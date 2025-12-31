Program TV de Revelion 2026. Ce emisiuni și filme difuzează posturile TV din România

Noaptea dintre ani este, pentru mulți români, sinonimă cu distracția în fața televizorului. Programul TV de Revelion 2026 aduce show-uri speciale, artiști de top, momente de umor, muzică live și surprize pregătite de cele mai importante posturi TV din România. De la divertisment grandios la gale aniversare și reality-show-uri festive, oferta este una variată.

Emisiuni și filme de Revelion 2026

Televiziunile au pregătit ediții speciale pentru seara de 31 decembrie 2025 și primele ore din 1 ianuarie 2026. În programul TV de Revelion 2026 se regăsesc show-uri de divertisment, concerte, momente umoristice, artiști consacrați și invitați-surpriză, menite să marcheze trecerea în Noul An într-o atmosferă de sărbătoare.

Program TV Antena 1 de Revelion 2026

Antena 1 dă startul petrecerii de Revelion pe 31 decembrie, de la ora 20:00, la TV și în AntenaPLAY, cu spectacolul „Revelionul cel mai neBUN”. Show-ul promite muzică live, scenete umoristice, momente de musical și numeroase surprize, într-o competiție simbolică – „meciul de calificare în anul 2026”.

Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito vor fi în mijlocul distracției, iar juriul format din Ruby, Serghei Mizil, Raluca Bădulescu, Romică Țociu și Adriana Trandafir va comenta fiecare moment de pe scenă. Printre cei care vor întreține atmosfera se numără și Ștefan Bănică, Emilia Popescu, Cornel Palade, Laszlo Spielman și Flick.

Programul anunțat de Pro TV de Revelion

PRO TV propune în programul TV de Revelion 2026 show-ul PROTEVELION 2026, difuzat pe 31 decembrie, de la ora 20:00. Gazdele serii sunt Raluka și Pavel Bartoș, iar atmosfera va fi animată de artiști în vogă, momente de comedie și surprize pregătite special pentru noaptea dintre ani.

Pe parcursul emisiunii, telespectatorii au șansa de a câștiga 10.000 de euro, prin jocul „Prinde Indiciul”. Între orele 20:00 și 2:00, pe ecran vor apărea șase indicii ascunse, iar cei atenți pot intra în competiție. Sub deviza „Te distrăm de nu te vezi!”, PROTEVELION 2026 promite un spectacol plin de energie, râsete și muzică.

Programul TVR 1 de Revelion 2026

Televiziunea Română marchează 70 de ani de existență cu o ediție specială de Revelion, „Împreună la puterea 70”, difuzată pe TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova, de la ora 21:30.

Peste 100 de vedete vor urca pe scenă pentru a întâmpina Noul An, într-o producție care aduce împreună artiști din generații diferite. Gazda serii este Dan Badea, alături de un invitat-surpriză. Printre invitați se numără Lora, Andreea Marin, Fuego, Pavel și Cleopatra Stratan, Nico, Alexandra Ungureanu, Voltaj, ASIA, Paula Seling, Luminița Anghel, Mihai Trăistariu, dar și artiști tineri care vor cânta în duete inedite cu legende ale muzicii românești. Emoția este personajul principal al serii aniversare.

Program Kanal D de Revelion 2026

Kanal D intră în Noul An cu o ediție specială „Casa Iubirii”, difuzată pe 31 decembrie, de la ora 23:30. Andreea Mantea și concurenții reality show-ului vor întâmpina anul 2026 alături de invitați speciali precum Ruby, Angela Rusu, Daniela Condurache și Luis Gabriel, într-o atmosferă plină de energie și urări pentru telespectatori.

Program Prima TV de Revelion 2026

Prima TV propune „VIP Revelion”, o ediție specială prezentată de Cristi Brancu, difuzată de la ora 23:00. Telespectatorii vor avea parte de un maraton de divertisment, muzică și emoție, alături de invitați precum Irina Loghin, Maria Cârneci, Marcel Pavel, Florin Vasilică, Lavinia Goste, Mahala Rai Banda, Constantin Enceanu, Maria Constantin, Gheorghe Gheorghiu și Elena Merișoreanu.