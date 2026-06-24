GTA 6 poate fi precomandat de la miezul nopții. Cât costă cel mai așteptat joc al anului

Rockstar Games a anunțat că precomenzile pentru Grand Theft Auto VI, unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale ultimului deceniu, se deschid la miezul nopții pe 25 iunie.

Compania a confirmat că ediția standard a jocului va costa 79,99 dolari, în timp ce ediția Ultimate va fi disponibilă pentru 99,99 dolari. Deocamdată, prețurile pentru alte regiuni, inclusiv Europa, nu au fost anunțate, potrivit BBC.

Ediția fizică nu va conține un disc

Una dintre cele mai discutate decizii ale Rockstar privește versiunea fizică a jocului.

Compania a anunțat că exemplarele vândute în magazine vor conține doar un cod de descărcare digitală în interiorul cutiei, nu și un disc propriu-zis.

Jucătorii care aleg versiunea digitală vor putea descărca jocul în avans începând cu 12 noiembrie, pentru a putea începe să joace imediat după lansare, pe 19 noiembrie. Același lucru va fi posibil și pentru ediția fizică, care va ajunge în magazine începând cu 12 noiembrie și va include codul necesar descărcării jocului.

Decizia a stârnit numeroase reacții în comunitatea de gaming, unii întrebându-se dacă va mai fi posibilă revânzarea jocului după activarea codului, a relatat BBC.

Prețul nu i-a surprins pe mulți fani

Deși prețul de 79,99 dolari este cu 10 dolari mai mare decât cel practicat în prezent pentru majoritatea jocurilor AAA, reacțiile fanilor au fost relativ moderate.

La lansarea din 2013, Grand Theft Auto V costa 59,99 dolari.

Vic Hood, jurnalist specializat în industria jocurilor video, a declarat pentru BBC că prețul este „destul de rezonabil”, însă lipsa unui disc ar putea nemulțumi colecționarii.

În schimb, profesorul Joost van Dreunen, specialist în economia industriei jocurilor la Universitatea New York, consideră că strategia Rockstar este una inteligentă, deoarece oferă o ediție premium pentru cei mai dedicați fani, păstrând în același timp un preț accesibil pentru publicul larg.

Unul dintre cele mai ambițioase jocuri create vreodată

Grand Theft Auto VI va fi lansat pe 19 noiembrie pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S.

Pentru prima dată în seria GTA, unul dintre personajele principale va fi o femeie, Lucia, care va împărți rolul principal cu Jason, partenerul ei în aventurile infracționale.

Analiștii din industrie estimează că GTA 6 ar putea deveni unul dintre cele mai scumpe jocuri video realizate vreodată. Predecesorul său, GTA V, lansat în 2013, a depășit 230 de milioane de copii vândute și a generat venituri de miliarde de dolari pentru Rockstar Games.