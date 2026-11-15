Cum a reușit o defecțiune Microsoft să blocheze instituții-cheie din întreaga lume: pericolul dependenței de o singură companie

O pană majoră a serviciilor Microsoft 365 a provocat perturbări în întreaga lume, afectând activitatea școlilor, spitalelor, instanțelor judecătorești, instituțiilor guvernamentale și a numeroase companii. Milioane de angajați și utilizatori au rămas, începând de joi, fără acces la instrumente esențiale de comunicare, precum Outlook, Teams și Copilot. Incidentul, care s-a prelungit până în a doua zi, a readus în atenție riscurile dependenței de un număr restrâns de companii tehnologice.

Pană globală la Microsoft Foto: Profimedia

Problemele au început să fie raportate în timpul programului de lucru de vineri, în țările din Asia și Oceania, apoi s-au extins în Europa și America de Nord, pe măsură ce tot mai mulți utilizatori au încercat să acceseze serviciile Microsoft. Problemele au afectat servicii precum Outlook, Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive și Copilot

Întreruperea a demonstrat cât de mult depind activitățile cotidiene ale instituțiilor și companiilor de infrastructura digitală a câtorva mari furnizori de tehnologie. Atunci când un asemenea sistem devine indisponibil, efectele pot depăși cu mult simpla imposibilitate de a trimite sau primi e-mailuri, scrie wired.

Școli, spitale și poliție, afectate în mai multe țări de defecțiunea Microsoft

Consecințele întreruperii au depășit cu mult problemele obișnuite întâmpinate de utilizatorii care nu și-au putut accesa e-mailurile sau documentele. Efectele întreruperii au fost resimțite în special de organizațiile care folosesc serviciile Microsoft pentru comunicare, transmiterea documentelor și gestionarea activităților curente.

În Australia, școli, magazine, instanțe judecătorești și instituții medicale au raportat probleme. Au fost afectate inclusiv examene și programări pentru consultații. O persoană a declarat presei australiene că investigațiile medicale la care trebuia să fie supusă au fost anulate deoarece nici ea, nici clinica nu au putut accesa documentele de trimitere prin e-mail sau fax.

În Japonia, oficialii guvernamentali au anunțat că și platformele instituțiilor publice au fost afectate. Angajații au fost nevoiți să folosească telefoanele și aplicațiile de chat, întrucât nu mai puteau accesa Outlook.

Probleme importante au fost raportate și în Marea Britanie. Mai multe structuri de poliție au anunțat că nu pot primi sesizări online privind infracțiunile din cauza indisponibilității serviciilor Microsoft. Liniile telefonice pentru urgențe și sesizările care nu reprezintă urgențe au rămas însă funcționale. Au fost afectate și unele servicii ale sistemului public de sănătate britanic, NHS, inclusiv cabinetele medicilor și activitatea spitalelor.

Sindicatul GMB a avertizat că angajații serviciilor medicale 111 și 999 nu mai pot face trimiteri de pacienți în condiții normale, ceea ce generează un blocaj important în sistem.

Problemele au ajuns și în instanțele judecătorești. În Manchester, un proces a fost suspendat temporar, după ce judecătorul a trimis jurații acasă din cauza întârzierilor provocate de întreruperea serviciilor informatice.

În Germania, compania feroviară Deutsche Bahn a anunțat că problemele serviciului de e-mail restricționează grav transmiterea orarelor de călătorie.

În Olanda, instanțele judecătorești, administrațiile locale și organizațiile media au raportat dificultăți de comunicare, iar în Franța au fost semnalate probleme în cadrul unor agenții de sănătate și administrații locale.

Inclusiv o companie viticolă din Africa de Sud și-a întrerupt activitatea din cauza defecțiunilor, potrivit declarațiilor făcute de proprietarul acesteia pentru BBC.

Soluțiile de urgență

Unul dintre cele mai interesante efecte ale întreruperii a fost revenirea temporară la instrumente considerate depășite în era digitală.

Reuters a relatat că unele companii au folosit faxuri pentru confirmarea tranzacțiilor, telefoane pentru comunicarea urgentă și proceduri manuale pentru activități care erau realizate în mod normal prin intermediul platformelor online.

De exemplu, unele firme financiare din Taiwan au apelat la fax pentru confirmarea unor operațiuni, în timp ce grupul maritim Maersk le-a cerut clienților să telefoneze pentru solicitările urgente.

Bursa, companiile aeriene și băncile, afectate de întreruperea serviciilor

Perturbările au avut efecte și asupra sectorului financiar și al transporturilor.

