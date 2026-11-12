Pană majoră la Microsoft. Probleme raportate joi seara și de utilizatorii din România

O pană majoră a serviciilor Microsoft a afectat mii de utilizatori din mai multe regiuni, iar joi seara, 12 noiembrie, România au început și ei să raporteze probleme. Defecțiunile au vizat Microsoft 365, Outlook și Teams, în timp ce compania a confirmat incidentul și a anunțat că lucrează la restabilirea serviciilor.

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„Suntem la curent cu sesizările utilizatorilor care întâmpină probleme cu serviciile Microsoft 365, în special cu Exchange Online, și investigăm situația”, a transmis un purtător de cuvânt al Microsoft pentru CNBC.

Reprezentantul companiei le-a mulțumit clienților pentru răbdare și a precizat că Microsoft lucrează la restabilirea serviciilor cât mai curând posibil.

Inițial, Microsoft a explicat că problemele de conectivitate au fost provocate de o încărcare ridicată a infrastructurii în mai multe regiuni.

Ulterior, compania a stabilit că această situație a fost cauzată de indisponibilitatea neașteptată a mai multor servere, ceea ce a pus o presiune suplimentară asupra infrastructurii rămase.

„Am luat măsuri pentru a preveni afectarea altor servere, în timp ce lucrăm la repunerea în funcțiune a celor care au fost afectate”, a transmis Microsoft.

Potrivit Downdetector, platforma pe care utilizatorii pot raporta întreruperile serviciilor online, numărul sesizărilor privind funcționarea Microsoft Outlook a crescut rapid.

La nivel internațional, au fost raportate peste 12.000 de probleme într-un interval de aproximativ 30 de minute, iar în jurul orei 13:10 numărul sesizărilor a depășit 80.000.

În România, sesizările privind problemele de funcționare ale Microsoft Outlook au atins un vârf de 83 de raportări. Ulterior, numărul acestora a scăzut, însă s-a menținut la un nivel ridicat, cu aproximativ 35 de raportări.