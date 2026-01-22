Europa își pregătește propria alternativă la X. Noua rețea socială se va numi W

Europa se pregătește să lanseze o alternativă proprie la rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Noua platformă, denumită W, este prezentată drept un spațiu digital construit pe valori europene, cu accent pe identitatea utilizatorilor, protecția datelor și combaterea dezinformării.

Potrivit publicației daneze Politiken.dk, utilizatorii W vor trebui să își confirme identitatea prin documente și validare foto, o măsură menită să garanteze că în spatele conturilor se află persoane reale, nu boți sau identități false.

Inițiativa este susținută de un consiliu consultativ format din foști miniștri și reprezentanți ai mediului de afaceri, în principal din Suedia. La conducerea proiectului se află Anna Zeiter, expertă elvețiană în protecția datelor, cu o carieră îndelungată în industria tech.

Într-un interviu acordat publicației Bilanz.ch, Zeiter a explicat că W vine de la „We” (Noi). „Primul V din W înseamnă Values (Valori), iar al doilea Verified (Verificat)”, a precizat ea, adăugând, cu o ironie subtilă, că „faptul că W apare înainte de X în alfabet este, desigur, o coincidență binevenită”.

Datele utilizatorilor vor fi găzduite descentralizat, exclusiv în Europa, de companii europene, iar platforma va respecta strict legislația UE privind protecția datelor. „Dacă Bruxelles-ul politic va începe să posteze pe W în loc de X, atunci vom putea spune că am reușit deja ceva important”, a mai spus Zeiter.

Într-o postare pe LinkedIn prin care a anunțat lansarea platformei, CEO-ul W a avertizat că dezinformarea sistemică subminează încrederea publică și slăbește procesul democratic. „Este nevoie urgentă de o nouă rețea socială construită, guvernată și găzduită în Europa, cu verificarea utilizatorilor, libertatea de exprimare și protecția datelor în centrul său”, a scris ea.

Anna Zeiter este doctor în drept, titlu obținut la Universitatea din Hamburg, și a studiat ulterior la Stanford. Timp de peste zece ani a lucrat la eBay, unde a coordonat politici de protecție a datelor și inteligență artificială.

Din punct de vedere juridic, W va fi o subsidiară a platformei media pentru acțiune climatică „We Don’t Have Time”, însă echipa este răspândită în mai multe țări europene, cu birouri planificate la Berlin și Paris.

Un prim material de prezentare al platformei W a fost difuzat la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde proiectul a atras atenția analiștilor și jurnaliștilor, inclusiv a corespondentului Washington Post, Ishaan Tharoor.

Lansarea vine într-un context geopolitic tensionat

Președintele american Donald Trump a anunțat recent noi tarife comerciale împotriva mai multor state europene, ca reacție la refuzul acestora de a susține planurile sale privind cumpărarea sau anexarea Groenlandei, teritoriu care aparține Regatului Danemarcei.

De ani buni, marile companii americane de social media acuză Uniunea Europeană că le vizează în mod disproporționat prin reglementări stricte și ceea ce numesc „cenzură”. Bruxelles-ul susține însă că legislația sa urmărește protejarea utilizatorilor și creșterea responsabilității platformelor.

Rețeaua X se află în centrul acestui conflict. După ce a fost amendată cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor de transparență prevăzute de Digital Services Act, Elon Musk a cerut public desființarea Uniunii Europene.

Între timp, tot mai multe voci politice europene susțin că X nu mai poate fi considerată o piață publică autentică. Luni, 54 de europarlamentari au cerut oficial dezvoltarea unor alternative europene la platformele dominante.

Într-o scrisoare deschisă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aceștia au afirmat că X „nu mai este un instrument deschis și echilibrat pentru comunicare politică sau jurnalism”. „Nu mai este o piață publică, ci seamănă mai degrabă cu un site de pornografie deepfake și cu un sistem de comunicare unidirecțional, controlat de Elon Musk”, au scris ei.

Criticile au fost amplificate de recentele controverse legate de imaginile generate de chatbotul Grok, care a fost folosit pentru a crea conținut explicit, inclusiv cu femei și minori.

În acest context, W se poziționează ca o platformă europeană care promite transparență, responsabilitate și control democratic asupra spațiului digital. Deocamdată, rețeaua nu este disponibilă publicului larg, fiind prezentată oficial pe 20 ianuarie, la Davos. Lansarea efectivă este așteptată în lunile următoare.