Compania americană Anthropic, dezvoltatoarea chatbotului Claude, a intrat în istorie după ce a atins o evaluare de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari în prima zi de tranzacționare pe bursa Nasdaq, depășind recordul stabilit de SpaceX la listarea din luna iunie.

Anthropic este dezvoltatoarea chatbotului Claude Foto: Shutterstock

Listarea marchează un moment important pentru industria inteligenței artificiale, Anthropic devenind prima companie din categoria așa-numitelor modele AI de frontieră care este tranzacționată public, potrivit Reuters.

Oferta publică inițială (IPO) a atras 81 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari operațiuni de acest tip realizate vreodată.

Acțiunile Anthropic au debutat la 111,50 dolari, cu 34% peste prețul de 83 de dolari stabilit în ofertă. Entuziasmul inițial s-a temperat însă pe parcursul ședinței, iar titlurile au închis la 97,17 dolari, în creștere cu 17% față de prețul IPO.

Debutul spectaculos vine într-un moment în care investitorii încearcă să evalueze cât de sustenabil este boom-ul inteligenței artificiale.

Listarea Anthropic încheie „o perioadă turbulentă pentru sectorul AI, care a pus la încercare apetitul Wall Street pentru această tehnologie”, potrivit Reuters.

În același timp, euforia din jurul inteligenței artificiale s-a temperat în ultimele săptămâni, pe fondul îngrijorărilor privind costurile uriașe ale infrastructurii necesare dezvoltării acestor sisteme și al incertitudinilor legate de profitabilitate.

Bob O'Donnell, analist-șef la TECHnalysis Research, consideră că succesul listării reprezintă doar un prim test pentru industrie.

Potrivit acestuia, investitorii urmăresc acum „ce se va întâmpla cu OpenAI, cum va evolua situația Nvidia și care vor fi performanțele Anthropic pe termen lung înainte de a avea un sentiment real de stabilitate”.

Compania fondată și condusă de Dario Amodei, fost cercetător OpenAI, încearcă să se diferențieze prin accentul pus pe siguranța inteligenței artificiale, deși operează într-un sector caracterizat de costuri uriașe pentru puterea de calcul.

Într-un interviu acordat CNBC, Amodei a sugerat că grupul ar putea apela în viitor și la finanțare prin împrumuturi. „La un moment dat sperăm să obținem un rating de investiții, iar datoria (împrumuturile) este un instrument pe care îl avem la dispoziție și pe care ne-am dori să îl folosim în viitor”, a afirmat directorul general al companiei.

Oferta publică ar putea aduce câștiguri uriașe fondatorilor și angajaților. Potrivit calculelor Reuters, Dario Amodei și ceilalți șase cofondatori, care dețin împreună aproximativ 10% din companie, controlează participații evaluate la aproape 150 de miliarde de dolari la prețul stabilit pentru listare.

Nu toți analiștii sunt însă convinși că investitorii ar trebui să cumpere acțiunile la orice preț. Talley Leger, strateg-șef de piață la The Wealth Consulting Group, avertizează că Anthropic „nu reprezintă o oportunitate prudentă de tipul «cumpără indiferent de preț» pentru investitorii de retail”.

La rândul său, analistul Lukas Muehlbauer de la IPOX consideră că o parte din interesul uriaș pentru ofertă reflectă teama investitorilor de a rata o oportunitate rară.