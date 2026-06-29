WhatsApp introduce o nouă funcție, pentru a putea conversa fără expunerea numărului de telefon

WhatsApp a anunțat luni introducerea unei funcții prin care utilizatorii vor putea folosi nume de utilizator (username-uri) în locul numerelor de telefon pentru a iniția conversații, măsura fiind prezentată drept un pas suplimentar pentru creșterea nivelului de confidențialitate.

Începând de luni, utilizatorii pot începe să își rezerve un nume de utilizator, care va putea fi folosit ulterior, odată cu lansarea completă a funcției, programată pentru cursul acestui an, potrivit unui comunicat al reprezentanților aplicației WhatsApp, deținută de compania Meta.

Compania a explicat că decizia vine în contextul în care peste trei miliarde de persoane folosesc aplicația, ceea ce face ca alegerea unor nume unice să necesite o etapă de rezervare anticipată.

„Când o persoană nouă intră în viața ta, de exemplu un coleg de clasă, un vecin sau o persoană cunoscută la un eveniment, distribuirea unui număr de telefon poate părea un pas mare, deoarece acesta este asociat cu multe aspecte din viața ta. Uneori vrei doar să conversezi, fără să îți divulgi numărul de telefon”, se arată în comunicatul WhatsApp.

Reprezentanții platformei au subliniat că noua opțiune este utilă și în conversațiile de grup, unde utilizatorii pot evita partajarea numărului personal cu persoane necunoscute.

Odată implementată complet, funcția va permite inițierea conversațiilor exclusiv pe baza username-ului, fără ca numărul de telefon să mai fie vizibil pentru interlocutori. Numărul va rămâne însă necesar pentru crearea contului.

WhatsApp precizează că nu va exista un director public de nume de utilizator, iar contactarea unei persoane va fi posibilă doar dacă este cunoscut username-ul acesteia.

Pentru a preveni abuzurile, compania introduce și o opțiune suplimentară de securitate, o „cheie” asociată numelui de utilizator, care va fi necesară pentru a permite contactarea inițială.

De asemenea, utilizatorii vor putea alege să își revendice același nume de utilizator pe platformele Instagram și Facebook, pentru a păstra o identitate online unitară.

WhatsApp a precizat că funcția va fi activată gradual în următoarele luni, iar utilizatorii vor fi notificați direct în aplicație atunci când devine disponibilă în fiecare regiune.