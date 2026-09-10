Televizorul din sufragerie care îți poate colecta date. Cum limitezi „spionarea” prin Smart TV

Televizorul din sufragerie poate afla ce programe urmărești, ce filme vezi, ce reclame apar pe ecran și, în anumite condiții, ce dispozitive sunt conectate la el. Tehnologia care face posibilă o parte din această colectare de date se numește ACR și este folosită de mai mulți producători de televizoare Smart. Mai mult, televizorul nu este neapărat complet inactiv atunci când îl închizi din telecomandă, pentru că, în modul standby, anumite componente și servicii pot continua să funcționeze.

Nu toate televizoare Smart te pot spiona chiar și atunci când sunt oprite Foto: Adevărul

Pentru cea mai mare parte a utilizatorilor, momentul în care apasă butonul de pornire al telecomenzii marchează sfârșitul activității televizorului. Ecranul se stinge, sunetul dispare, iar aparatul intră în ceea ce pare a fi o stare de repaus complet. În realitate, un televizor Smart modern este mai apropiat de un computer conectat la internet decât de televizorul clasic pe care îl foloseau generațiile anterioare, iar faptul că nu mai afișează nimic nu înseamnă neapărat că toate componentele sale software au fost oprite.

O investigație tehnică recentă, realizată de cercetători și analizată de publicația The Verge, a readus în atenție această problemă după ce au fost examinate comunicațiile de rețea ale unor televizoare Smart. Cercetătorii au urmărit ce date generează aparatele, cu ce servere comunică și ce informații pot fi obținute despre activitatea televizorului și despre dispozitivele din jurul său.

Investigația a inclus observații referitoare la recunoașterea automată a conținutului, scanarea rețelelor wireless și funcțiile audio ale anumitor televizoare. Concluziile privind unele dintre aceste funcții au fost contestate de producătorul aparatului analizat, însă cazul a readus în discuție o problemă care depășește marca unui anumit televizor: ce date poate colecta un televizor Smart și cât de mult știe acesta despre modul în care este folosit.

Tehnologia care transformă televizorul într-o sursă de date

Una dintre cele mai importante tehnologii din acest domeniu este Automatic Content Recognition, cunoscută sub acronimul ACR. Ea permite televizorului să recunoască în mod automat conținutul afișat pe ecran, prin analizarea semnalului video și compararea acestuia cu informații existente într-o bază de date.

În practică, sistemul poate identifica un program de televiziune, un film, o reclamă sau un alt tip de conținut și poate asocia această informație cu televizorul pe care rulează. Datele rezultate pot fi folosite pentru recomandări, pentru măsurarea audienței sau pentru publicitate.

ACR nu este o tehnologie utilizată de un singur producător. Sisteme de recunoaștere automată a conținutului se regăsesc în ecosistemele mai multor companii, printre care Samsung, Roku, Vizio și, pe anumite modele și prin intermediul unor parteneri tehnologici, Sony. Modul în care funcționează aceste sisteme, datele pe care le colectează și opțiunile puse la dispoziția utilizatorului diferă însă de la o platformă la alta.

Tocmai de aceea, simplul fapt că un televizor este Smart sau că utilizează ACR nu înseamnă că toate aceste aparate colectează aceleași informații. Pentru a afla ce se întâmplă în cazul unui anumit model trebuie analizate atât politica producătorului, cât și setările efective ale televizorului.

Televizorul poate recunoaște și conținutul venit prin HDMI

Una dintre caracteristicile ACR care pot trece ușor neobservate este capacitatea anumitor sisteme de a identifica și conținutul provenit din surse externe.

Un utilizator poate presupune că, dacă urmărește un film printr-un dispozitiv conectat la televizor, informațiile despre ceea ce vede rămân în interiorul acelui dispozitiv. În funcție de tehnologia utilizată, însă, televizorul poate analiza semnalul care ajunge pe ecran prin HDMI și poate identifica astfel conținutul redat.

Asta poate include imagini provenite de la o consolă de jocuri, un receiver, un player sau alte dispozitive conectate. Unele sisteme ACR sunt concepute tocmai pentru a putea măsura conținutul indiferent de sursa din care acesta ajunge pe ecran.