Operatorul bursier european Euronext a raportat probleme de comunicare prin e-mail. Compania britanică de asigurări Aviva a activat sisteme de rezervă pentru teleconferințele în care urmau să fie prezentate rezultatele financiare, iar gigantul danez din transportul maritim Maersk a avertizat clienții că actualizările vor întârzia.

Companiile aeriene indiene IndiGo, Akasa Air și Air India au anunțat, la rândul lor, că serviciile de asistență prin e-mail au fost afectate.

Problemele au ajuns și în sectorul financiar din Taiwan. Mai multe firme de investiții, companii de asigurări de viață și administratori de fonduri au întâmpinat dificultăți în desfășurarea activității.

O companie a fost nevoită să anuleze o operațiune de răscumpărare a obligațiunilor, iar o altă instituție financiară a recurs la fax pentru confirmarea tranzacțiilor.

În Statele Unite, producătorul de camioane electrice Workhorse Group și-a reprogramat prezentarea rezultatelor financiare, iar grupul elvețian Richemont a amânat temporar publicarea rezultatelor pentru primul semestru.

Problemele au afectat inclusiv companiile din domeniul inteligenței artificiale. OpenAI și Anthropic au raportat dificultăți de conectare la instrumentele Microsoft 365, demonstrând cât de mult se pot propaga efectele unei avarii atunci când mai multe servicii tehnologice sunt interconectate.

În America de Nord, compania feroviară canadiană Via Rail a avertizat că pasagerii ar putea să nu primească prin e-mail informațiile referitoare la călătoriile rezervate.

În Statele Unite, Departamentul de Investigații al comitatului York a anunțat că evacuările locative programate pentru vineri au fost anulate. Biroul Șerifului din comitatul Arapahoe, statul Colorado, a transmis că lipsa notificărilor prin e-mail împiedică procesarea plăților online ale cauțiunilor.

Consultantul în securitate și conformitate Davi Ottenheimer a criticat situația, făcând trimitere chiar la denumirea serviciului Microsoft 365.

„Se numește literalmente 365. Această denumire presupune o anumită responsabilitate. Nu poți vinde o sticlă goală pe care scrie «Sticlă cu apă»”, a comentat acesta.

Cum a putut o singură defecțiune să afecteze servicii din zeci de țări

Explicația ține de modul în care funcționează infrastructura digitală modernă. Organizații aparent independente folosesc adesea aceleași servicii de cloud, autentificare, e-mail și colaborare.

Astfel, o problemă apărută la nivelul infrastructurii unui furnizor important se poate transmite în lanț către numeroase organizații.

Concedierile și inteligența artificială, în centrul discuțiilor despre Microsoft

Incidentul a readus în discuție și reducerile de personal din cadrul companiei, precum și rolul tot mai important al inteligenței artificiale în dezvoltarea produselor Microsoft.

Potrivit documentelor anuale ale companiei, la 30 iunie 2026, Microsoft avea 223.000 de angajați cu normă întreagă, față de 228.000 în aceeași perioadă a anului precedent.

În iulie 2026, compania a eliminat 9.000 de locuri de muncă la nivel global. Dintre acestea, 3.200 de posturi au fost vizate în cadrul unei restructurări a echipelor Xbox.

În octombrie, Microsoft ar fi făcut oferte de plecare către aproximativ 60.000 de angajați, într-o încercare de a accelera plecările voluntare.

Un alt aspect care a atras atenția este utilizarea inteligenței artificiale pentru scrierea codului informatic. În aprilie, directorul general Satya Nadella declara că până la 30% din codul generat de Microsoft este deja scris cu ajutorul unor instrumente automatizate bazate pe inteligență artificială.

Jake Williams, expert în cadrul companiei de consultanță în securitate și informații IANS, a afirmat că aceste declarații sunt privite diferit în contextul actual.

Acesta a precizat că nu se poate demonstra că reducerile de personal au provocat pana, dar a atras atenția asupra pierderii experienței acumulate de angajații care au părăsit compania.

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În opinia sa, cunoștințele tehnice ale acestor specialiști ar fi putut avea o importanță majoră în identificarea și remedierea rapidă a defecțiunilor.

Microsoft nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind aceste observații.

De ce încearcă Europa să reducă dependența de giganții americani din tehnologie

Pana globală a readus în atenție o problemă mai amplă: dependența instituțiilor și economiilor de infrastructura unui număr foarte mic de companii tehnologice.

Mai mulți oficiali din diferite țări au cerut reevaluarea relațiilor cu marii furnizori de servicii digitale și dezvoltarea unor alternative independente.

Chi Onwurah, președinta Comisiei pentru Știință și Tehnologie din Parlamentul britanic, a declarat că incidentul evidențiază vulnerabilitatea infrastructurii digitale a țării.

