Samsung Galaxy S23 Ultra, mare și plictisitor de bun [TECH REVIEW]

Samsung Galaxy S23 Ultra este un smartphone mare și plictisitor de bun, de complet și probabil motivul pentru care Samsung a decis să se apuce de pliabile. Ce înseamnă plictisitor de bun? Că e bun în aproape orice direcție și are doar câteva minusuri discutabile.

Cel puțin asta e concluzia la care am ajuns eu după o săptămână de teste, nu e pefect, dar nici foarte departe. Desigur e și o chestiune de gusturi, fanii Apple se vor inflama și vor spune că Pro Max e cel mai bun, alții că Xiaomi și tot așa, în funcție de ce folosești și ți-e drag.

În clipul următor unboxing-ul lui S23 Ultra, nu e mare lucru în cutie: smartphone-ul, un cablu de încărcare, o cheiță SIM și câteva hârtii (manual de utilizare, garanție etc).

Să începem cu mare, S23 Ultra are dimensiunile 163.4 x 78.1 x 8.9 mm și cântărește 234 g. Despre construcție, Samsung spune că smartphone-ul are un cadru din aluminiu blindat cu rezistență crescută la cădere și zgârieturi. N-am dat cu el de pământ și nici nu l-am zgâriat, deși nu are husă în pachet. Pentru rezistență și alte scenarii de posibile accidente, detalii în clipul lui Zack Nelson, JerryRigEverything.

Cum spuneam e mare, unul dintre cele mai mari pe care le-am testat, dar recunosc că față de modelul anterior S22 Ultra stă mai bine în mână, a fost finisat astfel încât să aibă o priză mai bună. Aspectul premium e creat nu doar de rama metalică dar și de fața și spatele protejate cu Gorilla Glass Victus 2. Și dacă vorbim de protecție are rezistență la apă și praf IP68.

Ecranul, tip Dynamic AMOLED 2X, este și el foarte mare cu cei 6,8 inci. Nici o șansă , cel puțin pentru mine, să-i acopăr toată suprafața cu o singură mână, dar când te uiți la clipuri video, te joci sau lucrezi ceva, dimensiunea devine un avantaj. Adică poți să împarți ecranul între două aplicații și să fii mai productiv sau poți să te bucuri de calitatea imaginii pe un ecran cu adevărat mare. Rezoluția ecranului este de 1440 x 3088 p, cu o densitate de 500 ppi, o rată de refresh de 120 Hz, o luminozitate maximă de 1750 niți. Are HDR10+ și Always-on display. La acest capitol nu cred că e o schimbare importantă față de S22 Ultra, ecranul e aproape identic, cel puțin ca specificații.

Și ajungem la specificațiile modelului testat de Samsung Galaxy S23 Ultra (SM918B/DS) : procesor octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) modificat pentru Galaxy prin creșterea frecvenței la 3.19GHz, GPU Adreno 740, stocare 256GB (alte versiuni 512GB/1TB) tip UFS 4.0, RAM 8GB (altă versiune 12GB). Sistem de operare Android 13, cu interfață One UI 5.1. Samsung S23 Ultra va primi 4 ani de actualizări de versiune și 5 ani de actualizări de securitate.

Pe partea de conectivitate avem:

- tri-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e;

- Bluetooth 5.3, A2DP, LE;

- poziționare GPS, GLONASS, BDS, GALILEO;

- NFC

- USB-C 3.2 cu OTG.

Mi-ar fi plăcut să zic că Samsung Galaxy S23 Ultra e incredibil de rapid, dar toate smartphone-urile flagsip lansate în 2022 și începutul lui 2023 sunt foarte rapide, așa că nu e nici o surpriză. E rapid, fluid și ”se dă peste cap” chiar și cu cei 8GB de RAM. Pe scurt, e ce trebuie. O să ai parte, la testele sintetice, de o surpriză apropo de performanță.

La capitolul FOTO-VIDEO avem în spate:

- principală wide (23mm) cu f1.7, senzor de 200 MP, cu multi-directional PDAF, Laser AF și stabilizare optică (OIS)

- periscopică tele (230mm) cu f/4.9, senzor de 10 MP, cu Dual Pixel PDAF, stabilizare optică (OIS) și zoom optic 10x;

- tele (70mm) senzor de 10 MP, f/2.4, cu Dual Pixel PDAF, stabilizare optică (OIS) și zoom optic 3x;

- ultrawide (13 mm- 120˚) cu f/2.2, senzor de 12 MP, Dual Pixel PDAF și Super Steady video.

Iar în față o cameră wide (26mm) cu f2.2 și senzor de 12 MP cu Dual Pixel PDAF. Alte caracteristici apel video dual, Auto-HDR, HDR10+ și filmează până la 4K cu 60 fps.

