Reţeaua de socializare X a lui Elon Musk, afectată de o pană la nivel mondial. Ultima dată s-a întâmplat în martie

Numeroşi utilizatori ai reţelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector.

Utilizatori de pe mai multe continente semnalează că întâmpină probleme pe site-ul Down for everyone or just me.

Însă se pare că această pană nu afectează toţi utilizatorii X, iar unii puteau avea acces fără probleme la conţinut, scrie News.

Înainte de ora 16.00 GMT (19.00, ora României), existau mai puţne semnalări.

Platforma X nu s-a exprimat imediat cu privire la această pană.

Reţeaua de socializare a lui Elon Musk se confruntă, la fel ca toate platformele online, pene recurente.

Ultima pană mare a X a avut loc în martie şi a durat timp de mai multe ore.