Gafa Gretei Thunberg: a folosit fotografia dramatică a unui ostatic israelian într-o postare pro-palestiniană

O nouă polemică o vizează pe activista de mediu suedeză Greta Thunberg, după ce a publicat pe Instagram un mesaj în care denunța condițiile de detenție ale prizonierilor palestinieni din Israel, folosind însă, imaginea unui ostatic israelian răpit de Hamas.

Una dintre fotografiile incluse în postare îl înfățișa pe Evyatar David, cetățean israelian luat prizonier de teroriștii Hamas, și nu un deținut palestinian, așa cum sugera contextul mesajului.

Eroarea a declanșat un val de critici online. Numeroși internauți au semnalat confuzia, iar postarea a fost ulterior modificată, imaginea controversată fiind ștearsă după câteva ore.

Ambasada Israelului în Franța a reacționat imediat, publicând pe platforma X (fostul Twitter) o captură de ecran a postării, acuzând-o pe Greta Thunberg de „ignoranță orbită de ură”. Reprezentanții ambasadei au amintit că Evyatar David a fost „înfometat, maltratat și forțat de Hamas să își sape propriul mormânt”, potrivit relatărilor postului israelian i24News.

Greta Thunberg este cunoscută pentru susținerea cauzei palestiniene și a participat recent la Flotila Global Sumud, un grup de nave care a încercat să ajungă în Fâșia Gaza pentru a aduce ajutoare umanitare, sfidând blocada israeliană. Activista a declarat că a fost „răpită și torturată” de armata israeliană după arestarea membrilor flotilei. Ulterior, militanții pro-palestinieni au fost eliberați și expulzați din Israel.