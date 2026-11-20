Listarea Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude, ar putea aduce averi de peste 100 de milioane de dolari pentru sute de angajați. Estimările prezentate de Adevărul Financiar indică participații de sute de miliarde de dolari pentru personalul companiei. Aceste valori nu înseamnă însă bani deja încasați: câștigurile efective vor depinde de momentul vânzării și de prețul acțiunilor.

Sute de angajați ai Anthropic ar putea deține participații de cel puțin 100 de milioane de dolari Foto: arhivă

Potrivit publicației, Anthropic a stabilit prețul ofertei publice inițiale la 83 de dolari pe acțiune și a atras aproximativ 81 de miliarde de dolari, prin vânzarea a circa 980 de milioane de acțiuni. Debutul bursier a adus un avans al cotației, într-un moment în care alte companii din sectorul tehnologic se confruntau cu vânzări.

În prima ședință de tranzacționare, titlurile au deschis la 111,50 dolari și au atins un maxim de aproximativ 115 dolari. Ulterior, au pierdut o parte din avans și au închis la 97,17 dolari, cu aproximativ 17% peste prețul ofertei. Evoluția ilustrează și diferența dintre prețul folosit pentru estimarea inițială a participațiilor și cotațiile la care acestea ar putea fi vândute.

Cât ar putea valora participațiile angajaților

Fortune estimează că cel puțin 400 dintre angajații recrutați în primii ani ai companiei ar putea deține participații de minimum 100 de milioane de dolari. Analiza folosește informații CNBC. La prețul ofertei publice, valoarea cumulată a participațiilor celor aproximativ 5.300 de angajați ar ajunge la 232 de miliarde de dolari.

Media teoretică este de circa 44 de milioane de dolari pentru fiecare angajat, dar cifra nu descrie distribuția reală a acestor active. Pachetele diferă considerabil în funcție de vechime, funcție și condițiile în care au fost acordate acțiunile sau opțiunile. Prin urmare, media nu trebuie confundată cu valoarea deținută de fiecare membru al echipei.

O estimare separată a Reuters, bazată pe datele firmei Hill, indică aproximativ 598 de angajați cu participații de cel puțin 100 de milioane de dolari. Potrivit articolului, Reuters precizează că aceste calcule folosesc informații publice și nu au putut fi verificate independent. Cele două estimări trebuie, așadar, privite ca evaluări, nu ca un bilanț confirmat al averilor angajaților.

Cercetătorii firmei Sacra oferă o altă perspectivă asupra câștigurilor potențiale. Ei estimează că aproximativ 2.800 de actuali și foști angajați ar putea avea participații deja dobândite în valoare de cel puțin un milion de dolari, înainte de impozitare. Această evaluare îi include, așadar, și pe unii dintre cei care nu mai lucrează în companie.

De la averi pe hârtie la bani încasați

Transformarea participațiilor în numerar este supusă unor restricții. Potrivit informațiilor Reuters preluate de publicație, angajații care nu sunt fondatori pot vinde până la 10% din participații în prima zi de tranzacționare și alte 35% după publicarea rezultatelor financiare pentru 2026. Listarea nu le permite, prin urmare, să încaseze imediat întreaga valoare estimată a pachetelor deținute.

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Distincția este esențială pentru interpretarea sumelor vehiculate. O participație evaluată la prețul ofertei publice reprezintă o avere pe hârtie. Suma obținută prin vânzare va depinde de cotația din acel moment, iar estimările formulate înainte de impozitare nu echivalează cu venitul net al angajatului.

Entuziasm pentru Anthropic, prudență pe piețele asiatice

Perspectiva acestor câștiguri contrastează cu evoluția burselor asiatice descrisă în același articol. Potrivit datelor Reuters citate de publicație, indicele MSCI pentru Asia-Pacific, fără Japonia, a pierdut 3,2% în ședința din 20 noiembrie. Declinul săptămânal a ajuns la 8,3%, cel mai sever din martie 2020.

Taiwanul s-a numărat printre piețele cele mai afectate: indicele principal a scăzut cu aproximativ 16% într-o săptămână, cea mai mare pierdere săptămânală din 1991. Presiunea nu s-a limitat la Asia. Indicii americani au încheiat ședința de joi cu scăderi de peste 2%, potrivit aceleiași surse.

Printre motivele invocate se află costurile tot mai mari ale dezvoltării inteligenței artificiale și datoriile necesare finanțării infrastructurii. Investitorii se tem că veniturile viitoare nu vor justifica amploarea investițiilor. Nici rezultatele financiare și perspectivele favorabile prezentate de Nvidia nu au reușit să înlăture aceste îngrijorări, potrivit relatării.

Incertitudinile privind dobânzile din SUA și concentrarea investițiilor în acțiuni tehnologice au contribuit, de asemenea, la presiunea de vânzare. Articolul subliniază însă că scăderile au început înaintea debutului bursier al Anthropic și au continuat după listare. Cele două evoluții nu trebuie confundate cu o relație directă de cauzalitate.

Cum se împart câștigurile generate de AI

Câștigurile potențiale readuc în discuție concentrarea bogăției generate de inteligența artificială. Directorul executiv Dario Amodei a avertizat anterior că dezvoltarea acestei tehnologii ar putea concentra averi foarte mari în mâinile unui număr redus de persoane și companii. Potrivit Adevărul Financiar, cei șapte cofondatori ai Anthropic, între care Dario și Daniela Amodei, au promis să doneze 80% din participațiile personale unor cauze filantropice.

Pentru angajați, miza imediată este valoarea pe care o vor putea obține atunci când își vor vinde acțiunile. Pentru investitori, întrebarea rămâne dacă veniturile generate de inteligența artificială vor susține evaluările companiilor din domeniu. Entuziasmul din jurul Anthropic și prudența de pe celelalte piețe reflectă aceste două perspective diferite asupra aceleiași industrii.