Roku, de exemplu, explică faptul că tehnologia sa de recunoaștere automată poate identifica anumite tipuri de conținut provenite inclusiv de la dispozitive conectate, în timp ce documentația Samsung referitoare la serviciile sale de publicitate descrie utilizarea datelor privind vizionarea pentru înțelegerea comportamentului utilizatorilor.

Prin urmare, un televizor Smart nu trebuie să ruleze el însuși aplicația prin care urmărești un anumit conținut pentru ca acel conținut să poată intra în sfera datelor pe care televizorul le poate identifica.

De ce sunt atât de importante datele despre ceea ce urmărești

Informațiile despre obiceiurile de vizionare au devenit importante pe măsură ce televiziunea s-a transformat într-o platformă digitală.

Un televizor care știe ce programe sunt urmărite poate furniza informații despre preferințele unei gospodării, despre momentele în care televizorul este folosit și despre tipurile de conținut care atrag atenția utilizatorilor. Dacă aceste date sunt colectate în timp, ele pot contura un istoric al comportamentului de vizionare.

Pentru industria de publicitate, diferența față de televiziunea tradițională este semnificativă. În trecut, producătorul televizorului nu avea, în mod normal, posibilitatea tehnică de a afla ce program urmărea proprietarul aparatului. În cazul unui televizor conectat, informațiile despre conținut pot fi transformate în date digitale și utilizate pentru măsurarea audienței sau pentru publicitate.

Companiile care operează în acest domeniu prezintă ACR tocmai ca pe o modalitate de a obține o imagine mai precisă asupra audienței. Datele pot fi folosite pentru a determina ce tipuri de conținut sunt urmărite, pentru a măsura expunerea la reclame și pentru a construi categorii de audiență.

Cât poate afla televizorul

ACR este doar una dintre sursele de date ale unui televizor Smart. În funcție de model și de serviciile activate, televizorul poate transmite informații despre aplicațiile utilizate, modul în care sunt accesate anumite funcții, conexiunea la internet și identificatorii dispozitivului. Dacă aparatul interacționează cu alte echipamente din locuință, pot exista și alte informații tehnice disponibile.

Unele investigații asupra televizoarelor Smart au identificat inclusiv mecanisme prin care anumite aparate pot detecta dispozitive sau rețele wireless din apropiere. Aici este însă importantă o precizare: aceste funcții nu trebuie confundate cu ACR. Recunoașterea conținutului, scanarea rețelei și comenzile vocale sunt funcții diferite, iar existența uneia nu presupune automat existența celorlalte.

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Din acest motiv, nu se poate spune că toate televizoarele Smart „spionează” în același mod. Datele colectate depind de hardware, de sistemul de operare, de serviciile disponibile și, foarte important, de setările pe care utilizatorul le-a acceptat.

Ce se întâmplă când televizorul este oprit

O altă sursă de confuzie este modul standby. Atunci când televizorul este oprit de la telecomandă, acesta intră de regulă într-o stare de consum redus, nu într-o oprire completă în sensul în care ar fi dacă ar fi scos din priză. Pentru a putea porni rapid, pentru a primi actualizări sau pentru a menține anumite funcții de conectivitate, unele componente pot rămâne active.

În consecință, ecranul stins nu este neapărat echivalent cu oprirea tuturor proceselor software.

Cât de multe funcții rămân active în standby diferă însă în funcție de model. Unele televizoare permit dezactivarea anumitor servicii, altele păstrează anumite componente active pentru funcțiile Smart, iar comportamentul se poate modifica inclusiv prin actualizări software.

De aceea, atunci când este vorba despre confidențialitate, simplul fapt că televizorul pare oprit nu este suficient pentru a determina ce date mai pot fi colectate sau transmise.

Microfonul este o problemă separată

Televizoarele Smart care oferă control vocal au nevoie de un microfon pentru a recepționa comenzile utilizatorului. Existența microfonului ridică, inevitabil, o întrebare legată de ceea ce se întâmplă cu sunetul captat de aparat.

Aici trebuie făcută însă o diferență între funcția de comandă vocală și tehnologia ACR. ACR este destinată identificării conținutului de pe ecran și nu presupune, prin definiție, înregistrarea conversațiilor din încăpere.

