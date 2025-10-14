smartpeenergie right smartpeenergie right

Gigantul Apple intră pe piața energiei regenerabile din România printr-un parc eolian în județul Galați

Apple investește în energie verde și aduce în România un proiect eolian de 99 MW în județul Galați. Compania vrea ca până în 2030 toată energia folosită pentru a încărca iPhone-urile și MacBook-urile să provină din surse curate.

Apple iPhone și alimentarea tehnologiei cu energie curată. FOTO: Shutterstock
Apple iPhone și alimentarea tehnologiei cu energie curată. FOTO: Shutterstock

Gigantul american Apple anunță că își extinde investițiile în energie verde în Europa, inclusiv în România, unde va cumpăra electricitate de la un parc eolian de 99 MW aflat în construcție în județul Galați. Proiectul, numit Green Breeze, este dezvoltat de compania suedeză OX2 și deținut de Nala Renewables, un joint-venture între grupul Trafigura și fondul de investiții IFM Investors din Australia.

Contractul semnat între Apple și Nala Renewables este unul pe termen lung, de tip Power Purchase Agreement (PPA), care acoperă o parte semnificativă din producția viitoare a parcului eolian. Lucrările sunt în desfășurare în comuna Cuca, iar punerea în funcțiune este programată pentru prima parte a anului 2026, după o perioadă de teste și conectare la rețea.

„Suntem încântați să colaborăm cu Nala Renewables pentru livrarea parcului eolian Green Breeze și cu Apple pentru acordul de achiziție a energiei asociat. Fiind primul proiect OX2 în România, acesta marchează un moment important într-o piață cu un potențial semnificativ pentru energie regenerabilă”, a declarat Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager OX2 România.

La rândul său, Mike O’Neill, CEO-ul Nala Renewables, a precizat că „parteneriatul cu Apple și OX2 confirmă angajamentul companiei pentru dezvoltarea de proiecte sustenabile, care contribuie la tranziția energetică în regiune”.

Apple investește peste 600 de milioane de dolari în energie curată în Europa

România se numără printre cele cinci țări europene vizate de noul val de investiții Apple în energie regenerabilă, alături de Grecia, Italia, Letonia și Polonia. Proiectele, care includ parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni, vor adăuga o capacitate totală de 650 MW la rețelele electrice europene și vor genera peste 1 milion de megawați-oră de energie curată până în 2030.

Apple estimează că investițiile vor depăși 600 de milioane de dolari și vor sprijini obiectivul companiei de a deveni neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până la sfârșitul acestui deceniu.

„Ne dorim ca până în 2030, clienții noștri să știe că toată energia folosită pentru a-și încărca iPhone-urile sau pentru a-și alimenta MacBook-urile este compensată cu energie curată”, a spus Lisa Jackson, vicepreședinte Apple pentru Mediu, Politici și Inițiative Sociale.

România, parte din strategia „Apple 2030”

Programul Apple 2030 urmărește ca întreaga activitate a companiei — de la producție la utilizarea produselor — să fie acoperită integral din surse regenerabile. În 2024, energia consumată pentru alimentarea dispozitivelor Apple a reprezentat aproape 30% din emisiile de gaze cu efect de seră ale companiei.

Pentru a reduce acest impact, Apple a început să investească în proiecte care contribuie direct la decarbonizarea rețelelor electrice din regiunile în care produsele sale sunt folosite. În prezent, compania și partenerii săi susțin o capacitate globală de peste 19 gigawați de energie regenerabilă, utilizată atât pentru operațiunile interne, cât și pentru lanțul de aprovizionare.

Alte investiții Apple în Europa

Pe lângă România, Apple sprijină proiecte majore de energie curată în mai multe țări:

  • Grecia: un parc solar de 110 MW operat de HELLENiQ Renewables, deja conectat la rețea;
  • Italia: un portofoliu de 129 MW de parcuri solare și eoliene dezvoltate împreună cu ENGIE;
  • Polonia: un parc solar de 40 MW construit de Econergy, ce va deveni operațional în 2025;
  • Letonia: unul dintre primele acorduri corporative de achiziție de energie electrică din țară, pentru o fermă solară de 110 MW dezvoltată de European Energy;
  • Spania: o centrală solară de 131 MW în Segovia, devenită operațională la începutul acestui an.

Prin extinderea portofoliului european, Apple își consolidează poziția nu doar ca lider tehnologic, ci și ca unul dintre cei mai mari investitori privați în energie regenerabilă la nivel global.

Obiectiv: energie curată pentru toți utilizatorii Apple până în 2030

Proiectul Green Breeze din Galați plasează România pe harta energetică a Apple și marchează prima colaborare directă a companiei americane cu un producător local de energie verde. Energia produsă aici va fi destinată compensării consumului utilizatorilor Apple din Europa, contribuind la reducerea emisiilor și la creșterea independenței energetice a regiunii.

Prin aceste investiții, Apple transmite un mesaj clar: viitorul tehnologiei este alimentat de energie curată.

Smart pe energie

