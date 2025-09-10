Noul iPhone 17, în vizorul investitorilor. Piața urmărește atent impactul asupra acțiunilor Apple

Apple a așteptat până la sfârșitul verii pentru a dezvălui noul iPhone 17, ceea ce va deveni produsul său emblematic pentru următoarele 12 luni, deși în ultimii ani lansările sale nu au mai reușit să impresioneze clienții, iar sentimentul de inovare pare a se fi domolit.

Apple și-a propus ca evenimentul de anul acesta să fie mai mult decât o simplă prezentare a iPhone 17 cu noile sale caracteristici. De fapt, compania și-a dorit un test pentru a-și demonstra forța în inovare și integrarea inteligenței artificiale pe toate dispozitivele.

În categoria de produse, Apple lansează Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 și AirPods Pro 3. În ceea ce privește software-ul și serviciile, noul sistem de operare iOS 26 este introdus, împreună cu versiunile sale pentru toate dispozitivele: iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 și watchOS 26.

Marea noutate a evenimentului a fost iPhone Air, care are o grosime de doar 5,6 milimetri.

Totuși, principalul semn de întrebare este legat de durata de viața a bateriei în contextul unui design atât de subțire, deși Apple a oferit asigurări că o încărcare este suficientă pentru o întreagă zi de utilizare.

Mai sunt și alte compromisuri: iPhone Air are o singură cameră foto pe spate. În plus, este primul iPhone pe care Apple îl va vinde la nivel global și care acceptă doar conectivitatea eSIM, designul subțire ducând la nevoia de a renunța la SIM-ul fizic. Air a dominat acoperirea media înainte de eveniment, după ce Bloomberg a raportat pentru prima dată că Apple intenționa să lanseze un telefon super-subțire și ușor (cântărește doar 165 de grame).

Deși entuziasmul referitor la un nou model de iPhone este evident, varianta Air este un upgrade la modelul iPhone 16 Plus, dar care aduce și o creștere de preț de 100 de euro în Europa. Astfel, prețul în Germania va fi de 1.199 EUR, cu 100 de euro mai ieftin decât varianta Pro și cu 300 de euro sub prețul modelului de top, Pro Max.

Serviciile Apple cresc, dar produsele își pierd din interes

Încă de la înființare, Apple a fost puternic asociat cu inovația și tehnologia de ultimă generație. Compania, care a revoluționat industria prin înlocuirea tastaturilor cu ecrane tactile, și-a construit o bază de clienți fideli, care a crescut și a evoluat odată cu dispozitivele sale.

Cu toate acestea, în ultimii ani, această evoluție pare să fi stagnat. Noile funcții nu mai au același impact, iar mulți utilizatori abia observă îmbunătățirile aduse de la un dispozitiv la altul. Trecerea de la o singură cameră, la trei, a fost o schimbare remarcată de piață, dar progresele recente sunt mult mai puțin evidente.

Această situație se reflectă în veniturile Apple după pandemie, deoarece mai puțini utilizatori decid să își actualizeze telefoanele mobile și mai mulți optează să se aboneze la serviciile sale digitale. În acest context, inteligența artificială este poziționată ca principalul punct de interes al viitorului eveniment , un anunț care ar putea marca un punct de cotitură și reînnoi încrederea în viitorul companiei.

Tendința este evidentă - serviciile Apple sunt în creștere, în ciuda scăderii veniturilor din produse. În 2020, produsele reprezentau aproximativ 80% din venituri, în timp ce serviciile contribuiau cu doar 20%. În prezent, proporția s-a schimbat la 75% și, respectiv, 25%, indică analiștii XTB.

În plus, marja brută în segmentul serviciilor este considerabil mai mare decât cea a produselor. Acest lucru se explică atât prin creșterea costurilor de producție a dispozitivelor, cât și prin scăderea vânzărilor. În prezent, compania obține o mare parte din profitabilitatea sa prin divizia de servicii, consolidând-o ca un pilon pentru viitorul companiei.

AI-ul Apple este un punct forte sau slab

Marea miză a Apple este, în prezent, inteligența artificială. Sub numele de Apple Intelligence, compania descrie integrarea acestei tehnologii în toate dispozitivele sale. Așa cum a declarat, acesta va fi „un sistem încorporat în iPhone, iPad și Mac care vă ajută să scrieți, să vă exprimați și să faceți totul fără efort”. Se pare că noul sistem nu permite nimănui să acceseze datele personale ale utilizatorului. Nici măcar Apple nu le-ar accesa, potrivit companiei.

Această abordare este deosebit de atractivă pentru utilizatorii preocupați de confidențialitate, într-o perioadă în care expansiunea inteligenței artificiale pe piață a dus la practici controversate în ceea ce privește utilizarea datelor personale de către unele companii. Apple, pe de altă parte, a susținut în mod constant că protejarea informațiilor clienților săi este un principiu esențial, care reprezintă unul dintre cele mai mari puncte forte ale sale, explică analiștii XTB.

Cu toate acestea, aceeași strategie ar putea deveni o slăbiciune. Cu cât cantitatea de date disponibile este mai mare, cu atât modelele de AI sunt mai eficiente, iar soluțiile pe care le pot oferi utilizatorilor sunt mai bune. În acest sens, detaliile prezentate de Apple sunt esențiale, în special în ceea ce privește evoluția Siri, asistentul său digital, care a primit numeroase critici pentru limitările sale în comparație cu rivalii săi mai avansați. Evoluțiile legate de strategia de inteligență artificială vor avea un impact mai ridicat asupra performanței bursiere a Apple, decât lansarea unui nou iPhone.

Cum va afecta evenimentul de prezentare acțiunile Apple

În trecut, când Apple a anunțat unul dintre dispozitivele sale, acțiunile au înregistrat o performanță stabilă în ziua anunțului și au scăzut cu 2,1%, în medie, între eveniment și lansarea noilor telefoane, potrivit Dow Jones Market Data.

Apple Intelligence, una dintre cele mai controversate biblioteci de funcții AI disponibilă în prezent, era așteptată să beneficieze de o actualizare mult așteptată în cadrul evenimentului de pe 9 septembrie. Deși Apple a anunțat seria iPhone 17 cu toate actualizările care au fost dezvăluite, compania nu a oferit foarte multe detalii despre setul său de instrumente AI, menționând doar că acesta va regla automat zoomul pentru selfie-uri și va include un mod de alimentare adaptiv care maximizează durata de viață a bateriei pe baza unui model personalizat de utilizare.

Acest lucru arată clar că firma încă întâmpină dificultăți în a înregistra progrese semnificative în domeniul AI. Apple ar putea chiar să aștepte finalizarea achiziției unui start-up de AI înainte de a începe să vorbească din nou despre Apple Intelligence. Totuși, una dintre funcțiile interesante anunțate este legată de noul model de căști, AirPods Pro3, care pot traduce în timp real.

De la începutul anului, acțiunile Apple se tranzacționează în scădere, cu peste 2%. După anunț, acțiunile nu au înregistrat o volatilitate excesivă, pierzând aproximativ 0,5%. Investitorii par precauți în ceea ce privește strategia de prețuri a Apple și noile caracteristici prezentate, mai adaugă analiștii XTB.