Anthropic, compania care dezvoltă Claude, se află într-un conflict juridic cu Pentagonul după ce a refuzat să elimine restricțiile privind folosirea inteligenței artificiale în arme autonome și supravegherea în masă. Excluderea din contractele militare ar fi provocat pierderi de miliarde de dolari, susține compania, care a debutat între timp pe bursa Nasdaq cu una dintre cele mai mari listări din istorie.

Pentagonul a exclus Anthropic din lanțul de aprovizionare după disputa privind armele autonome Foto: Wikipedia

Conflictul a început în februarie 2026, când Anthropic a respins solicitarea secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, de a elimina aceste limitări din condițiile de utilizare a Claude, relatează Al Jazeera.

În martie, Pentagonul a desemnat compania drept risc pentru lanțul de aprovizionare. Potrivit aceleiași surse, decizia a dus la anularea contractelor sale militare și a interzis folosirea tehnologiei Anthropic de către alți contractori ai Departamentului Apărării.

Curtea de apel a menținut desemnarea

Pe 25 septembrie, o curte federală de apel din Washington a menținut desemnarea, cu două voturi la unu. Majoritatea a acceptat argumentul Pentagonului potrivit căruia restricțiile de siguranță impuse de companie ar putea compromite operațiunile militare, potrivit Reuters.

Instanța a respins și susținerea Anthropic că Departamentul Apărării ar fi acționat ca represalii pentru pozițiile companiei în privința siguranței inteligenței artificiale. Anthropic a contestat această interpretare.

La 13 octombrie, compania a cerut rejudecarea cauzei. În solicitarea adresată curții de apel, Anthropic a argumentat că majoritatea judecătorilor a extins nejustificat aplicarea unei legi concepute pentru actori străini ostili, astfel încât aceasta să poată viza orice contractor guvernamental, relatează Reuters.

Compania a susținut, de asemenea, că Pentagonului i s-a permis să adopte măsura fără o procedură prealabilă desemnării și a reiterat acuzația că decizia reprezintă o sancțiune pentru declarațiile sale despre siguranța AI.

Un dosar separat, o altă hotărâre

Litigiul din Washington nu este singurul proces privind restricțiile aplicate Anthropic. În august, într-o cauză separată, un judecător federal din California a invalidat o desemnare paralelă, adoptată în baza unei alte legi, potrivit Reuters.

Al Jazeera precizează că hotărârea din California privea o interdicție mai largă impusă de administrația americană. În schimb, decizia Pentagonului menținută de curtea de apel în septembrie avea la bază reglementări privind achizițiile publice și a rămas în vigoare după acea hotărâre.

Anthropic invocă pierderi de miliarde de dolari

Anthropic afirmă că excluderea i-a provocat pierderi de miliarde de dolari în afaceri ratate și i-a afectat reputația. Suma reprezintă evaluarea companiei, relatată de Al Jazeera și Reuters, nu despăgubiri stabilite de instanță.

Disputa a intervenit după ce Claude fusese deja folosit în sisteme militare americane clasificate și sensibile. Al Jazeera relatează că tehnologia ar fi fost utilizată inclusiv în operațiunea din ianuarie 2026 care a dus la capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro.

Anthropic a debutat pe Nasdaq cu una dintre cele mai mari listări din istorie

Fondată în 2021 de frații Dario și Daniela Amodei, foști angajați ai OpenAI, Anthropic este compania care dezvoltă Claude, o familie de modele de inteligență artificială folosite pentru conversații, programare și analiză de date. Pe 19 noiembrie 2026, compania a debutat pe bursa Nasdaq, sub simbolul bursier ANT, după o ofertă publică inițială (IPO) prin care a atras 81,3 miliarde de dolari, cea mai mare sumă obținută până acum printr-o listare la bursă. Prețul de ofertă a fost de 83 de dolari pe acțiune, ceea ce a evaluat compania la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari. În prima zi de tranzacționare, acțiunile au închis la 97,17 dolari, în creștere cu 17% față de prețul IPO, iar capitalizarea bursieră a ajuns la aproximativ 1.270 de miliarde de dolari.

Anthropic s-a poziționat de la început ca o companie preocupată de siguranța și dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale. Este organizată ca public benefit corporation, o structură juridică prin care conducerea trebuie să țină cont atât de interesele acționarilor, cât și de obiectivele de interes public. Această misiune a ajuns însă în centrul unor dispute privind utilizarea tehnologiei sale de către guverne și instituții militare, dar și al unor controverse legate de riscurile modelelor AI. Listarea la bursă aduce compania sub o presiune suplimentară: investitorii vor urmări nu doar performanța lui Claude, ci și capacitatea Anthropic de a susține creșterea veniturilor, de a acoperi costurile foarte mari de infrastructură și de a-și respecta angajamentele privind siguranța inteligenței artificiale.