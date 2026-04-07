search
Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Un borcan de Nutella plutește în spațiu cu capsula Orion. „Cel mai mare spot publicitar gratuit din istorie”

0
0
Publicat:

Un borcan de Nutella a ajuns în spațiu și imediat pe Internet, într-un moment pe care mulți utilizatori îl numesc „cel mai mare spot publicitar gratuit din istorie”. Clipul, surprins în timpul misiunii NASA Artemis II, a fost vizualizat de aproape 200.000 de ori și a fost preluat rapid de echipa de marketing a brandului, notează Fox News. 

FOTO: Captură Video / X

Borcanul de cremă de ciocolată și alune a plutește aparent fără efort din bucătăria navetei spațiale, rotindu-se și poziționându-se perfect pentru a fi filmat cu eticheta vizibilă, într-o imagine care părea aproape regizată. În doar câteva ore, clipul a devenit viral, iar utilizatorii s-au minunat de ceea ce nici cea mai creativă echipă de publicitate nu ar fi putut replica.

„Cel mai mare spot publicitar gratuit din istorie”, a glumit un internaut. „Nutella tocmai a primit cel mai tare spot… COMPLET GRATUIT!”, a scris altcineva. „Cea mai tare reclamă gratuită din istoria omenirii”, a comentat un al treilea utilizator.

Echipa de marketing Nutella a preluat rapid clipul, scriind: „Onorați să fi călătorit mai departe decât orice altă cremă din istorie. Răspândim zâmbete la noi înălțimi” – postarea fiind însoțită de emoji-uri cu navetă și inimioare.

Și NASA a intrat în jocul viral, printr-un mesaj pe X: „Savurăm dulciuri în timp ce echipajul Artemis face fotografii dulci ale Lunii!”.

Momentul „vedetă” al borcanului de Nutella a avut loc cu aproximativ patru minute înainte ca echipajul Artemis II să bată recordul Apollo 13 din 1970, depășind distanța de 248.655 mile față de Pământ. În timpul misiunii, astronauții au trecut printr-o perioadă de 40 de minute fără comunicații planificate, trecând în spatele „feței îndepărtate” a Lunii și devenind cei mai izolați oameni din istorie, la o distanță de aproximativ 4.057 mile de suprafața Lunii.

După reluarea contactului cu centrul de comandă, echipajul a surprins un alt moment istoric: o eclipsă solară rară văzută aproape de Lună, capturând imagini ale coroanei solare și ale mai multor planete. Întoarcerea la Pământ este programată să dureze patru zile, cu aterizarea capsulei în Oceanul Pacific, în apropiere de San Diego, pe 10 aprilie, la nouă zile după lansarea din Florida.

Echipajul Artemis II este format din patru astronauți: comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover, și specialiștii misiunii Christina Koch (NASA) și Jeremy Hansen (Agenția Spațială Canadiană).

Fox News Digital a încercat să obțină un comentariu de la compania-mamă a Nutella, Ferrero, dar până acum nu a primit răspuns.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
