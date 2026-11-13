Microsoft începe să remedieze problemele care au afectat milioane de utilizatori. Cum a evoluat situația în România

Microsoft anunță că observă îmbunătățiri constante ale disponibilității serviciilor, după ce milioane de clienți din întreaga lume au fost afectați de o întrerupere majoră apărută joi, 12 noiembrie.

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„Starea actuală: Observăm îmbunătățiri susținute ale disponibilității serviciilor, pe măsură ce procesul de restabilire a funcționării serviciilor Microsoft 365 afectate avansează. Deși funcționalitatea serviciilor continuă să se îmbunătățească, unii utilizatori s-ar putea confrunta în continuare cu probleme intermitente de conectivitate sau cu întârzieri în livrarea e-mailurilor”, transmite compania, potrivit The Guardian.

Profesorul de informatică James Ferryman, de la Universitatea din Reading, a explicat că problemele au pornit de la Exchange Online, sistemul de e-mail și calendar care stă la baza Outlook și de care depind și Teams și Copilot.

„Așadar, atunci când Exchange întâmpină probleme, multe alte servicii sunt afectate. Microsoft ne-a transmis că acea componentă a serverelor sale care stabilește conexiunile securizate este suprasolicitată, iar în aceste condiții serverul nu mai răspunde.

Problema este că acest tip de defecțiune se amplifică în lanț. Un server se blochează, sarcinile sale sunt preluate de următorul, în timp ce un număr foarte mare de telefoane și laptopuri încearcă în continuare să se reconecteze.

Nu poți reporni totul simultan. Trebuie să restabilești funcționarea treptat.”

Microsoft anunță progrese încurajatoare în restabilirea serviciilor din Europa

Compania afirmă că observă „progrese încurajatoare în restabilirea serviciilor în Europa, disponibilitatea acestora și performanța livrării e-mailurilor îmbunătățindu-se în tot mai multe segmente ale infrastructurii Microsoft 365 afectate”.

Din cauza penei majore, acțiunile Microsoft au înregistrat o ușoară scădere la începutul ședinței de tranzacționare de la New York.

Titlurile companiei au coborât cu 1,1%, până la 516,86 dolari, o reacție relativ modestă la întreruperea unei părți importante a serviciilor de e-mail utilizate la nivel mondial.

Kathleen Brooks, directoarea departamentului de cercetare al firmei de tranzacționare XTB, a declarat că este „a treia întrerupere majoră a serviciilor Microsoft într-un an și ridică întrebări cu privire la capacitatea companiei de a-și susține produsele îmbunătățite cu inteligență artificială.”

„Piața nu pare să fie foarte îngrijorată de această situație. Dacă serviciile nu vor fi restabilite rapid și fără probleme, scăderea acțiunilor s-ar putea accentua”.

Situația în România

În România, raportările utilizatorilor privind problemele serviciilor Microsoft au scăzut semnificativ până vineri după-amiază, potrivit datelor Downdetector.

Outlook a înregistrat cel mai mare număr de sesizări, cu un vârf de 492 de raportări în jurul orei 9:51. Până la ora 17:21, numărul acestora coborâse la 22.

O evoluție similară s-a înregistrat și în cazul Microsoft 365, unde raportările au atins un maxim de 213 în jurul orei 9:37, înainte să scadă la 27 până la ora 17:22.

În ceea ce privește Copilot, numărul sesizărilor a ajuns la 26 în jurul orei 8:53, coborând ulterior la o singură raportare. OneDrive a înregistrat un vârf de 13 sesizări în jurul orei 11:08, iar până la ora 17:08 numărul acestora scăzuse la două.

În cazul Microsoft Teams, raportările utilizatorilor din România au atins un vârf de 65 de sesizări în jurul orei 9:38, potrivit Downdetector. Numărul acestora a scăzut treptat pe parcursul zilei, ajungând la o singură raportare până la ora 17:23.

Datele indică o reducere considerabilă a problemelor semnalate de utilizatorii din România, însă raportările continuau să fie înregistrate și în cursul după-amiezii.