search
Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video De ce NASA a trimis în spațiu „cipuri de organe” create din celulele astronauților Artemis II. Cum ar putea revoluționa medicina spațială

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Înainte de lansarea misiunii Artemis II către Lună, la bordul capsulei Orion a fost plasată o încărcătură neobișnuită: patru „avataruri” biologice de dimensiunea unui stick USB, create din țesut uman, care vor însoți simbolic echipajul și vor furniza date despre modul în care spațiul cosmic afectează organismul.

Studiul va folosi „cipuri de organe” pentru a analiza efectele radiațiilor foto: NASA
Este vorba despre un experiment denumit AVATAR (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response), prin care cercetătorii NASA simulează reacțiile corpului uman în condiții de spațiu profund, folosind structuri de tip „organ pe cip” realizate din celule stem provenite chiar de la cei patru astronauți ai misiunii, potrivit CNN.

Măduva osoasă, cheia studiului asupra radiațiilor

Avatarurile conțin țesut de măduvă osoasă, un element esențial pentru sistemul imunitar. Scopul este de a observa cum reacționează celulele la radiațiile cosmice și la stresul specific zborurilor dincolo de orbita terestră.

Potrivit cercetătorilor NASA, acest tip de analiză ar putea permite în viitor personalizarea tratamentelor medicale pentru astronauți, în funcție de vulnerabilitățile fiecăruia.

„Fiecare astronaut poate reacționa diferit la mediul din spațiul profund. Unii pot fi mai rezistenți la radiații, alții mai sensibili. Aceste date ne pot ajuta să adaptăm tratamentele înainte și în timpul misiunilor”, au explicat specialiști implicați în proiect.

Date despre corpul uman în spațiu, colectate în premieră

Misiunea Artemis II nu se limitează la testarea navei Orion, ci include și o amplă serie de experimente medicale. Astronauții sunt monitorizați permanent prin senzori de radiație, brățări de tip smartwatch și analize biologice periodice.

Potrivit publicației citate, sunt colectate probe de salivă, sânge și urină înainte, în timpul și după zbor, pentru a studia efectele microgravitației asupra sistemului imunitar, somnului, funcțiilor cognitive și microbiomului.

De asemenea, cercetătorii urmăresc posibila reactivare a unor virusuri latente, precum cele care provoacă varicela sau zona zoster, fenomen observat deja în misiunile de pe Stația Spațială Internațională.

NASA sintetizează pericolele zborului cosmic sub acronimul RIDGE: radiații, izolare, distanță față de Pământ, gravitație redusă și mediul ostil din interiorul și exteriorul navei.

Chiar și într-o misiune relativ scurtă, precum Artemis II, cercetătorii analizează modul în care aceste condiții influențează comportamentul echipajului, somnul și colaborarea în spațiul restrâns al capsulei Orion.

După întoarcerea din misiune, astronauții vor parcurge un set de exerciții fizice menite să testeze readaptarea la gravitația terestră. Printre acestea se numără urcarea scărilor și ridicarea de greutăți, activități dificile imediat după revenirea din spațiu.

Specialiștii spun că aceste teste sunt esențiale și pentru viitoarele misiuni lunare, unde astronauții vor trebui să funcționeze eficient imediat după aselenizare.

Oficialii NASA susțin că datele colectate în cadrul Artemis II vor contribui la pregătirea viitoarelor misiuni pe Lună și, eventual, pe Marte, unde durata zborului și expunerea la radiații vor fi semnificativ mai mari decât în misiunile din trecut.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adio, „Il Luce”! Mircea Lucescu, plecare demnă de o legendă nemuritoare: marele antrenor, condus pe ultimul drum
image
Tiktoker-ul care aruncă internetul în aer cu declarațiile sale. Ce a spus despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „O vedeam pe fata pentru care am fost părăsit”

OK! Magazine

image
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!

Click! Pentru femei

image
Teo: „De Paște te întorci mereu și către tine un pic”

Click! Sănătate

image
Această plantă comună purifică aerul în proporție de 90% în doar 24 de ore