NASA a publicat imagini spectaculoase din misiunea Artemis II, inclusiv cadre rare cu fața ascunsă și o eclipsă solară văzută din apropierea satelitului natural al Pământului.

„Poți vedea suprafața Lunii… tocmai am intrat în SF.” Așa a descris NASA emoția momentului în care echipajul misiunii Artemis II a transmis primele imagini spectaculoase surprinse în timpul survolului istoric al feței ascunse a Lunii, o zonă pe care niciun echipaj uman nu a putut-o observa până acum în întregime.

„Imaginile surprinse de echipajul nostru NASA Artemis II ne-au uimit, transformând science-fiction-ul în realitate științifică. De la fața îndepărtată a Lunii până la o eclipsă de Soare văzută de pe Lună, priveliștile sunt absolut uimitoare”, a trasmis NASA.

Astronauții misiunii Artemis II au surprins marți, 7 aprilie, o imagine spectaculoasă a unui fenomen denumit „apus al Pământului” – momentul în care planeta noastră coboară sub orizontul Lunii – în timpul lungii călătorii de întoarcere spre casă.

Cei patru astronauți ai misiunii Artemis 2 nu vor aseleniza, însă zborul lor reprezenta totuşi o premieră, deoarece niciodată şi în niciuna dintre misiunile lunare Apollo (1968-1972) nu s-au aflat la bord astronauţi femei, astronauţi de culoare sau astronauţi non-americani.

„Este o zi istorică”, le-a transmis luni dimineață Jim Lovell, un pionier al misiunilor Apollo 8 și Apollo 13, într-un mesaj postum înregistrat cu câteva luni înaintea morții sale din 2025.

NASA estimează că astronauții, primii care părăsesc orbita Pământului după 1972, vor putea observa aproximativ 20% din suprafața feței îndepărtate a Lunii, regiune care nu este vizibilă de pe Terra.