Apple a anunțat marți, 17 noiembrie, că serviciile sale „au revenit la funcționarea normală”, după ce mai multe platforme au înregistrat întreruperi temporare în cursul zilei.

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Mii de utilizatori au raportat marți după-amiază probleme de funcționare a serviciilor Apple, inclusiv App Store, iCloud și Apple Support, potrivit platformei de monitorizare Downdetector, scrie New York Post.

„Multe dintre sistemele noastre au revenit la funcționarea normală după ce o actualizare internă a provocat întreruperi în această dimineață. Lucrăm pentru a repune în funcțiune cât mai curând posibil și sistemele rămase”, a declarat un purtător de cuvânt al Apple pentru The Post.

Compania a precizat că întreruperile nu au fost provocate de un atac cibernetic.

O actualizare software internă a Apple a provocat marți întreruperi ale mai multor servicii, inclusiv iCloud, Apple Support și Apple Pay, afectând autentificarea utilizatorilor și activarea dispozitivelor.

Problemele au perturbat inclusiv activitatea magazinelor Apple din întreaga lume și accesul angajaților la sistemele interne. Compania a precizat că incidentul nu a fost provocat de un atac cibernetic.

„Nu s-a putut verifica identitatea. Încercați din nou”, a scris un utilizator identificat drept Tom Perkins pe Downdetector, citând mesajul de eroare primit.

Problemele par să fi depășit granițele Statelor Unite, fiind raportate și de utilizatori din Brazilia, Grecia și Letonia.

„Nu funcționează nici aici, în Letonia. Nici Apple Pay nu merge, îmi cere să mă autentific, dar procesul nu funcționează”, a scris un utilizator.

Întreruperea serviciilor Apple vine în contextul unei serii de probleme majore care au afectat companii de tehnologie și alte servicii din Statele Unite.

Săptămâna trecută, o defecțiune a Microsoft 365 a afectat serviciile de e-mail utilizate de companii, spitale și instanțe federale, iar o problemă separată a sistemelor de telecomunicații ale Administrației Federale a Aviației (FAA) a dus la oprirea temporară a zborurilor la nivel național.

Nu există însă o legătură confirmată între aceste incidente și problemele care au afectat marți serviciile Apple.

Potrivit datelor Downdetector, la nivelul României, problemele serviciilor Apple au generat un număr crescut de sesizări marți seară, 17 noiembrie. În jurul orei 19:24, platforma înregistra 31 de raportări privind Apple Pay și 26 privind iCloud, în timp ce sesizările referitoare la App Store au ajuns la 12 în jurul orei 21:09.

Numărul acestora a scăzut ulterior, ajungând la ora 22:09 la două raportări pentru Apple Pay, șapte pentru iCloud și una pentru App Store.