Investigația care a readus recent subiectul în atenție a analizat și comportamentul unor funcții audio în anumite televizoare și a susținut că au fost identificate situații în care dispozitivele puteau capta sau procesa date audio în standby. Producătorul modelului analizat a contestat interpretarea acestor rezultate și a precizat că funcțiile vocale operează în condițiile stabilite prin setările și acordurile utilizatorului.

Prin urmare, existența unei tehnologii ACR într-un televizor nu este o dovadă că aparatul înregistrează conversațiile din locuință. Cele două probleme trebuie tratate separat.

Ce televizoare folosesc ACR

ACR este prezent în mai multe ecosisteme Smart TV, însă denumirea funcției și modul în care este implementată diferă.

Samsung documentează utilizarea Automatic Content Recognition pentru serviciile sale de publicitate și oferă utilizatorilor posibilitatea de a controla această funcție prin setările de confidențialitate.

Roku folosește, de asemenea, tehnologie ACR pentru identificarea anumitor tipuri de conținut și precizează că aceasta poate include programe, reclame și conținut provenit din surse externe.

Vizio utilizează tehnologia sa de Viewing Data pentru colectarea unor informații despre conținutul vizionat, inclusiv conținut provenit din anumite dispozitive conectate.

În cazul televizoarelor Sony, pe anumite modele și în anumite piețe, funcțiile de recunoaștere a conținutului au fost furnizate prin intermediul Samba TV, companie specializată în tehnologia de identificare a conținutului și publicitate pe televizoare conectate.

Aceste exemple arată că problema nu aparține unui singur producător. Diferențele importante apar în ceea ce privește modul în care este implementată tehnologia, ce date sunt colectate, în ce scop sunt utilizate și ce opțiuni are utilizatorul pentru a limita această colectare.

Cum poți limita colectarea datelor

Pentru proprietarul unui televizor Smart, primul pas este verificarea setărilor de confidențialitate, în special după instalarea inițială a aparatului.

În meniuri pot apărea denumiri precum Automatic Content Recognition, Viewing Data, Viewing Information, Personalized Advertising, Interest-Based Advertising sau Voice Recognition. Denumirea exactă depinde de producător și de sistemul de operare.

Dacă utilizatorul nu dorește ca televizorul să colecteze informații despre conținutul urmărit, ACR poate fi dezactivat pe modelele care oferă această opțiune. În mod similar, funcțiile de publicitate personalizată și anumite servicii de comandă vocală pot putea fi oprite.

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Este recomandată și verificarea setărilor după actualizări importante de software, deoarece meniurile și opțiunile disponibile se pot modifica în timp.

O soluție suplimentară pentru cei care doresc să reducă la minimum comunicarea televizorului cu producătorul este să nu conecteze aparatul direct la internet și să folosească un dispozitiv extern pentru serviciile de streaming. În acest scenariu, televizorul poate funcționa în principal ca ecran, în timp ce conexiunea la internet este gestionată de dispozitivul extern.

Această variantă nu înseamnă că toate datele despre utilizator dispar, deoarece dispozitivul de streaming și serviciile accesate prin intermediul acestuia pot avea propriile politici de colectare a datelor, dar reduce funcțiile online ale televizorului propriu-zis.

Ce ar trebui verificat înainte de cumpărarea unui Smart TV

Pentru cumpărător, informațiile despre confidențialitate sunt mai greu de găsit decât cele despre rezoluție, luminozitate sau rata de refresh, însă pot fi la fel de relevante pentru modul în care va fi utilizat aparatul pe termen lung.

Înainte de achiziție poate fi verificat dacă modelul utilizează ACR sau o tehnologie echivalentă, ce tipuri de date sunt colectate, dacă funcția este activată implicit și dacă poate fi dezactivată. De asemenea, este util să fie verificat ce date sunt asociate cu comenzile vocale și ce servicii de publicitate sunt integrate în sistem.

Un alt aspect important este faptul că politicile de confidențialitate se referă la servicii și platforme, nu doar la televizorul ca obiect fizic. Un aparat poate avea o politică proprie a producătorului, dar poate utiliza și servicii furnizate de alte companii pentru publicitate, recunoașterea conținutului sau analizarea audienței.

În consecință, utilizatorul nu trebuie să se uite doar la marca televizorului, ci și la serviciile software pe care acesta le folosește.