorii, a arătat la rândul lui cum infrastructura subacvatică, altădată considerată protejată prin însăși dificultatea localizării ei, devine vulnerabilă din clipa în care traseul ei poate fi dedus din surse deschise coroborate. Ce propune, de fapt, generalul Toma este o variantă terestră, birocratică și cu atât mai insidioasă a aceluiași proces: în loc de sonare și submarine, un formular de intabulare.

Exemplul spitalelor, pe care generalul îl aduce direct în discuție, merită reținut nu pentru scenariul-catastrofă în sine, cât pentru logica sa. Un spital mare nu e vulnerabil pentru că ar fi el însuși o țintă militară — este vulnerabil pentru că funcționarea lui depinde de trei-patru rețele independente (apă, gaz, curent, eventual oxigen medicinal), ale căror trasee, izolat, par banale, dar ale căror puncte de intersecție, odată identificate, permit izolarea simultană a instituției de toate resursele esențiale printr-o lovitură calibrată, nu printr-un bombardament masiv. Este exact tipul de „eficiență” pe care armele ghidate de precizie l-au adus în ultimele conflicte: mai puține muniții, efect mai mare, pentru că ținta a fost aleasă cu ajutorul unei hărți pe care nimeni n-a considerat vreodată necesar s-o clasifice.

De ce contează pentru flancul estic

Avertismentul lui Toma capătă o greutate suplimentară dacă e citit în oglindă cu discuția pe care ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, o purta zilele trecute la televiziunea publică despre summitul NATO de la Ankara: România a cerut acolo, explicit, întărirea flancului estic și a prezenței aliate la Marea Neagră, inclusiv ca asigurare pentru scenariul în care Statele Unite și-ar reduce prezența militară în Europa. E o cerere care presupune, implicit, o infrastructură de sprijin — energie, comunicații, căi de transport — capabilă să susțină o prezență aliată sporită în jurul unor obiective precum baza de la Mihail Kogălniceanu, poligonul de la Cincu sau sistemul Aegis Ashore de la Deveselu. Fiecare dintre aceste obiective depinde, la rândul lui, de noduri energetice și de comunicații ale căror vecinătăți administrative trec, aproape inevitabil, prin bazele de date ale cadastrului. O breșă precum cea de la ANCPI nu subminează doar intimitatea proprietarilor de teren; erodează, silențios, tocmai marja de avantaj informațional pe care România mizează atunci când cere aliaților să investească în apărarea ei.

Generalul are grijă să nu supraliciteze: nu vorbim, spune el explicit, despre o amenințare militară iminentă, ci despre o breșă strategică în contextul mai larg al războiului hibrid. Distincția contează, pentru că evită capcana panicii difuze — dar nu diminuează concluzia practică. Datele cadastrale, spre deosebire de o parolă compromisă, nu pot fi schimbate. O conductă magistrală sau o stație de transformare nu se mută peste noapte pentru că traseul ei a devenit cunoscut; vulnerabilitatea, odată expusă, tinde să rămână permanentă. Iar un stat precum Federația Rusă, cu centre de analiză cibernetică deja rodate pe fuziunea de date geospațiale în conflictul din Ucraina, nu are nevoie decât să introducă noul strat de informație — poligoanele de servitute, coordonatele, nomenclatorul stradal furat de la ANCPI — într-un algoritm deja existent.

Rămâne, dincolo de analiza tehnică, o întrebare mai simplă și mai incomodă: câte alte baze de date administrative, gândite acum treizeci de ani pentru cu totul alte scopuri decât apărarea națională, au ajuns între timp, prin simpla acumulare de informație geospațială, piese dintr-un puzzle GEOINT pe care nimeni nu l-a proiectat, dar pe care adversarul îl poate asambla oricând. Cadastrul e doar cel mai recent exemplu depistat — nu neapărat și ultimul.

Post Scriptum: câteva exemple din presa occidentală pe care le putem folosi ca argumente la ceea ce a spus generalul.

Cazul Strava (2018) — cel mai citat exemplu de "date administrative/civile banale → hartă de targetare". Un cercetător australian a observat rute de alergare strălucind în mijlocul deșertului sirian, exact acolo unde se aflau baze militare americane și aliate, iar jurnaliștii au confirmat că datele fitness trackerelor expuneau neintenționat perimetrele bazelor din Irak, Afganistan și Siria, rutele de aprovizionare și patrulare, precum și tiparele de mișcare ale personalului. Pentagonul a lansat atunci o reevaluare a politicilor de securitate. E structural identic cu argumentul lui Toma: nimeni n-a proiectat Strava ca instrument de intelligence, dar agregarea de date banale a produs exact asta.

Nava-spion rusă Yantar — cazul cel mai apropiat tematic, pentru că vizează explicit maparea infrastructurii critice occidentale în scop de sabotaj. Potrivit unei investigații Financial Times din 2025, nava rusească a fost localizată, cu ajutorul datelor radar de la sateliții Agenției Spațiale Europene, staționând deasupra unor cabluri critice în mijlocul Mării Irlandeze în noiembrie, exact în punctul în care încerca să-și ascundă activitatea. Un fost atașat naval britanic pentru Rusia a rezumat exact logica pe care o descrie generalul Toma: Moscova a investit mult timp, bani și efort în maparea infrastructurii critice a inamicilor, pentru a o putea ataca acoperit sau deschis. Ca reacție, NATO a lansat Operațiunea Baltic Sentry pentru paza conductelor și cablurilor, iar ministrul britanic al Apărării a acuzat direct Yantar de maparea infrastructurii subacvatice critice a Regatului Unit.

Sabotajul cablurilor din Marea Baltică — un cablu care conectează Finlanda și Suedia la Europa a fost secționat, actul de sabotaj fiind atribuit ulterior echipajului unui tanc din „flota fantomă” rusă, incident care se leagă direct de seria de avarii repetate din Baltica de după 2022.