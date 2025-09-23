După ce i-a dat papucii brazilianului Douglas Luiz, fotbalista elvețiană Alisha Lehmann a ieșit la pescuit în Como

Fotbalista elvețiană Alisha Lehmann (26 de ani) a marcat primul gol pentru noua sa formație, Como, la care s-a transferat de la Juventus Torino, apoi s-a fotografiat zâmbind pe malul celebrului lac.

Născută în Elveția, sportiva a renascut la Como. Golul marcat în poarta Interului a produs entuziasm în echipa orașului Como, care este deținută de fondul american Mercury/13.

În lumea fotbalului feminin, sportiva este o figură care transcende sfera sportului-rege. Alisha este atât jucătoare de fotbal, cât și femeie de afaceri, cu un bazin uriaș de fani, de aproape 16,5 milioane de urmăritori doar pe Instagram.

Ca o comparație, Como Women are puțin peste 26.000 de urmăritori pe aceeași platformă, în timp ce Juventus Women, pentru care jucătoarea a evoluat până acum câteva luni, are 734.000.

Ascensiunea a făcut-o să devină mai populară în mediul online decât compatriotul său Roger Federer la începutul anului 2023, anul ultimei Cupe Mondiale feminine, competiție disputată în Australia și în Noua Zeelandă (turneul final fiind câștigat de Spania și a fost marcat de scandalul Hermoso-Rubiales).

Lehmann - născută la Tagertschi, un mic sat din cantonul Berna - a devenit un fenomen global, crescând exponențial în doar câțiva ani. Totuși, nu vrea să fie numită influencer. A repetat că este, în primul rând, fotbalistă, iar popularitatea pe rețelele de socializare a venit mai târziu, aproape din întâmplare: „Știu că am mulți urmăritori, dar acesta nu a fost niciodată scopul meu. Am continuat să joc fotbal și să împărtășesc momente din viața mea. Și acesta a fost rezultatul”.

Poartă numărul 77 pe spate

Golul cu Inter a fost sărbătorit cu o mișcare specifică unui pescar. Lehmann a mimat aruncarea unui cârlig sau a unei undițe, apoi a tras captura spre ea. După care și-a etalat numărul de pe tricou, 77, ca și cum ar fi vrut să spună: rețineți, acesta este doar începutul!

„Ce moment”, a fost singurul comentariu de pe rețelele de socializare al jucătoarei elvețiene, care în timpul liber se bucură, de una singură, de locațiile spectaculoase din Como, la piscină și în alte zone. Ține legătura și cu fostele coechipiere de la Juventus.

Cu Juve, elvețianca a câștigat titlul și Coppa Italia. La echipa din Torino a venit împreună cu iubitul brazilian Douglas Luiz, în vara anului 2024. Un an mai târziu, niciunul dintre ei nu se mai află la Torino, iar relația lor s-a încheiat.