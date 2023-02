Samsung S23, smartphone-uri mai performante cu design finisat. Hands-on video, specificații și prețuri

Samsung lansează astăzi, 1 februarie, noua serie de smartphone-uri S, formată din modelele S23, S23+ și S23 Ultra, smartphone-uri mai performante cu design finisat. În premieră față de generațiile S20, S21 și S22, seria din 2023 vine și în Europa cu procesoare Snapdragon, modificate pentru Galaxy.

Anul trecut înaintea serie S22 se lansa S21FE, despre al cărui urmaș se fac multe speculații. Am întrebat azi la Samsung dacă mai lansează S22FE și răspunsul a fost "Din câte am aflat, nu".

Dar să ne întoarcem la vedetele momentului, micul S22, fratele mijlociu S23+ și big brother, S23 Ultra.

La prima vedere nu sesizez o diferență din punct de vedere al designului între S23 si S23+, sunt mai asemanatoare decât modelele echivalente din 2022.

Am pornit hands-on-ul cu prâslea, pentru că au început să-mi placă smartphone-urile mici, dacă 6,1 inci poate fi considerată o diagonală mică.

S23 stă excelent în mână, vine cu ramă metalică și spate din sticlă cu finisaj mat. A dispărut modulul proeminent de pe spatele telefonului și camerele noi par să aibă o deschidere mai mare ca la S22 sau sunt mai bine evidențiate de inele argintii.

Pentru un segment de public, ecranul de 6,1 inci va fi prea mic, pentru altul va fi perfect. În orice caz, acesta este modelul cu cea mai bună prindere, care stă cel mai bine în mână. Și dacă Asus nu revine cu un nou smartphone cu diagonala de 5,92, S23 poate fi printre cele mai mici flagship-uri Android de pe piață.

Samsung S23+ este modelul de la mijloc, diagonala de 6,6 inci, ar trebui să-l facă să se simtă mare, dar e mult mai compact decât alte smartphone-uri de dimensiuni echivalente. Ca și S23, modelul Plus are ramă metalică și spate cu finisaj mat.

Ce are în comun S23 cu S23+? Procesorul, camera de selfie și sistemul dorsal de cameră triplă:

- wide de 24mm cu senzor de 50MP și f1.8 cu stabilizare optică

- telephoto de 70 mm cu senzor de 10MP și f2,4

- ultrawide de13 mm cu senzor de 12MP și f2,2 cu ”Super Steady video”.

Ce le deosebește pe S23 și S23+:

- dimensiuni, diagonala ecranului și rezoluția;

- încărcarea 25W vs 45W;

- bateria 3900mAh vs 4700 mAh;

În teorie S23+ ar trebui să aibă cele mai bune vânzări fiind varianta medie, dar asta vor stabili cumpărătorii, piața.

Specificații complete Samsung S23 și S23+.

Masivul S23 Ultra atrage atenția în primul rând datorită senzorului Samsung de 200MP și al beneficiilor pentru fotografie și video care pornesc de aici. O altă actualizare hardware, care probabil se va dovedi importantă, este legată de sistemul de stabilizare optic îmbunătățit.

Sunt o seamă de actualizări software, pe care le-am văzut în prezentare, dar pe care nu am apucat să le testez: pentru fotografii de noapte, astrofotografie, portret etc.

Fiind totodată și un smartphone de business, păstrează PEN-ul, simbolul seriei Note, pentru productivitate. Samsung n-a vorbit înainte de lansarea oficială despre îmbunătățiri la nivelul PEN-ului, dar sigur sunt.

Designul e asemăntor cu al modelului echivalent din 2022, ecranul de 6,8 inci este la fel de mare, dar forma se simte mai ”curată", mai finisată și prinderea parcă e mai fermă, o modificare binevenită.

Specificații Samsung S23 Ultra.

Nu am testat camerele sau performanțele modelelor din seria S23, dar am găsit acest videoclip care face o comparație extinsă între procesorul Apple A16 Bionic și Snapdragon 8 Gen 2. Concluzia e că diferența e atât de mică încât în afara gaming-ului și testelor sintetice încât va fi imposibil de observat. O veste excelentă pentru utilizatorii de Android. Această comparație demonstrează practic același lucru.

E adevărat că nu știm cum a modificat Snapdragon procesoarele special pentru seria Galaxy, Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, dar e puțin probabil să le fi scăzut performanța, din contră.

Să recapitulăm ce au în comun cele 3 noi modele de S23 în afară de procesor:

- margini de aluminiu rezistente la șocuri și zgârieturi, protecție Corning Gorilla Glass Victus 2 pe ecran și spate;

- ecrane Dynamic AMOLED 2X, cu rată de refresh de 120Hz și HDR10+;

- camera dorsală filmează 8K la 24/30fps

- camere selfie de 12MP;

- difuzoare stereo ”Tuned by AKG”

- protecție la apă și praf IP68;

- sistem de operare Android 13, interfață One UI 5.1;

- Samsung DeX și Samsung Wireless DeX;

- încărcare wireless la 10W.

O sinteză mai în glumă mai în serios pentru cele 3 minus 1 ar fi:

One For The Money (S23), Two For The Show (S23+), Three To Get Ready (S23 Ultra), Four To Go (S22FE).

Prețuri: Samsung S23 pornește de la 4,699 lei pentru varianta de 128GB, S23+ de la 5,949 lei pentru varianta de 256GB și al lui S23 Ultra de la 6,949 lei pentru varianta de 256GB (TVA inclus).

La precomandă oricărui model din seria Galaxy S23 în perioada 1-16 februarie, utilizatorii primesc capacitate de stocare dublată, un e-voucher de 500 de lei și contravaloarea telefonului actual, dacă vin cu el la schimb. Aceștia pot primi noul device înainte de 10 februarie.