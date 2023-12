Jason Momoa este tată. Despre parenting, succes și film în „Aquaman și Regatul Pierdut”

Regizorul James Wan și însuși Aquaman, Jason Momoa — alături de Patrick Wilson și Nicole Kidman— revin în continuarea celui mai de succes film DC din toate timpurile: „Aquaman și Regatul Pierdut”.

Nereușind să-l învingă pe Aquaman prima dată, Black Manta, condus de dorința de a răzbuna moartea tatălui său, nu se va opri până nu îl doboară pe Aquaman o dată pentru totdeauna.

De data aceasta, Black Manta deține forța legendarului Trident Negru, care dezlănțuie o putere malefică și de neoprit. Din dorința de a-l învinge, Aquaman va apela la fratele său Orm, fostul rege al Atlantidei, pentru a crea o alianță neașteptată.

Împreună, cei doi trebuie să lase deoparte diferențele pentru a-și proteja regatul, familia și pentru a preveni distrugerea întregii lumi.

Revenind cu toții la rolurile originale, Jason Momoa îl joacă pe Arthur Curry/Aquaman, echilibrându-și acum îndatoririle atât ca Rege al Atlantidei, cât și ca proaspăt tată.

Patrick Wilson este Orm, fratele vitreg al lui Aquaman și dușmanul lui, care acum trebuie să pășească în rolul de aliat; Amber Heard este Mera, regina Atlantidei și mama moștenitorului tronului. Yahya Abdul-Mateen II este Black Manta, care luptă cu toate armele să îl distrugă pe Aquaman, familia lui și întrega Atlantida.

Nicole Kidman revine în rolul Atlannei, un lider feroce și o mamă cu inimă de războinic. De asemenea, Dolph Lundgren revine în rolul Regelui Nereus și Randall Park în rolul Dr. Stephen Shin.

Regizat de Wan, „Aquaman și Regatul Pierdut” este produs de Peter Safran, Wan și Rob Cowan. Producătorii executivi sunt Galen Vaisman și Walter Hamada.

Scenariul este creat de David Leslie Johnson-McGoldrick, după o poveste de James Wan, David Leslie Johnson-McGoldrick, Jason Momoa și Thomas Pa’a Sibbett, bazată pe personaje din DC, Aquaman, create de Paul Norris și Mort Weisinger.

În spatele camerei lui Wan se alătură directorul de fotografie Don Burgess („Conjuring 2”), designerul de producție Bill Brzeski („Jumanji: The Next Level”), editorul Kirk Morri („Furious 7”), compozitorul Rupert Gregson-Williams („Wonder Woman”) și supervizorul muzical Michelle Silverman („Malignant”).

Supervizorul efectelor vizuale este Nick Davis (“The Clash of the Titans”, „The Dark Knight”), iar designerul de costume este Richard Sale („Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, „Ready Player One”).

Warner Bros. Pictures prezintă o producție Atomic Monster /Peter Safran, un film de James Wan, „Aquaman și Regatul Pierdut”. Filmul va fi distribuit în România de Vertical Entertainment din 20 decembrie, doar în cinematografe.