„Pana globală a Microsoft evidențiază încă o dată lipsa de reziliență a infrastructurii digitale din Marea Britanie și pericolele pe care această dependență le poate reprezenta pentru securitatea, economia și serviciile publice”, a transmis aceasta.

În Europa, preocupările privind dependența de companiile americane din domeniul tehnologiei s-au intensificat în contextul schimbărilor geopolitice și al tensiunilor apărute după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Franța dezvoltă alternative locale, cu sursă deschisă, la platforme precum Zoom și Teams, dar și la alte programe utilizate în activitatea instituțiilor publice. Totodată, mai multe state și organizații europene încearcă să înlocuiască serviciile oferite de Google, Microsoft și Amazon Web Services cu soluții proprii.

Revista WIRED a documentat zeci de inițiative europene prin care instituțiile și organizațiile încearcă să reducă dependența de marile companii americane din tehnologie.

Specialiștii avertizează însă că renunțarea completă la acești furnizori nu este neapărat soluția.

Swapneel Patnekar, directorul companiei indiene de securitate Shreshta IT Technologies, consideră că organizațiile trebuie, în primul rând, să identifice serviciile fără de care nu își pot desfășura activitatea și să pregătească alternative independente.

„Lecția nu este neapărat că organizațiile ar trebui să înceteze să depindă de marii furnizori de tehnologie. Mai degrabă, ele trebuie să identifice serviciile care sunt cu adevărat esențiale pentru activitatea lor și să se asigure că au o soluție alternativă independentă atunci când acești furnizori devin indisponibili”, a explicat specialistul.

Microsoft a restabilit serviciile după mai bine de 24 de ore

Sâmbătă, 14 noiembrie, Microsoft a anunțat că a remediat problema și a restabilit complet serviciile pentru clienții și regiunile afectate.

„Am finalizat eforturile de remediere a problemei care a stat la baza incidentului și am restabilit serviciile pentru ultimii clienți și ultimele regiuni afectate”, a transmis compania.

Potrivit platformei Downdetector, au fost înregistrate peste 7,4 milioane de raportări privind problemele serviciilor Microsoft la nivel mondial, cu un vârf de aproape 20.000 de sesizări pe minut. Numărul raportărilor nu reprezintă însă numărul exact al persoanelor afectate.

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Microsoft 365 are sute de milioane de utilizatori, iar compania a raportat anterior peste 430 de milioane de persoane care folosesc aplicațiile din această suită.

Incidentul a fost unul dintre cele mai importante blocaje ale serviciilor Microsoft din ultimii ani și al doilea episod major de acest fel pentru companie în 2026.

Ce a provocat pana globală a serviciilor Microsoft

Microsoft a explicat inițial că problema nu a fost provocată de o creștere a traficului, ci de indisponibilitatea neașteptată a unui număr de servere din mai multe centre de date. În consecință, echipamentele care au continuat să funcționeze au fost nevoite să preia o încărcare suplimentară, ceea ce a pus presiune pe infrastructura rămasă operațională.

„Am stabilit că încărcarea crescută nu este determinată de o creștere a traficului, ci de indisponibilitatea neașteptată a unui număr de servere, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra infrastructurii rămase”, a explicat compania într-o actualizare publicată joi după-amiază.

Microsoft a anunțat ulterior că testează o modificare de configurare pentru a remedia o problemă care determina serverele să nu treacă verificările automate de funcționare și să devină indisponibile.

Investigațiile au indicat că verificările eșuate ar putea avea legătură cu o componentă responsabilă de monitorizarea stării serverelor. Compania a precizat că nu a identificat nicio modificare recentă care să coincidă cu momentul începerii incidentului.

Ulterior, Microsoft a oferit explicații suplimentare și a precizat că problema a fost introdusă în timpul unei actualizări anterioare a capacității rețelei, devenind vizibilă după o modificare recentă a infrastructurii de rețea.

Defecțiunile au afectat în special Exchange Online, serviciul cloud care gestionează e-mailurile și calendarele utilizatorilor. Aplicațiile și sistemele care nu depindeau de această infrastructură au continuat să funcționeze în anumite cazuri.

Compania a subliniat că incidentul nu a fost provocat de un atac cibernetic și nici de instrumentele de inteligență artificială.

Doug Madory, director pentru analiza internetului în cadrul companiei de monitorizare Infoblox, a comparat amploarea incidentului cu pana Facebook din octombrie 2021, unul dintre cele mai mari blocaje tehnologice din ultimii ani.

Specialistul a atras atenția că revenirea serviciilor Microsoft s-a produs treptat și inegal, cu perioade de îmbunătățire alternate de noi dificultăți, în funcție de eforturile companiei de a repune în funcțiune infrastructura.