Toate camerele din spate au stabilizare optică sau pe senzor, caracteristică care face ca și un utilizator neîndemânatic să poată realiza o imagine clară. Ai la dispoziție toată plaja de distanțe focale de la ultrawide la tele, e greu să ratezi orice subiect, desigur momentul și calitatea încadrării țin de utilizator.

Imagini de zi, noapte, interior, tip portret cu toate camerele dorsale ale lui S23 Ultra.

→ Imaginea 1/17: Imagine cu Samsung S23 Ultra (1) jpg

Imagine numărul (7), cu avionul, e făcută cu zoom 100x din mână.

Sus imagine de 200MP, jos imagine de 12MP pe camera ultrawide.

Deși senzorul de 200MP scoate fără urmă de îndoială imagini excelente, dacă folosești imaginile pentru uz personal (pe post de amintire) sau social media (de promovare) e puțin probabil să ai nevoie de asemenea calitate. În plus are putea fi și o problemă de spațiu de stocare la un momentdat, o imagine având minim 20MB.

Și probabil tot din cauza dimensiunii nu mi-a permis să urc în Instagram o imagine de 200MP, am primit acest mesaj.

Când vrei să faci 2 imagini consecutive rapid pe camera de 200MP n-ai cum, trebuie să aștepți câteva secunde bune s-o salveze pe prima, ca să îți permită să faci următoarea poză.

Dar toate dificultățile de viteză de declanșare, spațiu dispar dacă faci imagini de 50MP pe camera principală.

Imaginile sunt bune atât ziua cât și noaptea pe toate camerele, portretele se detașează bine de fundal. Nu este smartphone-ul perfect pentru fotografie, dar oferă tot ce se poate oferi din punct de vedere tehnic pentru a te ajuta să faci o imagine bună în orice condiții.

Filmările sunt bune atât ziua cât și noaptea, rezoluția maximă e 8K/ 30 fps, dar dacă vrei să profiți de flexibilitate la încadrare / zoom, recomand FullHD.

Filmare de zi 8K /30 fps.

Filmare de noapte 8K /30 fps.

Filmare FullHD / 60 fps care trece prin toate distanțele focale.

Pen-ul e tot acolo cum îl știi, dar cu o mulțime de funcții și multe dintre ele nu le vei folosi niciodată. E plăcut să scrii cu el, să te joci diverse jocuri care necesită precizie, dar în majoritatea timpului, probabil nu îl vei folosi. Cu toate astea, rămâne o emblemă a seriei Note / S.

Gaming - cum era de așteptat, jocurile merg excelent pe S23 Ultra cu setările la maximum și nici nu se încălzește foarte tare. Potrivit Samsung, camera de vapori care ajută la răcire a crescut în dimensiuni față de cea de la S22 Ultra.

Call of Duty: Mobile

Sunetul e excelent în jocuri și chiar dacă acoperi uneori difuzorul de jos, îți rămâne cel din ecran. Experiența de gaming în ansamblu e excelentă.

Teste sintetice, vorbeam mai sus de o surpriză. Și nu, surpriza nu sunt rezultatele ci mesajul de la Antutu care spune că " performanța dispozitivului este în mod evident peste nivelul normal. Dispozitivul s-ar putea să folosescă o tehnologie nouă sau trișează".

Baterie-autonomie

S23 ultra are o baterie Li-Ion de 5000 mAh și se încarcă pe fir cu maximum 45W. Nu avea încărcător în pachet așa că nu pot confirma sau infirma că se încarcă până la 65% în 30 min, cum spune Samsung. Are și încărcare wireless (Qi/PMA) la 15W și încărcare inversă la 4.5W. Eu l-am încărcat wireless.

Bateria ține cam o zi și jumătate de utilizare normală, așa cum arată și testul sintetic de baterie PCMark, cu rata de refresh variabilă, între 24 și 120Hz.

Care sunt cele câteva minusuri discutabile:

- lipsa încărcătorului în pachet e deja o obișnuință la Samsung și în continuare nu găsesc nici o scuză pentru asta, dar sunt oameni care deja s-au obișnuit cu ideea și nu le pasă;

- mărimea, o caracteristica dominantă a modelulului este un atu pentru unii și un dezavantaj pentru alți utilizatori;

- cei 8GB de RAM nu sunt puțini, cum au și demonstrat testele sintetice, dar la pretențiile de flagship și preț, puteau porni de la 12GB;

- prețul în sine este prohibitiv pentru cei mai mulți utilizatori, dar pentru cei de business este unul normal.

O să mă hazardez să spun că Samsung Galaxy S23 Ultra este probabil cel mai bun și mai complet smartphone cu Android din 2023, dar nu mi-a creat nici o emoție, cum o fac pliabilele.

Dacă vrei certitudine, acesta este smartphone-ul Samsung pe care trebuie să-l cumperi, dacă vrei bucurie și surprize nu înotdeauna pozitive, așteaptă pliabilele.

La momentul publicării acestui review varianta testată se găsește în magazine la prețul de circa 6099 lei.