Instagram introduce restricții pentru copii: acces limitat și aprobare parentală obligatorie

Instagram va introduce o versiune nouă, clasificată PG-13, destinată utilizatorilor adolescenți, cu restricții asupra conținutului. Schimbările au scopul de a face experiența adolescenților mai sigură și mai potrivită vârstei.

Conform noului sistem, utilizatorii sub 18 ani vor fi automat plasați în setarea 13+ și vor putea să opteze pentru ieșirea din aceasta doar cu permisiunea părinților.

În timp ce conturile pentru adolescenți limitează deja conținutul sexual, imaginile grafice și temele pentru adulți, precum tutunul sau alcoolul, noile reguli PG-13 vor restricționa și mai mult materialul vizual, potrivit theguardian.

Meta a precizat că actualizările vor ascunde sau nu vor recomanda postările cu limbaj vulgar, cascadorii periculoase sau conținut care poate încuraja comportamente dăunătoare, inclusiv obiecte legate de marijuana.

„Deși există diferențe între filme și social media, am creat aceste schimbări pentru ca experiența 13+ să fie similară cu vizionarea unui film PG-13”, a declarat Meta.

Măsura vine după ce mai multe cercetări au arătat că actualele instrumente de siguranță Instagram sunt în mare parte ineficiente. Meta a respins aceste concluzii, subliniind că părinții au la dispoziție instrumente solide pentru monitorizarea activității adolescenților.

Autoritatea britanică de reglementare în domeniul comunicațiilor, Ofcom, a cerut companiilor de social media să adopte „o abordare care să pună siguranța pe primul loc”, avertizând că platformele care nu respectă regulile vor fi sancționate.

Potrivit publicației citate, noile controale PG-13 vor fi implementate inițial în SUA, Marea Britanie, Australia și Canada, cu o lansare globală planificată pentru începutul anului viitor.

„De fiecare dată, anunțurile de PR ale Meta nu duc la actualizări semnificative în materie de siguranță pentru adolescenți, iar compania are încă mult de lucru pentru a-i proteja pe adolescenți de conținutul cel mai dăunător”, a declarat Rowan Ferguson, manager de politici la Fundația Molly Rose.