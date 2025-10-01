search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Video Viitorul comenzilor acasă. O companie americană testează roboți pentru livrări la domiciliu

Compania americană de livrări DoorDash testează în zona metropolitană Phoenix, Arizona, roboți de livrare care ar putea înlocui curierii umani pentru comenzile la domiciliu.

Robotul a fost denumit Dot FOTO Natalie Lung / X
Robotul a fost denumit Dot FOTO Natalie Lung / X

Compania de livrări a prezentat marți un robot autonom de livrare, numit Dot, pe care l-a descris drept primul robot capabil să se deplaseze pe piste de biciclete, pe drumuri și pe trotuare, precum și primul construit special pentru comerțul local, transmite CBS News.

Compania a promovat Dot ca pe o modalitate mai eficientă și mai economică de a livra comenzi de mici dimensiuni, cum ar fi produsele de toaletă, de exemplu, care nu necesită un vehicul pentru transport.

„Nu ai nevoie întotdeauna de o mașină de dimensiuni normale pentru a livra un tub de pastă de dinți sau un pachet de scutece. Aceasta este ideea din spatele lui Dot”, a declarat Stanley Tang, cofondator și șef al DoorDash Labs, divizia de soluții robotice a companiei, într-un comunicat.

„Inovația nu a constat doar în a-l face autonom, ci în a-l face fiabil și eficient pentru a răspunde nevoilor afacerilor locale și ale consumatorilor”, a adăugat el.

Livrări rapide cu ajutorul inteligenței artificiale

Dot poate circula cu până la 20 de mile pe oră, asigurând livrări rapide de mâncare. De asemenea, este suficient de inteligent și agil pentru a naviga prin uși și pe alei auto, a precizat compania. Are o înălțime de aproximativ un metru și jumătate și poate transporta până la 30 de livre (circa 13,6 kg) de produse.

DoorDash a precizat că platforma sa „Autonomous Delivery Platform”, bazată pe inteligență artificială, decide care comenzi sunt cel mai potrivite pentru livrarea cu Dot, pe baza locației de livrare și a altor factori.

„Fie că este vorba despre un Dasher, un Dot pe șosea, o dronă în aer sau un robot de trotuar, platforma orchestrează aceste decizii în timp real pentru a optimiza întreaga noastră rețea globală”, a precizat compania.

Primarul din Mesa, Mark Freeman, a evidențiat parteneriatul drept unul care poziționează suburbia din Phoenix în avangarda viitorului livrărilor locale.

„Faptul că vedem acești roboți autonomi de livrare pe străzile din Mesa demonstrează cum aceste tehnologii avansate pot răspunde nevoilor zilnice, consolidând în același timp afacerile locale aflate în centrul comunității noastre”, a declarat acesta într-un comunicat.

Tehnologie

